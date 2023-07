Airbus: nuovo hub tecnologico per accelerare lo sviluppo di next generation wings

Airbus sta investendo ulteriormente nelle sue capacità di innovazione nel Regno Unito, con l’apertura oggi di un nuovo Wing Technology Development Centre (WTDC) presso il sito di Filton. “La struttura, che verrà utilizzata per costruire e testare dimostratori per una serie di programmi e progetti di ricerca, è stata aperta da Nusrat Ghani, UK Minister of State presso il Department for Business and Trade.

La nuova struttura aiuterà Airbus ad accelerare la progettazione, la costruzione e il collaudo delle ali per i velivoli di prossima generazione, utilizzando la tecnologia più recente e dimostratori leader a livello mondiale per migliorare ulteriormente le performance delle sue ali.

Oltre all’ottimizzazione dei motori, rendere le ali più lunghe, più snelle e più leggere è una delle maggiori opportunità per migliorare la fuel efficiency, ridurre le emissioni di CO2 e, in ultima analisi, lavorare per raggiungere l’ambizione dell’industria aeronautica di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050″, afferma Airbus.

Sue Partridge, Airbus Head of Filton site and Wing of Tomorrow Programme, spiega: “Il nuovo Wing Technology Development Center ci aiuterà a fondare la nostra ricerca sulla praticità. Un elemento chiave del modo in cui forniamo la tecnologia per next generation aircraft wings è attraverso Wing of Tomorrow (WoT), il nostro più grande research and technology programme guidato dal team nel Regno Unito.

La scorsa settimana, abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale nel programma quando il nostro secondo wing demonstrator è stato completato dal team a Broughton, in Galles, e consegnato al WTDC. Qui sarà preparato per i test strutturali nel nostro Aerospace Integrated Research and Technology Centre (AIRTeC)”.

Il WoT programme consente ad Airbus di esplorare nuove tecnologie di produzione e assemblaggio, in modo che le generazioni future possano continuare a trarre vantaggio dal volo.

“Si tratta di preparare le nostre persone, la tecnologia, il sistema industriale, la supply chain e le capacità digitali e fisiche per i velivoli di prossima generazione. Stiamo sfruttando i partner del settore, i migliori strumenti digitali e l’automazione per identificare potenziali colli di bottiglia tecnologici che potrebbero rallentarci in futuro. Le basi che poniamo ora ci aiuteranno a costruire meglio e più velocemente quando sarà il momento”, aggiunge Sue Partridge.

“Il WTDC si aggiunge all’esistente research and technology footprint di Airbus nel Regno Unito, tra cui l’Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) a Broughton, il ZEROe Development Center e l’Aerospace Integrated Research & Test Center (AIRTeC) presso il suo sito di Filton.

Dal 2014, Airbus ha ricevuto 117 milioni di sterline dall’Aerospace Technology Institute per la ricerca relativa a Wing of Tomorrow.

Airbus a Filton opera una serie di strutture all’avanguardia, tra cui la Aerospace Integrated Research and Test Centre (AIRTeC) facility da 40 milioni di sterline, aperta nel 2021.

Il sito impiega più di 2.700 persone in una varietà di ruoli incentrati sullo sviluppo e sul collaudo di wings, fuels systems and landing gears. La metà degli air passengers del mondo vola su Airbus wings progettate a Filton, Inghilterra, e prodotte a Broughton, Galles.

Riguardo i Wing of Tomorrow Demonstrators, i tre 17 metre full scale wings demonstrators includono:

Static wing demonstrator – utilizzato per testare le capacità strutturali di nuovi progetti e materiali e per convalidare le analisi.

Fully-equipped demonstrator – utilizzato per testare installation technologies e nuovi approcci per equipaggiare la prossima generazione di ali con i sistemi.

Run@rate demonstrator – metterà alla prova industrial capability and automation technologies per valutare come si possono realizzare ali con la scala e la velocità di cui si ha bisogno.

La folding wingtip technology di Airbus mira ad aumentare l’apertura alare per aumentare la portanza, ridurre la resistenza e migliorare la fuel efficiency, senza la necessità di modificare l’infrastruttura aeroportuale esistente”, conclude Airbus.

