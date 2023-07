Qatar Airways atterra per la prima volta a Lione

Qatar Airways è atterrata per la prima volta nella città francese di Lione, con il nuovo servizio diretto operato da un Boeing 787-8, con quattro voli settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Questa nuova rotta espande la presenza di Qatar Airways in Francia, aumentando al contempo la sua rete globale di oltre 160 destinazioni.

“Il volo è stato celebrato sia in Business Class che in Economy Class, dove i passeggeri sono stati accolti con prelibatezze tradizionali francesi e un menu curato che offre cucina francese di alta qualità. Il Director of Commercial and Marketing of the Lyon-Saint-Exupéry Airport, M. Pierre Grosmaire, ha dato il benvenuto al volo inaugurale da Doha, insieme al Qatar Airways Vice President of Sales, Europe, Mr. Eric Odone.

Lione è la terza destinazione di Qatar Airways in Francia, con la compagnia aerea che continua i suoi servizi per Parigi e Nizza. Ampiamente conosciuta come la capitale culinaria della Francia, Lione è costellata di innumerevoli ristoranti certificati dalla stella Michelin. L’affascinante città attrae anche gli amanti del cinema. I viaggiatori sono invitati a vivere esperienze culinarie indimenticabili e festival cinematografici che celebrano il grande schermo, in una città riconosciuta anche come patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Il nuovo servizio diretto per Lione sarà operato da un Boeing 787-8 dotato di 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class. La città funge anche da punto di accesso privilegiato per sperimentare la vicina catena montuosa alpina”, afferma Qatar Airways

Il Qatar Airways Group Chief Executive, Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare il lancio del volo inaugurale di Qatar Airways per la rinomata città francese di Lione. Il Qatar e la Francia beneficiano reciprocamente di una partnership strategica di lunga data in vari campi, tra cui diplomazia, commercio e turismo. La nostra rete ampliata in Francia è una testimonianza della nostra collaborazione di successo e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri francesi ed europei attraverso il nostro hub, l’Hamad International Airport, per viaggi senza soluzione di continuità e accattivanti verso più di 160 destinazioni globali”.

Il Chairman of the Management Board of Aéroports de Lyon, Tanguy Bertolus, ha dichiarato: “Questa nuova destinazione internazionale da Lione illustra il know-how di VINCI Airports nello sviluppo di nuove rotte e dimostra la qualità delle sue relazioni con diverse compagnie aeree. Questo collegamento tra la capitale del Qatar e Lione rafforzerà ulteriormente l’appeal della regione Auvergne-Rhône-Alpes, così come l’area metropolitana di Lione, offrendo più opzioni da e per il Medio Oriente e l’Asia, in particolare in Vietnam, Indonesia e Thailandia”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)