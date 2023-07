Brussels Airlines accoglie i passeggeri in viaggio verso l’Africa nella Sunrise Lounge

A partire da venerdì 7 luglio, i Brussels Airlines long-haul business class passengers in viaggio verso l’Africa subsahariana possono usufruire di una Sunrise Lounge completamente rinnovata nella T-zone di Brussels Airport.

“Con più posti a sedere, più comfort e una più ampia varietà di cibi e bevande di qualità, il vettore domestico belga risponde al feedback dei suoi passeggeri.

La Sunrise Lounge, nella T-zone di Brussels Airport, è stata completamente ridisegnata in una lounge più spaziosa e confortevole. All’ingresso, il nuovo layout attira immediatamente i visitatori nella luminosa area principale con vista sul piazzale. La lounge si è trasformata in un’area molto piacevole dove trascorrere il tempo prima di imbarcarsi su un volo verso un’ampia gamma di destinazioni dell’Africa subsahariana.

In Brussels Airlines, ogni dipendente fa del proprio meglio per far sentire i propri ospiti a casa, a bordo e a terra. In qualità di ambasciatore del Belgio, il vettore nazionale belga è orgoglioso di lavorare con marchi locali. Nella Sunrise Lounge marchi come Ethnicraft, che fornisce i mobili in legno di rovere naturale, e Serax, per le stoviglie e gli accessori decorativi, contribuiscono all’atmosfera rilassante e accogliente della lounge. Un disegno della carta da parati ispirato a uno dei tanti paesaggi impressionanti del continente africano suggerisce l’uso principale di questa lounge come luogo di relax prima di volare verso l’Africa”, afferma Brussels Airlines.

“Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri che viaggiano in Africa una lounge molto premium e accogliente che soddisfa le esigenze dei viaggiatori a lungo raggio come riposo e relax, buon cibo e la possibilità di lavorare. Concentrandoci su ciò che conta davvero per i nostri ospiti, siamo orgogliosi della nostra nuova Sunrise Lounge. Inoltre, questo restyling completo evidenzia il nostro legame forte e di lunga data con il continente africano”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

“Negli ultimi mesi Brussels Airport ha ottimizzato l’infrastruttura nella T-zone, aggiungendo tra l’altro ulteriori posti a sedere e un nuovo Smurf-themed wall game for kids.

Saranno ampliate anche le opportunità di shopping e food and beverage, con la revisione dell’offerta duty-free e una nuova area caffetteria. Grazie all’installazione di una pharmacy vending machine, i passeggeri a lungo raggio avranno anche un rapido accesso a una serie di forniture mediche di base.

Nei prossimi mesi e nel 2024 saranno all’ordine del giorno ulteriori piani di rinnovamento della T-zone”, conclude Brussels Airport.

“Cerchiamo sempre di offrire a tutti i nostri passeggeri un’esperienza aeroportuale ottimale e un’ampia gamma di opzioni per rilassarsi, fare acquisti, mangiare qualcosa o bere qualcosa. Grazie alla rinnovata Sunrise Lounge di Brussels Airlines e ai miglioramenti che l’aeroporto di Bruxelles sta apportando in quell’area, i passeggeri che viaggiano dalla nostra T-zone possono godersi il loro tempo al gate in un ambiente ancora più comodo e conveniente”, afferma Arnaud Feist, CEO, Brussels Airport Company.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)