IATA: la forte crescita dei viaggi aerei continua a maggio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sul traffico di maggio 2023, che mostrano una forte crescita continua della domanda di viaggi aerei.

Il traffico totale a maggio 2023 (misurato in RPK) è aumentato del 39,1% rispetto a maggio 2022. A livello globale, il traffico è ora al 96,1% rispetto ai livelli di maggio 2019 (pre-pandemia).

Il traffico domestico a maggio è aumentato del 36,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il traffico domestico totale a maggio 2023 è stato del 5,3% superiore al livello di maggio 2019. Questo è il secondo mese consecutivo che il traffico domestico ha superato i livelli pre-pandemia.

Il traffico internazionale è aumentato del 40,9% rispetto a maggio 2022, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita, guidati ancora una volta dai vettori nella regione Asia-Pacifico. Gli RPK internazionali hanno raggiunto il 90,8% dei livelli di maggio 2019, con le compagnie aeree del Medio Oriente e del Nord America che hanno superato i livelli pre-pandemia.

Il load factor totale del settore è salito all’81,8%, guidato dai vettori nordamericani all’86,3%.

“Abbiamo visto altre buone notizie a maggio. Gli aerei erano pieni, con load factor medi che raggiungevano l’81,8%. I mercati domestici hanno registrato una crescita sui livelli pre-pandemia. E, entrando nell’intensa stagione dei viaggi estivi del Nord, la domanda internazionale ha raggiunto il 90,8% dei livelli pre-pandemici”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 156,7% nel traffico a maggio 2023 rispetto a maggio 2022, mantenendo lo slancio molto positivo dall’eliminazione delle restanti restrizioni di viaggio nella regione all’inizio di quest’anno. La capacità è aumentata del 136,1% e il load factor è aumentato di 6,4 punti percentuali, all’80,0%.

I vettori europei hanno registrato un aumento del traffico del 19,8% rispetto a maggio 2022. La capacità è aumentata del 14,2% e il load factor è aumentato di 3,9 punti percentuali, all’84,4%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 30,8% rispetto a maggio di un anno fa. La capacità è aumentata del 25,0% e il load factor è salito di 3,6 punti percentuali, all’80,2%. La regione sta guidando la ripresa, con il traffico di maggio al 17,2% sopra ai livelli 2019.

Il traffico dei vettori nordamericani è aumentato del 31,0% a maggio 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 23,2% e il load factor è aumentato di 5,1 punti percentuali, all’85,1%, il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico del 26,3% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità di maggio è aumentata più rapidamente, con un aumento del 27,3%, e il load factor è sceso di 0,7 punti percentuali, all’83,8%. La regione è stata l’unica a vedere la crescita della capacità superare la crescita del traffico per il mese.

Il traffico delle compagnie aeree africane è aumentato del 45,2% a maggio 2023 rispetto a un anno fa. La capacità a maggio è aumentata del 44,2% e il load factor è salito di 0,5 punti percentuali, al 68,8%, il più basso tra le regioni.

“Le persone hanno bisogno e amano volare. La forte domanda di viaggi è un elemento a sostegno di un ritorno alla redditività da parte delle compagnie aeree. Nel 2023 prevediamo che le compagnie aeree a livello globale registreranno un utile netto di 9,8 miliardi di dollari. È un numero impressionante, in particolare dopo le enormi perdite dovute alla pandemia. Ma un margine di profitto netto medio dell’1,2% è di soli $2,25 per passeggero in partenza. Come ritorno, non è sostenibile a lungo termine”, ha detto Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)