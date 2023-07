Emirates decolla verso Montréal

Emirates è decollata verso Montréal, segnando il primo volo passeggeri della compagnia aerea verso la capitale culturale del Québec, il suo secondo gateway in Canada. “Il volo Emirates EK243 è partito con 340 passeggeri, tra cui una delegazione VIP e media a bordo alle 03:00 di oggi.

Il nuovo servizio giornaliero per Montréal integra i sette servizi settimanali di Emirates per Toronto e porta il network nordamericano della compagnia aerea verso 14 destinazioni, un totale di 18 nelle Americhe. Il servizio fornirà ai viaggiatori in Canada connettività via Dubai da punti come Libano, India, Iran, Vietnam, Malesia, Thailandia e Sud Africa.

Si prevede che i servizi diretti tra Dubai e Montréal soddisfino la domanda di un mix diversificato, compresi business and leisure travellers, oltre a visite a familiari e amici, grazie ai canadesi che vivono e lavorano negli Emirati Arabi Uniti. Con Montréal che ospita numerose università di livello mondiale, il percorso dovrebbe diventare popolare tra gli studenti del Medio Oriente, dell’Asia occidentale e centrale e dell’Estremo Oriente”, afferma Emirates.

I dirigenti di Emirates a bordo includevano: Adnan Kazim, Chief Commercial Officer; Salem Obaidalla, Senior Vice President of Commercial Operations, Americas; David Broz, Vice President Aeropolitical and Industry Affairs. Presente in aeroporto per salutare la delegazione, HE Radha Krishna Panday, Ambassador of Canada to the UAE.

Al comando del volo inaugurale per Montréal c’erano il capitano Talal Al Hammadi (UAE National), il capitano David Reny (canadese), il primo ufficiale Omar Alhammadi (UAE National) e il primo ufficiale Veljko Veljovic (canadese).

Emirates opererà per il servizio giornaliero con il suo Boeing 777-300ER a tre classi sulla rotta, con otto suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e oltre 300 poltrone spaziose in Economy Class.

Emirates: più di 40 milioni di cioccolatini serviti a bordo ogni anno

Per celebrare la Giornata Mondiale del Cioccolato che ricorre il prossimo 7 luglio, Emirates annuncia che ogni anno vengono serviti a bordo più di 40 milioni di cioccolatini gourmet ai passeggeri di tutte le classi.

“Addolcendo l’esperienza di viaggio con il dolce più amato al mondo, Emirates serve una deliziosa selezione di cioccolato artigianale come parte del servizio di pasti tipici in tutte le classi, in 140 destinazioni in tutto il mondo. Negli ultimi 12 mesi, sono stati serviti 35 milioni di cioccolatini in Economy Class, più di 160.000 cioccolatini in Premium Economy Class dal suo lancio nel giugno 2022, con ulteriori 4 milioni di cioccolatini offerti in Business e First Class. Emirates ha anche introdotto grandi scatole di cioccolato gourmet in First Class nel dicembre 2022, offrendo ai passeggeri premium la possibilità di concedersi un assaggio a bordo e persino di portare via alcuni dei loro gusti preferiti, con oltre 36.000 scatole scelte dagli appassionati di cioccolato negli ultimi 6 mesi.

Emirates collabora strettamente con cioccolatieri di tutto il mondo, tra cui Bateel, Coco Jalila e Forrey & Galland dagli Emirati Arabi Uniti, Godiva dal Belgio, Valrhona dalla Francia, Butlers dall’Irlanda, Canonica e Neuhaus dalla Svizzera, Pacari dall’Ecuador e Hotel Chocolat dal Regno Unito. Ogni marchio di cioccolato selezionato è a bordo per un minimo di 3 mesi prima che venga introdotta una nuova selezione per deliziare i frequent flyer.

Nelle Lounge Emirates, il cioccolato è un elemento fondamentale, con i clienti che possono gustare il gelato al cioccolato prodotto artigianalmente dal tradizionale carretto dei gelati”, afferma Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)