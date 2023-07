News Brevi – 05.07.2023

AIR FRANCE-KLM MARTINAIR CARGO (AFKLMP) PRESENTA IL SUO WAREHOUSE RINNOVATO A CHICAGO O’HARE INTERNATIONAL AIRPORT – Il 28 giugno, Air France-KLM Martinair Cargo (AFKLMP) ha presentato il suo warehouse rinnovato e con una nuova configurazione basato presso il Chicago O’Hare International Airport (ORD). “Questo investimento di 5 milioni di euro, avviato due anni fa, ha apportato tre importanti modifiche all’infrastruttura e alle risorse del sito. Innanzitutto, AFKLMP Cargo ha aumentato la capacità del magazzino del 40%. Ciò significa più storage space, fluidità ed efficienza per i clienti. L’espansione include anche il 60% in più di plugs for ACTS containers, che rende possibile gestire volumi maggiori di merci specializzate, anche da altre compagnie aeree. In secondo luogo, la compagnia ha aggiornato i propri operational and safety systems per garantire la totale conformità e la massima affidabilità. Infine, come parte del suo impegno per la sostenibilità, AFKLMP Cargo ha anche integrato soluzioni ad alta efficienza energetica come l’illuminazione a LED e carrelli elevatori elettrici. Ciò si aggiunge ad altre misure di sostenibilità già in corso, come l’integrazione del sustainable aviation fuel e il rinnovo della flotta con aeromobili più efficienti. AFKLMP Cargo è la seconda maggiore attività di Air France-KLM. La sua missione principale è quella di essere un ‘engine of connectivity'”, afferma Air France-KLM Group. “O’Hare era già il terzo più grande cargo hub di AFKLMP Cargo dopo Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Inoltre, è il più grande international cargo airport in North America e il cargo airport più connesso al mondo. A tale proposito, espandere la presenza del Gruppo in O’Hare è stata una scelta strategica naturale. Inoltre, da novembre 2020 c’è stato un aumento significativo dei cargo volumes, in settori come quello farmaceutico, chimico ed e-commerce. Il nostro warehouse presso O’Hare ha una prospettiva di crescita molto positiva ed è la chiave per acquisire più quote di mercato. Grazie al nostro vasto trucking network, siamo in grado di espandere la nostra presenza nella regione, offrendo trasporti senza soluzione di continuità da ORD a 15 destinazioni negli Stati Uniti. Alla fine, si tratta di fornire il servizio più robusto, efficiente e affidabile possibile ai nostri clienti, che si affidano a noi per le loro esigenze cargo”, conclude Air France-KLM Group.

EASYJET NOMINA IL SUO CABIN CREW MEMBER PIU’ ANZIANO NEL NUOVO RUOLO DI RECRUITMENT AMBASSADOR – easyJet informa: “”Nana Pam” sta volando alto all’età di 73 anni ed è diventata uno dei cabin crew members più anziani della Gran Bretagna. Fu su un volo easyJet per Madrid 20 anni fa che l’ex parrucchiera Pam Clark raccolse un annuncio di reclutamento e fu ispirata a realizzare il suo sogno d’infanzia, all’età di 53 anni. Con 20 anni di fedele servizio, Pam ha accolto circa 800.000 passeggeri a bordo di 4.500 voli e, compiendo 73 anni questa settimana, è la dipendente più anziana di easyJet. Pam sta ora aiutando easyJet a incoraggiare altri over 45 a seguire i propri sogni proprio come ha fatto lei, nel suo nuovo ruolo di recruitment ambassador. La nuova iniziativa della compagnia aerea si basa sui successi dello scorso anno nel suo impegno per il reclutamento diversificato, poiché dal lancio della recruitment campaign lo scorso anno si è registrato un aumento del 10% dei crew members di età superiore ai 45 anni”. Ha affermato: “Il mio consiglio a chiunque abbia più di 45 anni che pensa di candidarsi per un ruolo come cabin crew presso easyJet è di provarci. Quando ho fatto domanda per il ruolo 20 anni fa, sapevo che la mia età ed esperienza significavano che avevo qualcosa di veramente prezioso da offrire. Oggi incontro sempre più colleghi come me che hanno fatto un coraggioso cambio di carriera più avanti nella vita. Non aver paura. La mia parte preferita del lavoro è stata incontrare passeggeri da tutto il mondo e offrire loro l’esperienza di viaggio più piacevole possibile. Sono orgogliosa di lavorare in una compagnia che mette le persone al primo posto”. Jane Storm, Group People Director di easyJet, ha dichiarato: “In easyJet mettiamo le persone al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo incredibilmente orgogliosi di avere Pam nel nostro team e lei è una testimonianza del nostro cabin crew caloroso e accogliente, che ha una passione per un ottimo servizio clienti. Vorremmo incoraggiare le persone di tutte le età che condividono la nostra passione a salire a bordo e con il 73° compleanno di Pam proprio dietro l’angolo, speriamo che possa ispirare persone ancora più talentuose a unirsi a noi in futuro“.

DASSAULT AVIATION SI CONFERMA UNO DEI DATORI DI LAVORO PIU’ INTERESSANTI PER EXPERIENCED EXECUTIVIES – Dassault Aviation informa: “Anche quest’anno, secondo la società di ricerca svedese Universum, Dassault Aviation ha mantenuto la sua posizione di uno dei datori di lavoro più interessanti per executives in Francia, in tutti i settori. Nel 2023 Dassault Aviation rimane nella Top 10 delle aziende preferite dagli experienced engineers, al 6° posto, qualunque sia il settore di attività. Inoltre, quest’anno Dassault Aviation è salita di qualche posizione, conquistando il 16° posto tra i migliori datori di lavoro per IT professionals, raggiungendo la Top 20 e diventando la 30° azienda più popolare tra i business executives. Oltre allo studio condotto con gli studenti quest’anno, hanno risposto all’indagine Universum complessivamente oltre 15.000 professionisti di 48 business sectors e 36 job families, principalmente nel commercio e nell’ingegneria, sia generalista che IT, da settembre 2022 ad aprile 2023”.

SALOTTO AL CAMINETTO, FORLÌ AIRPORT PRESENTE ALLO STORICO TALK SHOW TELEVISIVO – Forlì Airport informa: “Ritorna per la sua 21° edizione il “Salotto Al Caminetto” storico talk show che si svolge presso il Ristorante “Al Caminetto” di Milano Marittima. La prima serata ha visto la partecipazione di Andrea Corsini (Assessore regionale al turismo ed infrastrutture), Stefano Tura (Direttore sede RAI Emilia-Romagna), Giuseppe Silvestrini (Presidente Forlì Airport) e Andrea Gilardi (Direttore commerciale Forlì Airport)”.

ANA DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA AEREA GIAPPONESE A RICEVERE LA IATA CEIV FRESH CERTIFICATION – All Nippon Airways (ANA) è diventata la prima compagnia aerea giapponese a ricevere la CEIV Fresh certification. La certificazione internazionale di qualità, istituita dalla International Air Transportation Association (IATA), ha riconosciuto ANA il 3 luglio 2023 per la sua eccellenza nel trasporto di prodotti deperibili. IATA ha sviluppato la certificazione CEIV Fresh per riconoscere le aziende e le organizzazioni coinvolte nel trasporto aereo riguardo la corretta gestione dei prodotti alimentari deperibili. Ha lo scopo di ridurre al minimo i danni al prodotto e gli sprechi causati da fattori ambientali, come i cambiamenti di temperatura durante la manipolazione e il trasporto. “Fornire una qualità costante ai nostri clienti in tutte le nostre operazioni è fondamentale per i valori aziendali fondamentali di ANA”, ha affermato Kenichi Wakiya, Executive Vice President of ANA and President of ANA Cargo. “Questo riconoscimento da parte di IATA ribadisce l’impegno di ANA nel mantenere standard elevati handling, training and quality control del trasporto merci. Rimaniamo impegnati a superare le aspettative di qualità e a migliorare continuamente i nostri processi di trasporto”. “Congratulazioni ad ANA per aver ottenuto la certificazione CEIV Fresh”, ha dichiarato Nick Careen, Senior Vice President for Operations, Safety and Security, IATA. “Data la natura delicata dei prodotti deperibili, il mantenimento dell’integrità del prodotto richiede standard eccezionali. Con la certificazione ANA, gli shippers possono essere certi che le loro esigenze logistiche della catena del freddo sono gestite con la massima cura”. Nel 2017 ANA ha raggiunto un altro traguardo di certificazione globale, diventando la prima compagnia aerea giapponese a ricevere la certificazione CEIV Pharma, una certificazione di qualità per il trasporto farmaceutico stabilita dalla IATA. ANA rimane concentrata sull’espansione dei propri servizi di trasporto e sul miglioramento della qualità per i propri clienti.

IBERIA CELEBRA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGRAMMA “QUIERO SER” – Iberia celebra la seconda edizione di “Quiero Ser”. Il programma di Iberia che mira a promuovere le professioni aeronautiche tra le giovani donne ha appena avuto la sua giornata di immersione presso le maintenance facilities di La Muñoza, a Madrid. 36 ragazze dai 14 ai 17 anni hanno avuto la possibilità di interagire e conoscere in prima persona molte professioni legate al mondo dell’aviazione, alcune delle quali tradizionalmente con minore presenza femminile, proprio in un momento decisivo della loro vita in cui devono iniziano ad orientare i loro studi verso la loro futura carriera professionale. Queste giovani donne hanno visitato i simulatori di volo di CAE, leading training company in the civil aviation, defense and health markets, dove hanno potuto volare in un vero simulatore di volo, lo stesso in cui si addestrano i technical crews. Lì hanno anche potuto parlare, tra gli altri, con gi Iberia’s directors of Production and Training e quattro comandanti di lungo raggio della compagnia aerea sulle competenze necessarie per diventare un pilota e sulla carriera professionale di una donna aviatrice. Poi hanno visitato l’Engine Shop, centro di riferimento nel sud dell’Europa, dove l’Iberia’s Director of Engines ha spiegato l’attività svolta e svelato alcune curiosità sulla meccanica aeronautica. Nell’Hangar 6, l’Iberia’s Aircraft Service Director, insieme al suo team, ha mostrato loro come vengono eseguite le principali revisioni degli aerei Iberia e di altre compagnie aeree clienti in questo imponente hangar, dove possono essere serviti fino a 10 aerei contemporaneamente in parallelo. Questa è la seconda edizione del programma “Quiero Ser”, a cui ha partecipato, oltre a Iberia, Power to Code, che ha realizzato metà della call tra le giovani donne che fanno parte della sua piattaforma. L’altra metà erano figlie di dipendenti della compagnia aerea, selezionate in un concorso interno, e CAE, società con cui la compagnia aerea ha un accordo commerciale paritetico per l’addestramento dei suoi piloti nei simulatori. Questa iniziativa fa parte dell’Iberia’s Diversity, Equity and Inclusion Plan, che mira a sensibilizzare, sviluppare e dare visibilità al talento femminile.