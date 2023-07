IATA rilascia la Industry Net Zero Tracking Methodology per guidare l’Industry Emission Reporting

L’International Air Transport Association (IATA) pubblicherà un annual Track Zero report utilizzando la IATA’s Net Zero Tracking Methodology per segnalare i progressi a livello di settore nell’impegno dell’aviazione verso Net Zero carbon emissions entro il 2050.

“La Net Zero Tracking Methodology e il relativo processo di reporting sono stati sviluppati con esperti del settore. IATA aggregherà e riporterà annualmente gli input delle compagnie aeree membri IATA su base industriale. Dopo un’accurata convalida, i dati aggregati del settore dell’anno solare precedente verranno riportati annualmente nel quarto trimestre di ogni anno. La pubblicazione del primo report con i dati forniti dalle compagnie aeree è prevista per il quarto trimestre 2024. Anche le compagnie aeree non membri IATA sono incoraggiate a fornire dati e a partecipare al report”, afferma IATA.

“La trasparenza è un elemento critico della decarbonizzazione dell’aviazione. Riferiremo annualmente i nostri progressi per garantire rapporti standardizzati, accurati e completi del viaggio dell’aviazione verso net zero. I dati a livello di settore nel Track Zero report aiuteranno le compagnie aeree, i governi e gli investitori, con strumenti per migliorare il processo decisionale per accelerare i progressi”, ha affermato Marie Owens Thomsen, Senior Vice President Sustainability and Chief Economist, IATA.

Le singole compagnie aeree possono utilizzare i dati aggregati del Track Zero report per confrontare i propri progressi verso la decarbonizzazione. Possono anche scegliere di riferire i loro progressi sulla decarbonizzazione alle principali parti interessate, inclusi governi, investitori e clienti, utilizzando la IATA’s Net Zero Tracking Methodology.

“La decarbonizzazione è una sfida del settore, non una questione competitiva. Tuttavia, il report e la metodologia alla base possono consentire un benchmarking che potrebbe intensificare gli sforzi di decarbonizzazione, diffondendo il successo delle migliori pratiche e stimolando l’innovazione”, ha proseguito Owens Thomsen.

“Le caratteristiche principali della Net Zero Tracking Methodology includono:

Standardizzazione: la metodologia stabilisce un quadro trasparente per un reporting accurato che può essere utilizzato a livello di settore, identificando l’ambito di emissione, le fonti e i processi pertinenti per il monitoraggio e la misurazione delle emissioni.

Accuratezza: la metodologia include le migliori pratiche per la raccolta e la convalida dei dati, con un onere amministrativo minimo.

Completezza: la metodologia tiene conto del reporting di tutti i tipi di attività di decarbonizzazione in base al ciclo di vita, compreso l’uso di conventional and sustainable aviation fuel (SAF), carbon offsets/carbon capture, future power sources (hybrid-electric, electric, hydrogen-powered aircraft)”, prosegue IATA.

“La decisione di pubblicare un Track Zero report segue il rilascio da parte della IATA di cinque roadmaps che descrivono in dettaglio le azioni critiche per raggiungere net zero CO2 entro il 2050. Riguardano la tecnologia aeronautica, le infrastrutture energetiche, le operazioni, la finanza e la politica. Insieme, mostrano una direzione chiara e si evolveranno con le intuizioni del Track Zero report, l’esperienza pratica e le tecnologie emergenti, per aiutare l’aviazione a stabilire traguardi intermedi sulla strada verso net zero”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)