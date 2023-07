SWISS pubblica un Travel Briefing per facilitare i viaggi nella stagione estiva

Per Swiss International Air Lines (SWISS), il mantenimento di operazioni di volo stabili è la priorità fondamentale per l’imminente alta stagione dei viaggi estivi.

“SWISS ha reclutato personale aggiuntivo, ha programmato i suoi voli in modo conservativo e ha intrapreso varie ulteriori azioni per garantire la massima stabilità possibile. I dipendenti SWISS in volo e a terra faranno del loro meglio per far volare i loro ospiti in modo affidabile e puntuale verso le loro destinazioni. Ciò richiede anche uno stretto coordinamento con tutti gli altri partner coinvolti. Ma anche i clienti SWISS possono svolgere un ruolo importante, assicurandosi che i loro viaggi siano il più agevoli e senza problemi possibile, preparandosi in modo ottimale.

Per aiutarli a farlo, SWISS ha pubblicato un Travel Briefing (https://www.swiss.com/ch/en/customer-support/travel-and-corona/travel-briefing) aggiornato sul suo sito Web che dovrebbe aiutare i suoi clienti a prepararsi ad un decollo rilassato verso le loro vacanze estive nelle prossime settimane.

La guida online presenta una serie di suggerimenti e link utili per aiutare i clienti a pianificare e preparare il viaggio, dalla prenotazione all’organizzazione del bagaglio e fino all’imbarco sul volo. Seguendo questi consigli, i clienti possono iniziare le loro vacanze estive nel miglior modo possibile, anche se l’attuale forte desiderio di viaggiare sta esercitando particolari pressioni sul sistema di trasporto aereo globale e, di conseguenza, potrebbero essere previste attese più lunghe del solito”, afferma SWISS.

“SWISS consiglia generalmente ai propri clienti di scaricare l’app SWISS. L’app rende molto più facile per SWISS comunicare con i viaggiatori prima, durante e dopo il viaggio, il che è particolarmente utile nel caso in cui si debbano apportare modifiche impreviste agli orari dei voli. Con l’app SWISS il cliente sarà informato tramite una notifica “push” di qualsiasi modifica o ritardo del gate, potrà accedere a tutti i dati del suo volo e ai suoi documenti di viaggio e potrà anche ottenere ulteriori informazioni di cui potrebbe aver bisogno da Nelly, il chatbot digitale di SWISS.

I clienti che utilizzano ulteriormente l’app SWISS impostando il personal Travel ID log-in godranno di numerosi vantaggi aggiuntivi. Avranno tutti i dettagli chiave dei passeggeri archiviati in modo pratico per tutti i loro futuri viaggi SWISS. Possono anche richiamare un’utile panoramica dei loro prossimi voli, salvare i loro posti preferiti e creare un profilo Miles & More per garantire l’accredito automatico delle miglia. Potranno inoltre ricevere offerte speciali su misura per le loro preferenze ed esigenze.

Tutte le informazioni, insieme a numerosi altri consigli di viaggio e link utili, sono disponibili nello SWISS Travel Briefing su SWISS.com“, conclude SWISS.

