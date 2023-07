Viva Aerobus firma MoU per 90 Airbus A321neo

La Mexican ultra-low-cost airline Viva Aerobus ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per 90 aeromobili Airbus A321neo, per guidare la sua crescita internazionale e domestica. Questo protocollo d’intesa porterebbe il portafoglio ordini della compagnia aerea a 170 aeromobili A320 Family.

“Questi 90 A321neo 240-seater aircraft ci permetteranno di crescere e rinnovare la nostra flotta, rimanendo la più giovane in America Latina. La tecnologia e l’efficienza operativa degli A321neo miglioreranno la nostra operational reliability, l’on-time performance e forniranno un’esperienza ai passeggeri senza pari. Inoltre, prevediamo di ottenere ulteriori risparmi sui costi che si rifletteranno in tariffe aeree più basse e rafforzeranno uno dei nostri vantaggi più importanti: avere il costo più basso nelle Americhe. L’efficienza nei consumi e la riduzione del rumore offerti dall’A321neo faranno progredire i nostri sforzi di sostenibilità, offrendo riduzioni immediate e tangibili delle emissioni di carbonio, rafforzando così la nostra posizione di compagnia aerea più efficiente del continente”, ha affermato Juan Carlos Zuazua, Chief Executive Officer of Viva Aerobus.

“Il Mexican leisure market è in full recovery mode e Viva Aerobus è al centro dell’azione. L’imbattibile economicità dell’A321neo lo rende la scelta perfetta per il modello ultra low cost della compagnia aerea. Siamo lieti di essere partner della compagnia aerea dal 2013 e non vediamo l’ora di lavorare insieme, mentre continua sulla sua traiettoria di crescita”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L‘A321neo è il membro più grande della A320neo Family di Airbus e offre range e performance senza pari. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante di oltre il 20% rispetto alla precedente generazione di aeromobili single-aisle, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri con la più ampia single-aisle cabin e un ampio overhead stowage space.

Viva Aerobus ha basato la sua strategia di rinnovamento della flotta sulla A320 Family. Nel 2013 la compagnia aerea ha effettuato un ordine per 52 aeromobili A320 Family, il più grande ordine di aeromobili Airbus effettuato da una singola compagnia aerea in Messico all’epoca. Nel 2018 Viva Aerobus ha ordinato 25 aeromobili A321neo. Ad oggi, Viva Aerobus opera 74 aeromobili A320 Family“, afferma Airbus.

“Airbus ha venduto oltre 1.150 aerei in America Latina e nei Caraibi. Più di 750 sono operativi in tutta la regione, con altri 500 nel portafoglio ordini, che rappresentano una quota di mercato di quasi il 60% degli in-service passenger aircraft. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione”, conclude Airbus.

Viva Aerobus sceglie i motori Pratt & Whitney GTF™ per ulteriori 90 Airbus A321neo

Pratt & Whitney ha annunciato che Viva Aerobus ha selezionato i motori GTF per equipaggiare altri 90 ordini fermi di aeromobili Airbus A321neo, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato nel 2027.

“Dopo aver ordinato in precedenza 65 GTF-powered A320neo family aircraft, la compagnia aerea si è ora impegnata per 155 aeromobili con GTF engines. Pratt & Whitney e Viva Aerobus hanno anche esteso il loro EngineWise® Maintenance long-term agreement per coprire le esigenze di manutenzione dell’intera GTF-powered fleet”, afferma Pratt & Whitney.

“Mentre continuiamo a crescere e rinnovare la nostra flotta, abbiamo bisogno della migliore engine technology, con minori costi operativi e fuel efficiency”, ha affermato Juan Carlos Zuazua, CEO di Viva Aerobus. “In Viva Aerobus la nostra missione non è solo quella di essere sempre sicuri, sempre affidabili e sempre a tariffe basse, ma di farlo in modo attento all’ambiente. Il nostro impegno per ‘The Future is Green’, la nostra cultura ambientale, ha portato lungo la strada dell’innovazione e della tecnologia all’avanguardia. Questo accordo per i motori GTF con Pratt & Whitney è un passo importante verso un’ulteriore riduzione del nostro impatto ambientale”.

“Abbiamo una lunga storia con Viva Aerobus, a partire dai loro A320ceo con motori V2500 nel 2014”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con i motori GTF che offrono una fuel efficiency di livello mondiale, siamo lieti che Viva Aerobus continui a dipendere da noi mentre fa crescere la propria compagnia aerea con i motori più sostenibili per single-aisle aircraft”.

“Viva Aerobus è stata fondata nel 2006 e ha sede a Monterrey, Messico. La compagnia aerea opera attualmente con 31 aeromobili A320ceo Family con motori V2500® e 43 aeromobili A320neo Family con motori GTF. Viva Aerobus ha ricevuto il suo primo A320neo nel 2016 e il suo primo A321neo nel 2020″, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Airbus – Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)