Lufthansa celebra 55 anni a Napoli

Lufthansa informa: “Luglio 1968: 55 anni fa decollava il primo volo Lufthansa da Napoli per Francoforte. Iniziava così la storia Lufthansa, una storia di successo. Oggi, dall’Aeroporto di Napoli partono 19 voli settimanali per Francoforte e 20 voli settimanali per Monaco. I voli, operati con Airbus A320 e A321, portano in neanche due ore i passeggeri Lufthansa negli hub di Francoforte e Monaco, offrendo loro la possibilità di proseguire verso oltre 200 destinazioni nel mondo”.

“Siamo molto contenti di festeggiare oggi il cinquantacinquesimo anniversario di Lufthansa a Napoli”, ha affermato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group. “Segnale questo della presenza costante di Lufthansa in Campania. Grazie alle 39 frequenze settimanali verso i nostri due principali hub, vengono favoriti gli scambi commerciali con la Germania e il resto del mondo. Napoli e la Campania rappresentano una delle regioni più importanti dal punto di vista turistico in Italia e Lufthansa è orgogliosa di contribuire al suo sviluppo con i propri collegamenti da tutto il mondo. Siamo anche molto contenti di dare il benvenuto a Nicola de Paola in qualità di nuovo Station Manager di Napoli, a testimonianza della rilevanza dell’aeroporto di Napoli per Lufthansa”.

“La longeva presenza di Lufthansa sul mercato dimostra la solidità di un Gruppo che ha sempre puntato sulla qualità del servizio, visione strategica e adesione ai massimi standard di sicurezza operativa e attenzione ambientale. Festeggiamo con entusiasmo i primi 55 anni di Lufthansa a Napoli, primo vettore a Napoli per connettività, grazie alla capillare rete di collegamenti internazionali ed intercontinentali offerta dagli hub di Francoforte e Monaco”, ha affermato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

“Lufthansa Group Airlines opera con aerei moderni e sostenibili e lavora a numerosi progetti per ridurre le emissioni di CO2 e produrre più Sustainable Aviation Fuel (SAF). Inoltre, tutti i passeggeri possono ora compensare facilmente le proprie emissioni durante la prenotazione del volo con Compensaid“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Gesac – Photo Credits: Lufthansa)