Emirates è atterrata a Montréal

Emirates ha effettuato un atterraggio storico a Montréal, segnando l’inizio dei suoi servizi di linea verso il suo secondo gateway in Canada. “Il volo inaugurale è stato operato con un Boeing 777, che offrirà servizi passeggeri premium sui suoi servizi giornalieri per la città. Emirates ora serve il Canada con 14 voli a settimana.

I dirigenti di Emirates a bordo includevano: Adnan Kazim, Chief Commercial Officer; Salem Obaidalla, Senior Vice President of Commercial Operations – Americas; David Broz, Vice President Aeropolitical and Industry Affairs.

Il volo EK243 è arrivato al Montréal Pierre Elliot Trudeau International Airport alle 08:30 ora locale del 5 luglio.

All’arrivo, la delegazione VIP in viaggio da Dubai è stata accolta da Essa Sulaiman Ahmad, Divisional Vice President di Emirates – USA e Canada e Shaz Peshimam, Country Manager di Emirates per il Canada.

Dopo una cerimonia di benvenuto e uno scambio simbolico di doni tra la compagnia aerea, i funzionari aeroportuali e l’ente del turismo di Montréal, Emirates ha presentato il suo Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi a rappresentanti governativi, media, ospiti e membri del settore dei viaggi. L’aeromobile dispone di otto suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 304 poltrone spaziose in Economy Class“, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha sottolineato l’importanza della nuova destinazione e ha dichiarato: “Emirates è entusiasta di lanciare il nostro servizio per Montréal e di far crescere la nostra rete con un secondo gateway per il Canada. Cogliamo l’occasione per ringraziare le autorità e i partner degli Emirati Arabi Uniti e del Canada per aver sostenuto il lancio del servizio, che dovrebbe avere un impatto positivo su turismo, affari e commercio in entrambi i paesi.

Completando i nostri servizi per Toronto, i clienti avranno ora più scelta quando pianificano viaggi in Canada: ora possono volare direttamente nella seconda metropoli più grande del paese, sia per lavoro, per piacere, istruzione o per visitare familiari e amici. Da quando abbiamo annunciato i nostri piani per il lancio di servizi diretti per Montréal, abbiamo assistito a numerose prenotazioni da parte di viaggiatori che pianificano viaggi in Canada da punti negli Emirati Arabi Uniti, India, Iran e Libano, oltre a molti paesi dell’Estremo Oriente e dell’Africa. La forte domanda testimonia la qualità del nostro prodotto e l’esperienza di viaggio che offriamo. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo per provare la nostra proposta ‘fly better’ in tutte le classi”.

Philippe Rainville, President and Chief Executive Officer of ADM Aéroports de Montréal, ha dichiarato: “ADM Aéroports de Montréal è lieta di dare il benvenuto a YUL per la prima volta a una delle compagnie aeree più prestigiose del mondo. Questa è un’opportunità eccezionale per i nostri passeggeri di vivere l’esperienza Emirates su un volo che li porterà senza scalo alla maestosa città di Dubai. Per un aeroporto internazionale come il nostro, questa è una notizia particolarmente entusiasmante, soprattutto perché questa rotta offrirà arrivi e partenze nelle ore meno trafficate della giornata. È assolutamente in linea con l’obiettivo di ADM di offrire più collegamenti verso destinazioni popolari. Siamo molto privilegiati che Emirates abbia scelto YUL come secondo aeroporto canadese per le sue operazioni nel Paese”.

“I voli Emirates da e per Montréal operano come EK243 e EK244. Il volo giornaliero parte da Dubai International Airport alle 02:30, con arrivo a Montréal alle 08:00 ora locale. Il volo di ritorno parte dal Montréal Pierre Elliot Trudeau International Airport alle 10:20, con arrivo a Dubai alle 06:30 (ora locale) del giorno successivo.

Il nuovo servizio giornaliero per Montréal integra i sette servizi settimanali di Emirates per Toronto e porta il network nordamericano della compagnia aerea verso 14 destinazioni e un totale di 18 nelle Americhe. Il servizio fornirà ai viaggiatori provenienti dal Canada un comodo accesso a Dubai, nonché connettività a destinazioni popolari come Libano, India, Iran, Vietnam e Malesia.

I clienti di Emirates e Air Canada hanno accesso a una vasta rete di destinazioni grazie alla partnership strategica tra le due compagnie aeree. Oltre alle oltre 130 destinazioni verso cui Emirates vola, attraverso la loro relazione di codeshare, i suoi clienti possono attualmente accedere a 19 destinazioni canadesi oltre Toronto, mentre i clienti Air Canada possono accedere a 17 città in Africa, subcontinente indiano, Medio Oriente ed Estremo Oriente oltre Dubai. Inoltre, i passeggeri Emirates possono scegliere tra oltre 140 rotte operate da Air Canada su base interline, inclusi 27 punti in Canada oltre Montréal e 53 rotte tra Montréal e gli Stati Uniti e il Sud America, godendo anche della semplicità degli itinerari di volo su un biglietto unico.

A Dubai International Airport, Emirates ha a disposizione una serie di lounge per i suoi clienti di classe premium e membri Skywards selezionati, di cui usufruire prima dei loro voli a Dubai. I chauffeur drive services da e per l’aeroporto sono disponibili per i clienti First Class e Business Class sia a Dubai che a Montréal.

I clienti sui voli tra Dubai e Montréal possono assaggiare la cucina canadese a bordo. Il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo, ice, offre fino a 6.500 canali di intrattenimento on-demand multilingue per soddisfare tutte le età e interessi”, prosegue Emirates.

“Gli Emirati Arabi Uniti sono il più grande mercato di esportazione del Canada in Medio Oriente e Nord Africa. Il Canada figura tra i primi 20 mercati di origine di Dubai per il turismo in entrata con 158.000 visitatori canadesi nel 2022, più del doppio del numero nel 2021. Più di 40.000 canadesi vivono e lavorano a Dubai.

Per supportare il movimento di materie prime e merci in tutto il mondo, Emirates fornisce servizi cargo al Canada con una capacità di trasporto di 20 tonnellate nel bellyhold del suo aereo passeggeri Boeing 777 e fino a 15 tonnellate a bordo del suo aereo A380“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)