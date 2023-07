Norwegian: accordo per l’acquisizione di Widerøe

Norwegian ha stipulato un accordo con WF Holding AS per l’acquisizione di Widerøe, il principale vettore regionale in Norvegia.

“L’accordo fornirà ai clienti una rete di rotte più ampia e più scelte. Contribuirà inoltre a garantire posti di lavoro locali in Norvegia. Widerøe continuerà ad esistere come compagnia separata con il proprio brand, organizzazione e sede centrale a Bodø.

Il collegamento dell’ampia rete di rotte regionali di Widerøe con le attraenti rotte domestiche e internazionali di Norwegian garantisce un’offerta ai clienti con una migliore connettività e un’esperienza end-to-end senza soluzione di continuità. Widerøe copre più di 40 aeroporti di piccole e medie dimensioni in tutta la Norvegia, oltre ad alcuni aeroporti più grandi in Europa, mentre Norwegian offre più di 300 rotte verso 114 destinazioni nei paesi nordici e in Europa”, afferma Norwegian.

“Questa è una pietra miliare nella storia dell’aviazione norvegese. Le nostre due compagnie aeree esistono fianco a fianco da molti anni e nessuno conosce meglio il mercato dell’aviazione in Norvegia. Con questa transazione, ora creeremo un’offerta snella e più completa per tutti i clienti e non vediamo l’ora di offrire viaggi senza soluzione di continuità su tutta la nostra rete di rotte”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

Le due compagnie aeree hanno una sovrapposizione molto limitata sulle rotte e si completano a vicenda. Su un totale di 107 rotte in Norvegia, di cui 85 operate da Widerøe e 22 da Norwegian, solo cinque si sovrappongono e possono essere tutte operate con standard jet aircraft.

Widerøe è il gruppo aeronautico più antico della Norvegia. La compagnia aerea ha sede a Bodø e uffici amministrativi a Oslo. Widerøe ha una flotta di quasi 50 aeromobili e detiene una quota di mercato di circa il 20% nel mercato interno norvegese, misurata dal numero di passeggeri.

“Widerøe ha una storia di quasi 90 anni e siamo garanti di una rete di rotte ben funzionante in regional Norway. Sebbene abbiamo una solida presenza in Norvegia, siamo più piccoli in un contesto internazionale. Il livello delle tasse per i viaggi aerei in Norvegia è particolarmente elevato e questo, in combinazione con la concorrenza internazionale, rende difficile per una compagnia aerea regionale più piccola perseverare senza un partner forte. Siamo quindi molto felici di unire le forze con Norwegian e siamo entusiasti di avere un proprietario industriale che aspira a sviluppare ulteriormente entrambe le società. Siamo convinti che questa soluzione sia nel migliore interesse di Widerøe, dei nostri dipendenti e non ultimo dei nostri clienti”, ha dichiarato Stein Nilsen, CEO di Widerøe.

“L’accordo assicurerà un’offerta clienti ancora migliore per i passeggeri in Norvegia. Faciliterà operazioni più efficienti che getteranno le basi per una forte industria aeronautica norvegese, con occupazione locale e condizioni di lavoro solide. Ciò aprirà nuove opportunità di collaborazione con l’industria dei viaggi in Norvegia per promuovere il turismo in tutto il paese. Faremo in modo che tutti i passeggeri traggano vantaggio dalla nostra vasta offerta, incluso il nostro interessante programma fedeltà Norwegian Reward”, ha affermato Karlsen.

Entrambe le compagnia continueranno ad avere basi e quartier generale in Norvegia come oggi. I dipendenti rimarranno nelle loro compagnie esistenti in base ai contratti collettivi esistenti. Widerøe manterrà gli accordi esistenti con altre compagnie aeree.

Norwegian acquisirà Widerøe per un corrispettivo in contanti di 1.125 milioni di NOK. Il prezzo di acquisto è soggetto ad alcuni aggiustamenti dopo la chiusura, anche in relazione alla redditività di Widerøe nel 2023.

Norwegian supera i 2 milioni di passeggeri a giugno

Norwegian ha superato i 2 milioni di passeggeri a giugno, che equivale al numero più alto di passeggeri dal luglio 2022. Il load factor è stato dell’86%. I numeri delle prenotazioni per l’estate sono positivi, così come le prospettive per la domanda di viaggi aerei in agosto e settembre.

“Sono lieto di vedere che finora quest’anno abbiamo accolto il maggior numero di passeggeri sui nostri aerei. Non vediamo l’ora di incontrare un numero ancora maggiore di passeggeri a bordo dei nostri aerei a luglio, il mese di viaggio più trafficato dell’anno”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Norwegian ha trasportato 2.026.413 passeggeri a giugno, in aumento del 5% rispetto a giugno 2022. A giugno Norwegian ha operato una media di 78 aeromobili con una regolarità, quota di voli di linea effettuati, del 99,6%. La puntualità è stata del 76,4% a giugno, la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato. Tuttavia, il 95,5% di tutti i voli partiti è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto.

La capacità a giugno è stata la più alta finora quest’anno e continuerà ad aumentare a luglio. Gli air traffic control issues a Copenhagen Airport, che hanno avuto un impatto sulle nostre operazioni a giugno, sono migliorati. A maggio Cirium, una società di analisi delle compagnie aeree, ha nominato Norwegian la compagnia aerea più puntuale d’Europa”, afferma Norwegian.

“Sebbene le nostre operazioni siano state influenzate da air traffic control issues, in particolare in Danimarca e Francia, la nostra puntualità, se misurata arrivando entro 60 minuti dall’orario programmato, è stata soddisfacente. Ciò dimostra la nostra capacità di operare in circostanze difficili. La domanda per i viaggi aerei estivi è stata forte, ma alcuni posti sono ancora disponibili per chi cerca il sole dell’ultimo minuto”, ha affermato Karlsen.

“I numeri delle prenotazioni per agosto e settembre sono positivi e Norwegian continua i suoi sforzi per rafforzare la sua posizione di compagnia aerea leader nei paesi nordici. Il mese scorso Norwegian ha annunciato la costituzione di una società mista insieme a Strawberry. L’obiettivo è fornire una più ampia selezione di servizi ai membri dei rispettivi programmi fedeltà e invitare più partner a unirsi a questa collaborazione. La società creerà una valuta fedeltà comune e una piattaforma in cui i membri possono guadagnare e utilizzare punti fedeltà in diversi programmi. L’entità sarà di proprietà congiunta di Norwegian e Strawberry, i cui programmi di fidelizzazione combinati hanno un totale di circa 7,5 milioni di membri nei paesi nordici. I dettagli sull’azienda e sulla valuta fedeltà saranno resi pubblici al momento del lancio entro la fine dell’anno”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)