Iberia lancia la terza edizione del suo Cadet Programme

In un momento in cui molti giovani stanno pensando alla loro istruzione e formazione per il prossimo anno accademico e al loro futuro professionale, Iberia ha lanciato la terza edizione del suo cadet programme, in collaborazione con la Flight Training Europe (FTE) school di Jerez.

“Fino al 21 luglio, coloro che sono interessati alla formazione per diventare piloti possono presentare la loro domanda su www.ftejerez.com/iberia, dove possono anche conoscere i requisiti e le condizioni di questo programma Iberia, il cui obiettivo è selezionare i professionisti più qualificati che parteciperanno al training e, allo stesso tempo, promuovere la professione di pilota, contribuendo agli oneri finanziari”, afferma Iberia.

“Siamo molto entusiasti del lancio di questa terza edizione di Iberia cadets, segno che il programma sta dando buoni risultati sia per i candidati che per la compagnia aerea e, soprattutto, che siamo in un momento di grande richiesta di questi professionisti nel settore aeronautico. In questo contesto, l’ambizione di Iberia è quella di impiegare sempre i piloti più qualificati e con le migliori capacità, e il cadet programme ci consente di sostenere finanziariamente le carriere dei candidati e monitorare la loro formazione, in conformità con le esigenze future della compagnia aerea”, ha affermato Rafael Jiménez-Hoyos, Director of Production at Iberia.

“L’Iberia Cadetes programme promuove anche la professione di pilota tra i giovani, aiutandoli a finanziare la loro formazione a condizioni molto vantaggiose, in modo che possano sviluppare la loro vocazione.

Una volta completato l’Iberia-FTE Jerez cadet training programme, l’obiettivo di Iberia è quello di facilitare, nella misura in cui le condizioni richieste sono soddisfatte, l’incorporazione di questi cadetti nel mercato del lavoro attraverso le compagnie aeree di Iberia Group, in modo che possano anche iniziare a restituire il contributo di Iberia alla loro formazione.

Iberia ha già assunto 19 piloti delle due precedenti edizioni del programma. Ora verranno selezionati 16 candidati che dovrebbero iniziare la loro formazione nell’ultimo trimestre 2023″, prosegue Iberia.

Secondo Óscar Sordo, CEO di FTEJerez: “Siamo orgogliosi che Iberia continui a fidarsi di FTEJerez per addestrare la sua prossima generazione di piloti. Senza dubbio, questo nuovo bando non è solo un riconoscimento del successo dell’Iberia Cadetes programme, che abbiamo lanciato per la prima volta nel 2017, ma conferma anche la ripresa del settore dopo la pandemia e mette in luce il brillante futuro del settore”.

“Tra Iberia e FTEJerez, le due società selezionano congiuntamente i candidati per partecipare a un training programme che consentirà loro di ottenere la ATPL air transport license, il 50% del quale sarà finanziato senza interessi da Iberia. La compagnia aerea partecipa anche alla formazione di questi studenti, valutandone i progressi e le performance.

Finora quest’anno, Iberia ha già assunto più di 100 nuovi piloti per coprire la crescita che la compagnia aerea sta vivendo in tutti i suoi mercati e per rinnovare la forza lavoro del gruppo.

Inoltre, la compagnia aerea ha appena lanciato un nuovo bando per technical crew members con Airbus type ratings (A320, A330, A340, A350 o A380), che abbiano almeno 150 ore di flight experience su un Airbus Fly by Wire type aircraft. Questo bando sarà aperto fino al 31 luglio 2023 e tutti i requisiti possono essere trovati qui: https://iberia.aplygo.com/job/seleccion-de-pilotos-de-iberia-2023-30226/“, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)