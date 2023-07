Icelandair ordina 13 Airbus A321XLR, diventando un nuovo cliente Airbus

Icelandair, principale compagnia aerea islandese con base a Keflavik, ha effettuato un ordine fermo per 13 Airbus A321XLR.

“L’ordine rende Icelandair un nuovo cliente di Airbus. La compagnia aerea prevede inoltre di acquisire in leasing quattro A321LR.

Con il suo extra long range, l’A321XLR consentirà a Icelandair di cogliere nuove opportunità di mercato. L’aeromobile consentirà inoltre alla compagnia aerea di ridurre i costi operativi, sostenere i suoi obiettivi di sostenibilità e allo stesso tempo offrire ai suoi passeggeri il massimo comfort in cabina”, afferma Airbus.

“Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo finalizzato l’accordo di acquisto con Airbus. L’efficiente aeromobile A321XLR rafforzerà ulteriormente il nostro modello di business, aumenterà la nostra flessibilità e offrirà opportunità di crescita futura, oltre a sostenere ulteriormente i nostri sforzi di sostenibilità. La consegna del primo aeromobile è prevista per il 2029, ma prevediamo di avere quattro aeromobili Airbus operativi prima dell’estate del 2025 e ora ci siamo assicurati il leasing del nuovo aeromobile A321LR con il nostro partner di lunga data SMBC Aviation Capital Limited”, ha dichiarato Bogi Nils Bogason, Icelandair’s CEO.

“Estendiamo la nostra più sincera gratitudine a Icelandair per aver riposto la loro fiducia in Airbus. Ci riempie di immenso orgoglio dare il benvenuto a Icelandair come nuovo cliente di Airbus. Sfruttando le eccezionali performance dell’A321XLR, la compagnia aerea sta forgiando un percorso di crescita sostenibile con una notevole efficienza e una significativa riduzione delle emissioni di CO2”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus and Head of Airbus International.

“L’A321XLR è il prossimo passo evolutivo dell’A320neo, che risponde alle esigenze del mercato per un range e un payload ancora maggiori, creando più valore per le compagnie aeree. Offrirà un Xtra Long Range senza precedenti fino a 4.700 nm, il 15% in più di autonomia rispetto all’A321LR e con un consumo di carburante inferiore del 30% per posto rispetto ai competitor aircraft della generazione precedente, nonché emissioni di NOx e rumorosità ridotti. Per i passeggeri, la nuova Airspace cabin dell’A321XLR offrirà la migliore esperienza di viaggio, offrendo in tutte le classi lo stesso elevato comfort di un long-haul wide-body, con i bassi costi di un single-aisle aircraft.

Alla fine di maggio 2023, la A320neo Family aveva accumulato più di 8.750 ordini da 136 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)