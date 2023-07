Presentata la nuova VIP Room all’interno dell’Hangar Lounge di ITA Airways a Roma Fiumicino

E’ stata presentata la nuova VIP Room all’interno dell’Hangar Lounge di ITA Airways, situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 presso l’area d’imbarco A dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, arredata interamente da Lema.

“Un punto di riferimento, un luogo che incontra i desideri di una clientela esclusiva dedicata ai passeggeri eleggibili al servizio (Business class, soci Executive, Premium Volare e soci Elite Plus Skyteam) in partenza verso destinazioni domestiche ed internazionali dell’area Schengen. La nuova Hangar Lounge vuole essere ambasciatrice delle eccellenze italiane nel mondo e nasce grazie ad importanti sinergie con i più prestigiosi brand italiani. Il progetto firmato dall’agenzia di branding Robilant Associati, per instaurare un dialogo innovativo e contemporaneo tra ITA Airways e i propri passeggeri, vuole consolidare il dialogo tra ITA Airways e i propri passeggeri, fornendo un ampio spazio di 980 metri quadrati, con una capienza massima di 150 persone.

Un ambiente dove sentirsi a casa, tra design, calore e convivialità. Lema ha saputo interpretare questo obiettivo, vestendo una VIP living lounge all’interno di questo spazio dedicato ai passeggeri ITA Airways. Un luogo curato in ogni dettaglio pensato per soddisfare le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere e offrire ai clienti che arrivano da tutto il mondo un’accoglienza tutta italiana, dove poter organizzare incontri di lavoro in totale privacy, oppure vivere momenti di relax in un ambiente confortevole”, afferma il comunicato.

“È veramente un piacere presentare oggi la nostra VIP Room all’interno dell’Hangar Lounge da poco inaugurata da ITA Airways”, ha dichiarato Giovanni Perosino Chief Marketing Officer di ITA Airways. “Per noi questa location rappresenta uno spazio riservato e funzionale interamente dedicato a chi ricerca sempre una maggiore riservatezza per fare meeting e networking prima di salire a bordo dei nostri voli. Una novità introdotta recentemente estende ai soci executive l’utilizzo delle VIP Room delle nostre Lounge contestualmente all’accesso in sala, senza la necessità di prenotazione, con la possibilità inoltre di ospitare in Lounge fino a 6 passeggeri già eleggibili. La nuova VIP Room è stata arredata da LEMA che ringrazio per l’ottimo lavoro e per aver centrato i nostri stessi obiettivi: centralità del cliente e un servizio tailor made all’insegna dell’italianità”.

“Il progetto per la VIP Room di ITA Airways ci ha affascinato da subito. Siamo onorati di essere partner di un progetto che mette al centro l’accoglienza di migliaia di passeggeri che ogni giorno scelgono di fermarsi qui per trovare un’oasi di pace, tutta italiana. Con questa importante collaborazione, Lema desidera migliorare la customer experience dei viaggiatori da tutto il mondo, dando vita ad uno spazio ospitale, pratico e in cui respirare tutto il calore dell’accoglienza e del design Made in Italy”, commenta Angelo Meroni, Presidente di Lema.

(Ufficio Stampa ITA Airways – LEMA – Photo Credits: ITA Airways)