News Brevi – 04.07.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA AMENDOLA A TORINO CON VELIVOLO FALCON 900 DEL 31° STORMO DI CIAMPINO – Si è concluso, nel primo pomeriggio di oggi, il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 58 anni da Amendola a Torino, effettuato con un velivolo Falcon 900 EASy del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera Nazionale S.S Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Per la tipologia di trasporto si è reso necessario l’utilizzo di un Falcon 900 EASy del 31° Stormo di Ciampino, all’interno del quale il paziente ha viaggiato monitorato ed assistito da un’equipe medica. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Foggia, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino ed atterrato presso 32° Stormo di Amendola dove il paziente è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Torino Caselle, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale di Alessandria per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GIUGNO 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di giugno 2023. A giugno Ryanair Group ha trasportato 17,4 milioni di passeggeri (giugno 2022: 15,9 milioni, +9%), con un load factor del 95% (95% a giugno 2022). Ryanair ha operato oltre 96.250 voli a giugno 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a giugno 2023 si attesta a 173,4 milioni di passeggeri (+29%), con un load factor del 94% (+8%).

SAAB RICEVE UN ORDINE DALL’AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE – Saab ha ricevuto un ordine dall’Australian Department of Defence per la fornitura di ulteriori Carl-Gustaf® M4 weapons. Il valore dell’ordine è di 400 milioni di corone svedesi, con consegne nel periodo 2024-2025. “Questo ordine continua il rapporto di lunga data di Saab con l’Australian Defence Force. Siamo orgogliosi di fornire sistemi d’arma moderni e incentrati sull’utente che garantiscono la capacità delle forze armate australiane di affrontare un’ampia gamma di sfide”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.

SAS: COMMENTO ALLA DECISIONE DELL’EU COMMISSION – SAS informa: “SAS accoglie con favore la decisione della EU Commission di avviare un’indagine formale a seguito della sentenza del Tribunale del 10 maggio 2023. È importante raggiungere una soluzione solida al problema individuato dalla General Court il più rapidamente possibile. SAS continuerà ad assistere gli stati di Svezia e Danimarca, nonché la EU Commission, in questo processo”.

EMIRATES: SERVIZI SU MISURA PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE – Emirates è una compagnia aerea per famiglie che trasporta più di un milione di bambini in tutto il mondo ogni anno, con un picco annuale a luglio, quando termina il periodo scolastico e i bambini partono per le vacanze estive. “Con le prime dieci nazionalità riguardo i bambini a bordo di Emirates classificate come Gran Bretagna, India, Stati Uniti, Pakistan, Australia, Emirati Arabi Uniti, Russia, Francia, Germania e Arabia Saudita, i bambini di tutte le nazionalità volano in tutto il mondo e si divertono con Emirates, con servizi su misura creati per soddisfare le massime priorità e i requisiti non negoziabili; snack, pisolini, cose da guardare e Wi-Fi gratuito. In tutti gli aeroporti internazionali Emirates offre l’imbarco prioritario per le famiglie, assicurando che i bambini non aspettino troppo e abbiano più tempo per sistemarsi al proprio posto. A Dubai Airport Emirates fornisce passeggini gratuiti per neonati e bambini più piccoli. Emirates gestisce anche un’area check-in dedicata per le famiglie a Dubai Airport durante i periodi di punta, per garantire un’esperienza rapida e agevole alle famiglie, con code minime. Nelle lounge First e Business Class di Dubai Airport, Concourse A e B, le aree giochi per bambini dispongono di giochi di qualità arcade e terminali Sony PlayStation. Le lounge sono inoltre dotate di camere per la cura del bambino, comode aree di alimentazione e fasciatoi”, afferma Emirates. “Emirates offre un servizio gratuito per i minori non accompagnati di età compresa tra 5 e 11 anni che viaggiano da soli, in base al quale i bambini sono accompagnati e supervisionati da personale di terra specializzato e personale di cabina Emirates in ogni fase del viaggio. C’è una lounge dedicata ai minori non accompagnati. Per i bambini con disabilità nascoste, Emirates supporta il viaggio fornendo quante più informazioni possibili in anticipo, in modo che le famiglie possano pianificare ed essere rassicurate sul loro viaggio imminente. I pasti per bambini vengono serviti su quasi tutte le rotte Emirates, in tutte le classi e sono caratterizzati da pasti gustosi e nutrienti. L’Emirates award-winning inflight entertainment ice presenta molti contenuti per i bambini. Ai bambini inoltre vengono fornite cuffie speciali per godersi ice, progettate per adattarsi meglio e più comodamente, mentre si godono una vasta gamma di contenuti a misura di bambino. Ai bambini di tutte le età viene offerta anche una selezione di giocattoli e omaggi a bordo, realizzati con materiali sostenibili pensando a ogni fascia di età”, conclude Emirates.

LEONARDO – ESA: ARRIVANO I PRIMI SCATTI DEL “FULMINOMETRO” A BORDO DI METEOSAT THIRD GENERATION – Leonardo e ESA informano: “L’Organizzazione Europea per l’Esercizio dei Satelliti Meteorologici (EUMETSAT) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno pubblicato le prime immagini ricavate dal primo cacciatore di fulmini (Lightning Imager) realizzato da Leonardo. Lanciato lo scorso 13 dicembre a bordo del satellite Meteosat Third Generation – Imager 1 (MTG-I1) a 36.000 chilometri dalla Terra, il primo strumento europeo in grado di rilevare in maniera continua i fulmini su Europa, Africa, parti del Medio Oriente e del Sud America dallo spazio è stato attivato e si sta confermando una svolta nel rilevamento e nella previsione di tempeste e temporali. In particolare, nelle regioni remote e negli oceani dove le capacità di rilevamento dei fulmini sono limitate. Ogni animazione è composta da una sequenza di immagini, ottenuta dalle misurazioni di fulmini cumulate nell’arco di un minuto. I dati usati per queste animazioni sono stati ottenuti utilizzando una sensibilità inferiore allo standard operazionale con cui verrà fornito il servizio successivamente. MTG-I1 è al momento in fase di messa in servizio (commissioning), durante la quale gli strumenti vengono calibrati e i dati validati. I dati provenienti dal Lightning Imager saranno disponibili per l’uso operativo dall’inizio del 2024”.

IATA RIVEDE LA RIPRESA DELL’HONG KONG AVIATION ALLA FINE DEL 2024 – IATA ha accolto con favore gli sforzi dell’Hong Kong Special Administrative Region (SAR) government’s per alleviare la crisi occupazionale della città nel settore dell’aviazione. Ciò avviene quando IATA ha aggiornato le proiezioni del traffico passeggeri per Hong Kong, che ora vedono una ripresa ai livelli pre-crisi entro la fine del 2024. Questa revisione porta la ripresa di Hong Kong in linea con le aspettative di una ripresa più rapida nella regione Asia-Pacifico. “La situazione sembra rosea per Hong Kong. La riapertura anticipata della Cina sta fornendo una spinta tanto necessaria alla ripresa dei passeggeri. Entro la fine del 2024, prevediamo di vedere il traffico di Hong Kong tornare ai livelli pre-crisi. Ed è incoraggiante vedere il governo di Hong Kong prepararsi a questo con misure per garantire la disponibilità dei lavoratori necessari per sostenere la ripresa”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. L’Hong Kong government ha introdotto un programma di importazione di manodopera per aumentare la airport workforce di 6.300 lavoratori dalla Mainland of China. Sebbene la domanda di viaggi aerei sia stata forte, le compagnie aeree di Hong Kong hanno lottato con problemi di supply chain e carenza di manodopera. “Gli ultimi tre anni sono stati devastanti per il settore dell’aviazione. Mentre guardiamo avanti alla ripresa e ci prepariamo per la crescita futura, è importante che l’intera comunità dell’aviazione di Hong Kong, comprese le compagnie aeree, l’aeroporto, l’autorità di regolamentazione e il governo, lavorino insieme per affrontare le sfide e siano ben preparati a sfruttare le opportunità future. Non vedo l’ora di essere a Hong Kong ad agosto per incontrare vari partner e impegnarmi in proficue discussioni”, ha concluso Walsh. IATA e l’Airport Authority Hong Kong (AAHK) stanno collaborando per organizzare l’Hong Kong Aviation Day dal 2 al 3 agosto 2023.