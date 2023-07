Ryanair celebra 25 anni in Italia e a Pisa e 48 milioni di passeggeri trasportati in Toscana

Ryanair ha celebrato oggi i 25 anni di attività in Italia e a Pisa, con 48 milioni di passeggeri transitati dall’aeroporto Galileo Galilei. “La storia d’amore di Ryanair con l’Italia, infatti, è iniziata nel giugno del 1998, con il primo volo da Pisa per Londra Stansted.

Da allora, Ryanair è cresciuta notevolmente a Pisa ampliando la propria rete con rotte nazionali e internazionali, guidando il traffico e la ripresa del turismo post-Covid. A oggi conta oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati all’anno e oltre 48 milioni di passeggeri hanno volato da/per Pisa dal 1998.

Quest’estate, Ryanair offre il suo operativo più importante di sempre su Pisa con 54 rotte, incluse 5 nuove destinazioni per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda. Grazie a questa offerta, in occasione delle “nozze d’argento”, Ryanair prevede una crescita del 14% a Pisa rispetto al livello Pre-covid, con 8 aeromobili basati presso il Galilei (inclusi 3 Gamechanger)”, afferma Ryanair.

Da Pisa, il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Come compagnia aerea n. 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività in Italia e a Pisa. Nell’ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari.

Il nostro operativo per la Summer ’23 offre 54 rotte, incluse 5 nuove ed entusiasmanti per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda, offrendo ai clienti/visitatori di Pisa ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, siamo cresciuti fino a diventare la compagnia aerea n. 1 in Italia. Di conseguenza, comprendiamo quanto sia importante connettersi con i propri cari ed è per questo che ci impegniamo a crescere ulteriormente in Italia nei prossimi 25 anni.

A nome di Ryanair, sono quindi lieto di regalare alle Sig.re Francesca Mazzoni e Francesca Coveri, dirette a Trapani con i rispettivi figli che volano per la prima volta, 2 voucher per viaggiare da Pisa verso qualsiasi destinazione del nostro network, augurando loro di rilassarsi e godersi il volo con Ryanair.

Per celebrare i 25 anni e i 48 milioni di passeggeri dell’aeroporto di Pisa, offriamo una promozione a partire da soli €25 a tratta per viaggiare fino a ottobre ’23, disponibili su www.Ryanair.com”.

Toscana Aeroporti, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di poter celebrare i 25 anni di Ryanair in Italia e, in particolare, a Pisa. Dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri. Poter festeggiare questo lungo periodo insieme testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni.

Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni, insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d’accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d’Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione”.

