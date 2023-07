News Brevi – 06.07.2023

WIZZ AIR LANCIA UNA PROMOZIONE SPECIALE: SCONTO DEL 10% SUI VOLI PRENOTATI OGGI – Wizz Air informa: “Wizz Air è lieta di annunciare una promozione esclusiva per i viaggiatori. Solo oggi, giovedì 6 luglio, i passeggeri potranno beneficiare di uno sconto speciale del 10% sulle tariffe di alcuni voli selezionati, per viaggiare durante tutta l’estate e fino al 30 settembre 2023 (data inclusa). L’offerta è disponibile esclusivamente sull’app e sul sito web ufficiale di Wizz Air. Wizz Air offre voli convenienti verso numerose destinazioni, collegando città e regioni in modo semplice ed efficiente. La mission della compagnia aerea è di rendere i viaggi accessibili a tutti, consentendo ai passeggeri di esplorare nuovi luoghi o visitare le loro destinazioni preferite a prezzi convenienti. La promozione del 10% di sconto si applica a una serie di voli selezionati, permettendo ai viaggiatori di risparmiare ulteriormente sulle tariffe aeree durante tutta l’estate. Wizz Air offre un’ampia selezione di rotte tra cui scegliere in Italia. I passeggeri possono optare per viaggi da Catania alle spiagge sabbiose dell’Albania, da Roma alla Costa Azzurra francese e Nizza o verso la più insolita Dammam in Arabia Saudita, da Milano ad alcune città iconiche come Praga in Repubblica Ceca e Madrid in Spagna. Per chi desidera trascorrere un’estate italiana, inoltre, tra le altre rotte domestiche Wizz Air collega Milano a Catania e Venezia a Palermo. Oltre a queste, la compagnia aerea ha recentemente inaugurato nuove rotte tra Catania e Abu Dhabi, Catania e Riyadh, Venezia e Jeddah, Roma e Lussemburgo, offrendo l’opportunità di scoprire nuovi paesi e culture con Wizz Air”.

LANCIATO CON SUCCESSO IL SYRACUSE 4B MILITARY COMMUNICATIONS SATELLITE – Il satellite per le comunicazioni SYRACUSE 4B, costruito da Airbus e Thales Alenia Space, è stato lanciato con successo dal Guiana Space Center, lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. È stato l’ultimo lancio di Ariane 5, il lanciatore pesante europeo. SYRACUSE 4B, insieme a SYRACUSE 4A già in orbita, costituisce il segmento spaziale di SYRACUSE IV, il sistema di comunicazioni satellitari militari sicure di quarta generazione per la Direzione Generale dell’Armamento francese (DGA), le forze aeree e spaziali francesi e il Comando spaziale francese, realizzato dal consorzio industriale formato da Airbus Defence and Space e Thales Alenia Space. SYRACUSE 4A e 4B offriranno alle Forze Armate francesi una maggiore capacità e funzionalità, tra cui un throughput più elevato e una maggiore flessibilità, oltre a un’area di copertura più ampia. La maggiore flessibilità garantirà che i satelliti possano soddisfare le esigenze delle forze dispiegate ovunque nell’area di copertura, gestendo al contempo in modo efficiente le risorse in banda X e Ka. “L’osservazione, l’intelligence dei segnali, la consapevolezza della situazione spaziale e, naturalmente, le comunicazioni sicure nei principali teatri operativi sono fondamentali per l’autonomia e la libertà d’azione di una nazione. Airbus è orgogliosa di essere un partner fidato delle Forze Armate francesi: grazie a SYRACUSE 4B e ad altri programmi, sosteniamo le ambizioni e le capacità nazionali in tutti questi campi, oggi e nei decenni a venire”, ha dichiarato Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems di Airbus. SYRACUSE 4B, costruito sulla piattaforma Eurostar E3000 di Airbus, nella sua variante completamente elettrica e dotato di sorveglianza di prossimità in orbita, imbarca lo stesso payload del SYRACUSE 4A, costruito da Thales Alenia Space con componenti chiave forniti da Airbus. SYRACUSE 4B è dotato di tecnologie critiche come l’anti-jamming, per garantire la continuità e la resilienza del servizio, la cyber-difesa e le tecnologie di crittografia dei dati. Nell’ambito del contratto globale SYRACUSE, Airbus è responsabile del satellite SYRACUSE 4B. Thales Alenia Space era responsabile del satellite SYRACUSE 4A e di entrambi i payload con componenti chiave forniti da Airbus. Il satellite, un vero e proprio esempio di cooperazione industriale paneuropea, garantirà la sovranità della Francia e sarà inoltre in grado di supportare le operazioni condotte dalla NATO e da altre nazioni alleate.

LUFTHANSA GROUP: FRANK BAUER NOMINATO CHIEF FINANCIAL OFFICER AND HUMAN RESOURCES OFFICER DI LUFTHANSA CARGO AG – Frank Bauer sarà il nuovo Chief Financial Officer and Chief Human Resources Officer di Lufthansa Cargo AG. Lo ha deciso mercoledì sera il Supervisory Board della compagnia. Assumerà il suo nuovo incarico il 1° agosto 2023. Il Dr. Michael Niggemann, Chairman of the Supervisory Board of Lufthansa Cargo AG, ha dichiarato: “Sono lieto che Frank Bauer, esperto di finanza e risorse umane con grande esperienza nel settore della logistica, integrerà e rafforzerà l’Executive Board di Lufthansa Cargo. Ha dimostrato le sue capacità manageriali in varie posizioni di leadership in Lufthansa Group. L’Executive Board di Lufthansa Cargo, che ora è di nuovo al completo, affronterà le sfide future sotto la guida del Chairman Ashwin Bhat e, insieme ai dipendenti, espanderà ulteriormente la Lufthansa Cargo global leadership position”. Frank Bauer ha iniziato la sua carriera in Lufthansa nel 2007. Tre anni dopo è entrato a far parte della compagnia aerea Jade Cargo in Cina. Nel 2012 è tornato in Deutsche Lufthansa AG e negli anni successivi ha assunto numerose posizioni dirigenziali. Ad esempio, ha diretto il Lufthansa Group’s Internal Audit department. Successivamente, come membro dell’Executive Board di Eurowings, è stato responsabile delle finanze e delle risorse umane. Più recentemente, ha guidato il Controlling and Risk Management del Gruppo. Il Dr. Christian Leifeld assumerà la responsabilità del Controlling and Risk Management presso Lufthansa Group, come successore di Frank Bauer, il 1° agosto 2023.

BRITISH AIRWAYS OFFRIRÀ GELATI AI CLIENTI COME PARTE DELLA SUA OFFERTA ESTIVA “BRITISH ORIGINAL” – British Airways sta introducendo prelibatezze per i suoi clienti quest’estate, tra cui gelati rinfrescanti, bollicine prima del decollo in World Traveller Plus, menu stagionali e nuovo intrattenimento a bordo, come parte del suo costante impegno nei confronti dei clienti. “Da domani, la compagnia aerea offrirà gelati gratuiti sui voli diurni in partenza da Londra Heathrow e Londra Gatwick prima delle 17:00 ora del Regno Unito, collaborando con il marchio britannico Jude’s, per offrire una gamma di gusti. I dolcetti, prodotti a meno di 60 miglia da Heathrow nell’Hampshire, saranno disponibili per i clienti nei prossimi mesi quando viaggiano in World Traveller Plus (premium economy) e World Traveller (economy). British Airways sta inoltre reintroducendo lo spumante nella sua cabina World Traveller Plus da metà luglio come parte della sua offerta di bevande prima del decollo. Chi viaggia in Club World (business class) può assaporare un bicchiere unico di bollicine britanniche durante il volo con il Balfour Rosé de Noirs, prodotto solo con uve rosse. Questo spumante inglese rosato più leggero è una miscela esclusiva per British Airways, che lo rende la bevanda perfetta prima dei viaggi estivi. La compagnia aerea introduce anche una miscela rosé per la prima volta nella sua cabina First. Fratello maggiore di Whispering Angel, Rock Angel sta facendo la sua apparizione a bordo, con più struttura e sapori legnosi rispetto al suo fratello minore. I clienti possono anche gustare una gamma di menu ispirati all’estate nelle sue cabine, disponibili fino a settembre”, afferma British Airways. Il Chief Customer Officer di British Airways, Calum Laming, ha dichiarato: “Sappiamo che così tanti dei nostri clienti non vedevano l’ora di trascorrere le vacanze estive, quindi abbiamo aggiunto questi tocchi extra in tempo per l’estate per rendere i loro viaggi ancora più speciali. Ognuno dei nostri clienti è unico e ha le proprie ragioni originali per viaggiare, quindi i nostri fantastici colleghi saranno a disposizione per portare un po’ di gioia estiva ai nostri clienti, sia che stiano visitando la famiglia, esplorando una nuova parte del mondo o andando in spiaggia per una settimana al sole. British Airways sta anche dando il via all’estate con un’ampia gamma di contenuti di intrattenimento stagionali, con la nuova categoria “Summer Fun” sul suo canale di intrattenimento in volo per famiglie e bambini a 35.000 piedi”.

AIR FRANCE: NUOVI SAPORI ESTIVI NELLE CABINE LA PREMIERE E BUSINESS – Da luglio a ottobre 2023, Air France continua a promuovere la raffinata cucina francese con una nuova serie di piatti originali. In partenza da Parigi, nelle cabine di lungo raggio La Première e Business, i rinomati chef francesi stellati Régis Marcon e, per la prima volta, Thierry Marx, affiancheranno il pasticcere Meilleur Ouvrier de France Philippe Urraca per creare deliziosi piatti per i clienti della compagnia aerea. “Per preparare questi menu per i nostri clienti in queste prestigiose cabine, gli chef hanno collaborato con Servair, leader mondiale nella ristorazione in volo, per creare piatti che cambiano con le stagioni utilizzando prodotti freschi e locali. In un approccio responsabile, la carne, il pollame, i latticini e le uova di ogni menu provengono dalla Francia e il pesce proviene da una pesca sostenibile. Inoltre, i menu vegetariani sono sistematicamente disponibili in ogni cabina di viaggio su tutti i voli della compagnia aerea. Per la prima volta, Air France collabora con Thierry Marx, un rinomato chef due stelle Michelin. I suoi piatti si concentrano soprattutto su ingredienti vegetali in un approccio flessibile”, afferma Air France. “Proprio come viaggiare, la cucina unisce le persone. Questi sono valori che condivido con Air France per il piacere dei suoi clienti”, ha affermato Thierry Marx. “Nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, Air France offre ai suoi clienti che viaggiano in cabina Business la possibilità di preselezionare il loro piatto caldo fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio unisce la garanzia di disponibilità della scelta del cliente con consumi più equi a bordo. La cabina La Première di Air France offre a ogni cliente un’esperienza gastronomica degna dei migliori ristoranti. Votato “Best First-Class Onboard Catering al mondo” agli ultimi Skytrax World Airline Awards 2023, offre ora menu firmati dal famoso chef tre stelle Michelin Régis Marcon. La natura continua a ispirare questo chef, che trae ispirazione dalle regioni dell’Ardèche e dell’Alvernia per creare i suoi piatti. Per quanto riguarda i dolci, il pasticcere Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France ed esponente di punta della tradizione pasticcera francese, ha ideato 4 golosi dessert da scegliere nel menù à la carte disponibile a rotazione a bordo. Nel 2023 Air France collaborerà con un totale di diciassette chef per promuovere l’eccellenza culinaria francese. Questi esperti culinari offrono piatti eccezionali in partenza da Parigi e alcune destinazioni internazionali nelle cabine La Première e Business, così come nelle lounge aeroportuali di Parigi. Unica compagnia aerea a collaborare con così tanti chef stellati Michelin, Air France riafferma più che mai il suo ruolo di ambasciatrice dell’alta cucina e della competenza francese in tutto il mondo”, conclude Air France.

DELTA: LATAM ESPANDE IL NETWORK CON LA NUOVA ROTTA BOGOTA’ – ORLANDO – Questa settimana, LATAM Airlines Colombia ha iniziato le sue operazioni giornaliere non-stop tra Bogotá e Orlando, Florida, come parte dell’accordo commerciale con Delta Air Lines. Il servizio di quattro ore tra la capitale colombiana e Orlando apre anche una nuova porta d’accesso alla vasta rete di destinazioni negli Stati Uniti di Delta. “Gli Stati Uniti sono una delle destinazioni internazionali più importanti per i passeggeri colombiani e, come tale, questo nuovo servizio è in linea con la strategia di fornire una connettività più diretta per i nostri clienti, con sicurezza e un servizio pluripremiato nella regione”, ha affermato Camilo Prieto, Direttore Commerciale di LATAM Airlines Colombia. Delta offre già due voli giornalieri tra Bogota e Atlanta e recentemente ne ha annunciato un altro da Cartagena ad Atlanta a partire dal 22 dicembre. LATAM opera anche un servizio tra Bogota e New York-JFK. “Questo nuovo servizio operato da LATAM ci consentirà di espandere le nostre operazioni internazionali e di offrire il miglior collegamento tra il Nord e il Sud America ai passeggeri in viaggio d’affari o di piacere”, ha dichiarato Gianmarco Mazzetti, Delta Sales Manager for Colombia. La rotta è operata da un aeromobile Airbus A320, che può trasportare 174 passeggeri con configurazioni Premium Economy ed Economy. Dall’attuazione del loro strategic JV agreement nell’ottobre 2022, Delta e il LATAM Group hanno aumentato la loro capacità del 75% tra gli Stati Uniti e il Sud America. I membri dei programmi frequent flyer Delta SkyMiles e LATAM Pass possono guadagnare e riscattare punti/miglia e godere dei reciproci vantaggi Elite quando volano sui servizi dell’altra compagnia aerea. Delta e LATAM Group continueranno a lavorare insieme per creare una migliore esperienza di viaggio per i propri clienti. Le compagnie aeree condividono già terminal in aeroporti come New York-JFK; San Paolo/Guarulhos, Brasile; Santiago, Cile, oltre a consentire l’accesso a 53 lounge Delta Sky Club negli Stati Uniti e a cinque lounge LATAM in Sud America.

EASYJET ANNUNCIA OTTO NUOVE ROTTE INVERNALI DAL REGNO UNITO – easyJet ha annunciato oggi che lancerà otto nuove rotte invernali da otto aeroporti del Regno Unito. easyJet holidays, il tour operator in più rapida crescita del Regno Unito, ha messo in vendita nuovi pacchetti su sei delle nuove rotte. easyJet sta lanciando voli invernali da London Luton ed Edimburgo a Rovaniemi. Le nuove rotte si uniscono ai servizi esistenti da London Gatwick, Bristol e Manchester, che si dimostreranno popolari tra le famiglie che visiteranno la famosa casa di Babbo Natale quest’inverno. Questo inverno verranno lanciate anche quattro nuove rotte dal Regno Unito all’hotspot egiziano di Hurghada, da Liverpool, Glasgow, Belfast e Edimburgo. Oggi sono in vendita anche altre rotte invernali da Liverpool a Lione e da London Southend a Ginevra. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo lieti di lanciare ancora più nuove rotte e vacanze dai nostri aeroporti in tutto il Regno Unito verso una serie di fantastiche destinazioni, offrendo ancora più scelta ai nostri clienti quest’inverno”.

ISRAELE ACQUISIRA’ IL TERZO SQUADRONE DI F-35 AIRCRAFT – Israele acquisirà il terzo squadrone di aerei F-35. “Il Ministero della Difesa acquisterà un totale di 25 velivoli F-35 dal governo americano, che saranno prodotti da Lockheed Martin. Questa acquisizione amplierà la flotta di velivoli stealth più avanzata al mondo operata dall’Israeli Air Force a 75 velivoli. A seguito dell’approvazione del Ministro della Difesa, l’MOD Mission negli Stati Uniti emetterà una official letter of request (LOR) all’F-35 Lightning II Joint Program Office (JPO). Questo passaggio faciliterà l’approvazione e la firma della transazione nei prossimi mesi. Il valore dell’operazione è di circa 3 miliardi di dollari, finanziati da American aid funds. Come parte dell’accordo originale tra i governi, il produttore del velivolo, Lockheed Martin, e il produttore dei motori, Pratt & Whitney, si sono impegnati a coinvolgere le industrie della difesa israeliane nella produzione dei componenti dei velivoli venduti. Questo nuovo accordo garantirà la continuazione della cooperazione tra le società americane e le industrie della difesa israeliane nella produzione di parti di aeromobili”, afferma il comunicato dell’Israel Prime Minister’s Office e di Lockheed Martin.

APPROVATA LA VENDITA DI AEROMOBILI F-35 ALLA REPUBBLICA CECA – “L’U.S. State Department ha approvato la vendita di aerei F-35, munizioni e relativi equipaggiamenti alla Repubblica Ceca in un accordo del valore di 5,62 miliardi di dollari, ha dichiarato giovedì il Pentagono. Giovedì la Defense Security Cooperation Agency del Pentagono ha notificato al Congresso la possibile vendita. I principali contraenti saranno Lockheed Martin, Raytheon e Boeing. L’anno scorso, il governo ceco ha dichiarato di voler acquistare 24 F-35 per sostituire i Gripen in leasing dalla svedese Saab AB”, afferma il comunicato.

VUELING: LE DESTINAZIONI PIU’ COOL DELL’ESTATE 2023 IN ITALIA E ALL’ESTERO – Vueling svela le mete più richieste per l’estate, dai paesi più prenotati dagli italiani agli aeroporti più scelti lungo lo Stivale. “La bella stagione ormai avviata porta con sé il desiderio di una fuga rigenerante. C’è chi preferisce una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità, chi opta per il puro divertimento e chi coglie l’opportunità per andare alla scoperta di luoghi e culture diversi dai propri. Qualunque sia l’obiettivo, Vueling, parte del gruppo IAG, sa come accontentare i gusti dei suoi passeggeri grazie alle sue 278 rotte che nei mesi estivi collegano ben 104 destinazioni, con una flotta di 124 velivoli. In occasione dell’inizio della stagione estiva, la compagnia aerea spagnola ha stilato una classifica delle tendenze nelle prenotazioni, per capire le località più in voga nell’estate 2023. Ecco la classifica delle prime cinque destinazioni più in voga tra i turisti italiani: 1. Spagna; 2. Francia; 3. Regno Unito; 4. Grecia; 5. Croazia”, afferma Vueling. “A sua volta, il Belpaese da sempre attrae per una grande quantità di motivi, dalle attrazioni culturali al buon cibo, dai paesaggi incantevoli alla varietà dei paesaggi. Grazie a Vueling, i turisti possono raggiungere il Belpaese da 9 Paesi in 24 destinazioni, tra cui le più importanti sono Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Firenze. Quest’ultima, in particolare, è sede di 2 nuove rotte inaugurate per la stagione estiva 2023, ovvero la Firenze – Bari e la Firenze – Düsseldorf, oltre ad aver ripreso la rotta verso Bilbao. E naturalmente Vueling ha stilato la classifica anche delle cinque mete italiane più richieste dall’estero. A primeggiare è sempre la città eterna, Roma, con la sua magnificenza e la forza di un passato ancora presente: l’aeroporto di Fiumicino è, infatti, il più quotato tra gli stranieri. Segue a ruota Malpensa, grazie al cosmopolitismo e alla modernità di Milano, città dalle mille risorse. A conquistare il terzo posto per numero di passeggeri esteri è invece la romantica ed elegante Firenze. Seguono infine l’aeroporto Marco Polo, porta per il fascino senza tempo di Venezia, e il Guglielmo Marconi della vivace Bologna”, conclude Vueling.