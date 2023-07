Qatar Airways Group: ricavi record e alti profitti grazie al proseguimento degli obiettivi di espansione

Qatar Airways Group ha pubblicato il suo rapporto annuale per il 2022/23 e ha registrato ancora una volta una solida performance finanziaria. “La compagnia qatariota attribuisce i risultati positivi alla sua strategia di successo durante lo straordinario anno in qualità di Partner Ufficiale della FIFA e Compagnia Aerea Ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™, al suo prodotto premium incentrato sull’offerta di un’esperienza di livello mondiale e all’impegno dei suoi dipendenti in tutto il mondo.

Qatar Airways Group ha registrato un utile netto di 4,4 miliardi di QAR (1,21 miliardi di dollari) durante l’anno fiscale 2022/23. Le entrate complessive sono aumentate a 76,3 miliardi di QAR (21,0 miliardi di dollari), con un incremento del 45% rispetto all’anno precedente. I ricavi passeggeri sono aumentati del 100% rispetto all’anno precedente, grazie a un aumento della capacità del 31% guidato da rendimenti più elevati del 9% e da un load factor dell’80% – entrambi i valori più alti nella storia della compagnia aerea, che hanno portato a un aumento sostenibile della quota di mercato. Qatar Airways ha trasportato 31,7 milioni di passeggeri, con un aumento del 71% rispetto allo scorso anno. La continua attenzione all’esperienza dei passeggeri, alla fedeltà, alla digitalizzazione e alla sostenibilità ha posto Qatar Airways su una solida piattaforma per il futuro.

Anche Privilege Club, il programma di fidelizzazione di Qatar Airways, ha registrato una crescita significativa grazie a numerose nuove partnership globali e locali e a un miglioramento della proposta e dei ricavi grazie all’adozione di Avios come valuta. I soci del Privilege Club hanno ora la possibilità di accedere a Qatar Airways Group utilizzando la valuta Avios per i pagamenti nei negozi Qatar Duty Free, Discover Qatar e Qatar Holidays, oltre all’elenco già esistente dei principali marchi globali.

Qatar Airways Cargo ha mantenuto la sua posizione di vettore aereo cargo leader a livello mondiale per tutto l’anno finanziario 2022/23, proseguendo con un focus strategico sulla crescita, la sostenibilità e la digitalizzazione, e sostenendo la continuità del commercio globale nonostante le continue sfide del mercato”, afferma Qatar Airways.

“Il Gruppo ha generato un forte margine EBITDA del 23%, pari a 17,8 miliardi di QAR (4,9 miliardi di dollari). L’EBITDA è aumentato di 110 milioni di QAR (30,2 milioni di dollari) rispetto all’anno precedente, grazie a operazioni snelle, agili e adatte allo scopo in tutte le aree di business. Questi risultati positivi riflettono l’espansione delle reti di trasporto passeggeri e merci di Qatar Airways, e sono il frutto dell’impegno a fidelizzare ulteriormente i passeggeri e gli operatori commerciali e dell’eccellenza dei prodotti, unita a un forte controllo dei costi.

In occasione della FIFA World Cup Qatar 2022™, la compagnia di bandiera dello stato del Qatar ha trasportato 1,4 milioni di passeggeri. Il network di Qatar Airways è cresciuto fino a oltre 160 destinazioni nel 2022/23, la compagnia ha infatti ripreso a operare verso tredici destinazioni: Amritsar, India; Pechino, Cina; Denpasar, Indonesia; Ginevra, Svizzera; London Gatwick, Regno Unito; Luxor, Egitto; Nagpur, India; Perth, Australia; Qassim, Arabia Saudita; Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; Shanghai, Cina; Taif, Arabia Saudita; Windhoek, Namibia. Inoltre, nel 2022/23, Qatar Airways ha lanciato due nuove rotte per Dusseldorf, Germania e Santorini, Grecia, offrendo più scelte di viaggio e maggiore connettività ai suoi passeggeri”, prosegue Qatar Airways.

Il Minister of State for Energy and Qatar Airways Group Chairman, His Excellency Mr. Saad Bin Sharida Al-Kaabi, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare che Qatar Airways Group ha dimostrato un’altra notevole performance annuale. Il settore dei trasporti del Qatar è un emblema della sua interconnettività, collegando persone di tutto il mondo e incrementando i collegamenti commerciali in tutta la regione. Il Qatar è orgoglioso di aver ospitato i tifosi di tutto il mondo durante la FIFA World Cup Qatar 2022™, offrendo loro la possibilità di scoprire una destinazione ricca di cultura, tradizioni e attrazioni ideali per ogni tipo viaggiatore”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Gli ottimi risultati finanziari di quest’anno sono attribuiti alla forte ripresa della domanda dei passeggeri e alla capacità del team di soddisfare questa domanda, grazie alla continua crescita del nostro network, alla leadership di mercato e all’efficienza operativa garantita dal nostro team di prim’ordine. La redditività è stata trainata da un aumento del 100% dei ricavi provenienti dai passeggeri nell’ultimo anno. I load factor superano l’80% e gli attuali livelli di rendimento sono i più alti della nostra storia. Mentre continua la ripresa dei viaggi a livello mondiale dopo la pandemia COVID-19, siamo riusciti a mantenere alti i livelli di fiducia, affidabilità e confidenza con i nostri clienti. Di conseguenza, abbiamo mantenuto la nostra posizione di compagnia aerea di riferimento per milioni di passeggeri in tutto il mondo e il nostro team ha trasportato 31,7 milioni di passeggeri, con un aumento del 71% rispetto allo scorso anno”.

“In qualità di Partner Ufficiale della FIFA e di Compagnia Aerea Ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™, il Gruppo ha mantenuto il proprio impegno a unire le persone attraverso il potere dello sport per tutto l’anno fiscale 2022/23. Durante il periodo del torneo, Qatar Airways ha operato circa 14.000 voli che hanno portato in Qatar più di 2,4 milioni di tifosi provenienti da tutti e sei i continenti, per assistere al più grande spettacolo sportivo del mondo.

Situato a 6 ore di volo dall’80% della popolazione mondiale, l’Hamad International Airport (HIA) è ideale per chi viaggia per affari o per piacere. L’Hamad International Airport Phase B expansion è iniziata nel gennaio 2023 e vedrà la capacità dell’aeroporto aumentare fino a 70 milioni di passeggeri all’anno. In occasione degli Skytrax World Airport Awards 2023, HIA è stato classificato come il secondo Best Airport in the World e il World Best Airport Shopping. Inoltre, HIA è stato classificato come Best Airport in the Middle East per la nona volta consecutiva.

Qatar Airways, Official Airline Partner del Paris Saint-Germain dal 2020, ha esteso la sua partnership nel giugno 2022, come nuovo Official Jersey Partner dei campioni di calcio francesi, con una partnership pluriennale, a partire dalla stagione 2022/23. Inoltre, Qatar Airways Group ha mantenuto partnership con rinomati club sportivi globali, tra cui FC Bayern München, Al Sadd SC, la Nazionale di calcio del Qatar, i Brooklyn Nets e i Sydney Swans.

Qatar Airways Group è recentemente diventato Global Airline Partner of the Formula 1®: la partnership quinquennale vedrà la compagnia aerea presente in 21 gare e sarà sponsor principale di due gare all’anno, oltre al F1® Qatar Airways Grand Prix Qatar 2023“, continua Qatar Airways.

“Anche Qatar Executive (QE), la VIP charter jet division di Qatar Airways, ha registrato una crescita significativa anno su anno. Questo è stato rappresentato da un enorme aumento dei ricavi commerciali e delle ore di volo totali, dalla crescita della flotta, dai miglioramenti apportati per servire al meglio i passeggeri che volano con QE e da un numero record di arrivi e partenze al Doha International Airport QE Premium Terminal.

Il 2022/23 è stato un anno senza precedenti anche per Discover Qatar (DQ). Grazie a una pianificazione meticolosa e a un’ampia preparazione, il team ha rafforzato la sua attenzione al cliente per offrire un prodotto eccellente a coloro che desiderano scoprire le meraviglie del Paese. Negli ultimi 12 mesi, DQ ha fornito numerose sistemazioni logistiche ed esperienze turistiche a un’ampia varietà di visitatori e clienti, tra cui delegati FIFA, operatori turistici, partner commerciali, sponsor e tifosi di calcio”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)