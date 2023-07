News Brevi – 07.07.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI CON VELIVOLO DEL 31° STORMO – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di soli due mesi da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 900EX dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato (CA) all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Al fianco del neonato, adagiato in culla termica, hanno viaggiato la mamma e un’equipe medica specializzata. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. All’atterraggio a Ciampino, un’ambulanza era già in attesa del piccolo paziente per trasferirlo direttamente all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche o ambulanze anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR LANCIA WIZZ DISCOUNT CLUB LIGHT, IL PROGRAMMA FEDELTÀ GRATUITO CHE OFFRE AI PASSEGGERI UNA SERIE DI SCONTI A BORDO – Wizz Air annuncia oggi WIZZ Discount Club Light, un nuovo programma fedeltà che offre sconti esclusivi ai clienti a bordo. “Disponibile nell’app Wizz Air e online, WIZZ Discount Club Light offre una serie di offerte, tra cui coupon speciali a bordo e promozioni per il WIZZ Café e la Boutique. I clienti possono iscriversi a WIZZ Discount Club Light senza pagare alcuna commissione. Coloro che hanno già un abbonamento WIZZ Discount Club Standard o Group, riceveranno automaticamente le offerte WIZZ Discount Club Light in aggiunta alla loro iscrizione già esistente. Il nuovo programma mira ad aumentare il coinvolgimento dei clienti con sconti unici, come acquisti speciali su sconti, profumi o bevande. Le offerte possono variare a seconda dei voli”, afferma Wizz Air. Zsuzsa Trubek, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “WIZZ Discount Club Light è un altro modo in cui i nostri clienti possono risparmiare denaro quando scelgono di volare con WIZZ. Gli sconti esclusivi offriranno, a chiunque voli con noi, grandi risparmi su cibo e prodotti a bordo. Siamo lieti di offrire questo nuovo programma, che è in linea con il nostro modello ultra-low-cost”. Wizz Air continuerà a estendere i vantaggi disponibili tramite WIZZ Discount Club Light, inclusi sconti e coupon. Per ulteriori informazioni, visitare: https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/memberships/wizz-discount-club.

RYANAIR FESTEGGIA IL 38° COMPLEANNO CON UNA PROMOZIONE FLASH: 20% DI SCONTO – Ryanair oggi (7 luglio) ha lanciato una promozione flash che prevede il 20% di sconto in occasione dei 38 anni di attività. “La compagnia aerea decollò per la prima volta nel 1985 con un volo dall’aeroporto di Waterford a Londra Gatwick, l’unica rotta di Ryanair all’epoca. Da allora, Ryanair è cresciuta fino a diventare la compagnia aerea numero 1 in Europa, operando oltre 3.000 voli giornalieri su oltre 230 destinazioni e trasportando oltre 185 milioni di passeggeri all’anno. Con la sua crescente flotta di aeromobili Boeing 737 e il suo team di oltre 22.000 professionisti dell’aviazione altamente qualificati che offrono prestazioni leader del settore, Ryanair è impegnata a a far crescere il traffico fino all’obiettivo di 225 milioni di passeggeri all’anno entro il 2026 e 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, offrendo ai clienti affidabilità imbattibile e ampia scelta di destinazioni alle tariffe più basse in Europa”, afferma Ryanair. La promozione termina a mezzanotte di sabato 8 luglio. Si applicano termini e condizioni. Per maggiori informazioni: https://www.ryanair.com/ie/en/lp/discounts-and-promos/flash-sale.

SAS: 2,4 MILIONI DI PASSEGGERI A GIUGNO 2023 – 2,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a giugno 2023, con un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa è la cifra mensile di passeggeri più alta da prima della pandemia. La capacità di SAS è aumentata del 17% e il suo RPK del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor è stato dell’81% durante il mese. “Siamo lieti di vedere un continuo trend positivo per la domanda passeggeri. 2,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a giugno, un aumento del 23% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e il numero di passeggeri più alto da prima della pandemia. Gli Air Traffic Control capacity issues a Copenhagen sono continuati a giugno, con un forte impatto su SAS, poiché l’Aeroporto di Copenhagen è il nostro hub principale. Per SAS, un volo su quattro che ha subito interruzioni operative a giugno era dovuto a questi problemi. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo dei nostri aerei mentre entriamo a luglio, il mese più trafficato dell’anno”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GIUGNO 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di giugno 2023. A giugno 2023 sono state effettuate 72 consegne a 48 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 902 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 316 aeromobili a 73 clienti nell’anno.

DELTA ESTENDE IL SUO SUPPORTO AL GOLF FEMMINILE – Delta Air Lines e la top-ranked LPGA pro Nelly Korda, stanno intraprendendo una multi-year relationship. La compagnia aerea globale e la medaglia d’oro olimpica giocano insieme per la prima volta mentre Korda gareggia negli US Women’s Open. “La dedizione di Nelly al gioco e il desiderio di essere la migliore è esattamente ciò di cui ci occupiamo in Delta”, ha affermato Tim Mapes, Delta S.V.P. – Chief Communications Officer. “Korda si unisce a un gruppo d’élite di athlete ambassadors che mettono in mostra i valori di Delta nel modo in cui si presentano ogni giorno dentro e fuori dal campo. Non vediamo l’ora di supportare lei e il suo continuo successo”. La partnership estende ulteriormente il supporto di Delta al golf femminile, a seguito dei recenti accordi con la LPGA pro Rose Zhang, la retiring LPGA pro Michelle Wie West e gli amateur golfers Megha Ganne e Rachel Kuehn.

AMERICAN AIRLINES: HEAT AIUTA LA COMPAGNIA A GESTIRE LE CONDIZIONI METEO AVVERSE – American Airlines informa: “Le operazioni delle compagnie aeree sono attentamente pianificate e orchestrate, per ottenere operazioni affidabili. Quando una compagnia aerea si ferma, significa che i nostri aerei e i nostri equipaggi si fermano e, soprattutto, significa che i nostri clienti si fermano. Significa che può diventare sempre più difficile tornare alle normali operazioni. American Airlines ha sviluppato una tecnologia all’avanguardia che mantiene i clienti in movimento quando il maltempo colpisce i nostri hub più grandi. L’Hub Efficiency Analytics Tool (HEAT) sposta dinamicamente i nostri programmi di volo per garantire che i clienti, gli equipaggi e gli aeromobili continuino a muoversi quando il tempo minaccia di interrompere il nostro programma. Sviluppato internamente da American, HEAT ottimizza i dati relativi alle condizioni meteorologiche, al livello di riempimento dei nostri voli, alle connessioni dei clienti e alla disponibilità dei gate, nonché a qualsiasi vincolo relativo all’air traffic control o agli equipaggi. Quindi, un algoritmo avanzato pesa questi dati e sposta gli arrivi e le partenze all’hub. Gli esperti del nostro Integrated Operations Center (IOC), il centro nevralgico della nostra attività, utilizzano HEAT per aiutarci a evitare gli impatti meteorologici più gravi e mantenere la nostra attività operativa, consentendo ai clienti di spostarsi più velocemente durante condizioni meteorologiche avverse”. “HEAT è uno strumento innovativo e parte del nostro irregular operations playbook, che diventerà solo più intelligente con l’uso”, ha affermato Timothy Niznik, American’s director of IOC Analytics. “Ogni volta che eseguiamo HEAT, analizziamo i risultati e li incorporiamo in modo da poter continuare a migliorare le strategie e la tecnologia che aiutano a mantenere in movimento le nostre operazioni”. Dalla sua implementazione iniziale lo scorso anno, HEAT ha evitato quasi 1.000 cancellazioni di voli attraverso la rete. “HEAT mi consente di ottimizzare i tempi di volo in condizioni meteorologiche avverse, per fornire un’esperienza migliore ai nostri clienti ed equipaggi: è un punto di svolta”, ha affermato Bob Shirley, American dispatcher, air traffic control coordinator e membro del team che ha sviluppato il tool.

IBERIA DIVENTA OFFICIAL SPONSOR DI LALIGA IN AMERICA LATINA – LALIGA e Iberia hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione affinché la compagnia aerea diventi sponsor ufficiale della competizione spagnola a partire dalla stagione 23/24. “Entrambe sono società spagnole che porteranno il meglio dell’intrattenimento, della cultura e del divertimento a migliaia di fan in America Latina, una regione importante per entrambe le organizzazioni. La sponsorizzazione tra Iberia e LALIGA porterà diversi tipi di attivazioni, eventi e contenuti per i fan in LATAM. Queste azioni hanno l’obiettivo di celebrare il calcio spagnolo e condividere tutta la passione e l’eccitazione che la competizione ha con i fan in America Latina. La sponsorizzazione coincide con un momento molto importante per entrambe le società. Per Iberia, la compagnia aerea è in un anno in cui il suo principale obiettivo strategico è rafforzare il proprio impegno nei mercati dell’America Latina, una regione in cui opera 18 destinazioni in 16 paesi. Questo sforzo ha permesso a Iberia di raggiungere numeri di voli record e consolidare la sua leadership nella connettività tra America Latina ed Europa. D’altra parte, LALIGA celebra una nuova era con una trasformazione che include un’importante evoluzione del brand, toccando strategia e posizionamento, ma si estende anche a cambiamenti tangibili nella trasmissione audiovisiva e nell’ecosistema digitale”, afferma Iberia. Fernando Candela, Presidente e CEO di Iberia: “Connettere le persone con il mondo è l’essenza di Iberia, attraverso questo accordo saremo anche in grado di portare l’entusiasmo e l’eccitazione del calcio spagnolo in America Latina. Questo sport ha dimostrato di essere un incontro punto di incontro tra le due culture e, insieme a LALIGA, vogliamo continuare a costruire i ponti che collegano le due regioni. Vale anche la pena notare che questa unione fa anche parte del nostro progetto “Talento a bordo”, attraverso il quale miriamo a promuovere discipline come lo sport, la cultura e la musica, tra le altre.” Javier Tebas, Presidente di LALIGA, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con una compagnia così solida come Iberia, che condivide gli stessi valori di LALIGA. Entrambi abbiamo l’obiettivo di continuare a crescere in America Latina, soprattutto grazie alla vicinanza culturale che ci unisce. Attraverso il calcio e l’aviazione, saremo in grado di trasmettere esperienze ed emozioni a tutti i nostri tifosi per godersi il meglio di LALIGA”.

EASA PARTNER CON L’AFRICA CIVIL AVIATION COMMISSION PER PROMUOVERE L’USO DEI SAF IN AFRICA – La African Civil Aviation Commission (AFCAC) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno organizzato un seminario ad Addis Abeba, Etiopia, dal 3 al 5 luglio 2023, per accelerare lo sviluppo e l’impiego di Sustainable Aviation Fuels (SAF) in Africa. L’obiettivo era approfondire la comprensione di cosa sia il SAF e perché sia fondamentale consentire al settore dell’aviazione di raggiungere i suoi obiettivi climatici. Le discussioni si sono incentrate sulle SAF value chains, sui quadri politici, sui finanziamenti, sui vantaggi del SAF e su come contribuire ad accelerare lo sviluppo e la diffusione del SAF in Africa. Il seminario si è svolto in collaborazione con l’African Union Commission (AUC), l’Ethiopian Civil Aviation Authority (ECAA) e Ethiopian Airlines. È stato sostenuto dall’Unione europea e dalla European Delegation presso l’African Union, nell’ambito del Single African ATM technical cooperation project. Tra i partecipanti c’erano circa 120 SAF stakeholders, aviation and environmental authorities degli Stati africani, istituzioni internazionali ed europee. L’iniziativa sostiene la crescita del trasporto aereo in Africa e i Global Aviation Environmental Goals, come previsto nella ICAO Assembly Resolution A41-21, in cui gli Stati membri hanno deciso di collaborare per raggiungere un long-term aspirational goal for international aviation (LTAG) of net-zero carbon emissions by 2050.

IATA: CONCLUSIONE POSITIVA DI WINGS OF CHANGE AMERICAS 2023 A CITTA’ DEL MESSICO – L’International Air Transport Association (IATA) ha ospitato con successo la 13a edizione di Wings of Change Americas (WOCA 2023), portando per la prima volta questa conferenza sull’aviazione in Messico. “Promuovere l’aviazione a sostegno della ripresa socioeconomica” è stato il tema della conferenza, che ha riunito più di 400 delegati a Città del Messico dal 27 al 28 giugno 2023. I partecipanti hanno avviato un dialogo tra l’industria aerea, i governi, il settore del turismo e altre parti interessate nella catena del valore del trasporto aereo, discutendo i vari aspetti dello sfruttamento del potenziale dell’aviazione nel guidare la rinascita economica e il progresso sociale in America Latina e nei Caraibi. Un messaggio è stato l’importanza della collaborazione tra le parti interessate. Governi, compagnie aeree, aeroporti e organismi di regolamentazione hanno riconosciuto che il potenziale dell’aviazione e del più ampio settore dei viaggi e del turismo in tutta la regione potrebbe essere massimizzato al meglio attraverso sforzi congiunti. Le compagnie aeree sono pienamente impegnate a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Tuttavia, il quadro normativo a sostegno di questo obiettivo è ancora carente in America Latina e nei Caraibi. I governi devono agire rapidamente per creare i giusti incentivi alla produzione per il progresso dei Sustainable Aviation Fuels. I relatori hanno evidenziato la necessità di pari opportunità, equilibrio di genere e rappresentanza diversificata a tutti i livelli del settore. Promuovendo un ambiente inclusivo, l’aviazione può sfruttare il potere di diverse prospettive, talenti e idee, guidando l’innovazione e il progresso. È stata inoltre presentata la campagna 25by2025 della IATA, con l’ANAC, Brazil’s Civil Aviation Agency, che ha aderito ufficialmente all’iniziativa durante l’evento. E’ stato inoltre presentato il potere di trasformazione della tecnologia nel settore dell’aviazione. Relatori e innovatori hanno condiviso soluzioni all’avanguardia, sottolineando l’importante ruolo dell’analisi dei dati nel migliorare la sicurezza, l’efficienza e la passenger experience. E’ evidente che abbracciare la personalizzazione e la digitalizzazione è la chiave per soddisfare le aspettative dei passeggeri di oggi. Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President for the Americas, ha evidenziato la resilienza dell’industria aeronautica, che nonostante la pandemia e le continue instabilità economiche, politiche e sociali, si è ripresa a poco meno dei livelli di traffico del 2019 in tutta l’America Latina e i Caraibi. Dato che oltre il 90% dei turisti nella regione arriva in aereo, ha ricordato che sostenere l’aviazione sostiene direttamente il turismo e il benessere del Paese. Poiché il trasporto aereo unisce persone, famiglie, comunità, culture, creando opportunità e svolge un ruolo chiave nella catena del valore di importanti esportazioni di materie prime, i governi devono considerare l’aviazione come una priorità statale che trascende il cambiamento politico. Il prossimo evento Wings of Change Americas è previsto per aprile 2024 a Santiago del Cile.

IATA: STATEMENT SUI TAGLI DI CAPACITA’ A SCHIPHOL – IATA informa: “Siamo delusi dalla decisione della Dutch Appeal Court di ribaltare una decisione del tribunale secondo cui l’experimental regulation del governo olandese per ridurre la capacità a Schiphol violava i suoi obblighi ai sensi del Balanced Approach”. “Questo è un risultato deludente per i viaggiatori, gli shippers, l’economia olandese e le compagnie aeree. Chiediamo chiarezza al governo olandese sulle sue intenzioni. Il pieno impatto di questa decisione sui tagli di capacità pianificati non è chiaro e non esistono processi internazionali stabiliti per un tale esercizio retrogrado. Esortiamo inoltre la Commissione europea a difendere le sue leggi e gli accordi sui servizi aerei. E, cosa più importante, continuiamo a chiedere al governo olandese di tornare al Balanced Approach, che è il mezzo più efficace e l’unico accettato a livello internazionale per affrontare i problemi di rumore della comunità locale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. Le parti che hanno aderito all’azione di IATA includono Air Canada, United Airlines, FedEx, JetBlue, British Airways, Vueling, Lufthansa e Airlines for America.

KLM PROSEGUIRA’ A IMPEGNARSI PER RIDURRE L’IMPATTO DEL RUMORE A SCHIPHOL – KLM informa: “La corte ha stabilito in appello che un temporary experimental scheme non violerebbe l’Aviation Act, a condizione che siano soddisfatte una serie di condizioni. La Corte non specifica in termini concreti come possa essere applicata una experimental regulation. Di conseguenza, al momento non è chiaro quando, come e in che modo verrà attuata e cosa significhi per il numero di movimenti di aeromobili a Schiphol. KLM continuerà a impegnarsi con altre parti interessate nella ricerca del modo migliore per ridurre il numero di persone colpite dal rumore degli aerei. A tal fine, il 15 giugno abbiamo presentato un piano per operazioni di volo più pulite, più silenziose e più efficienti in termini di consumo di carburante. Siamo convinti che queste misure ci consentiranno di ridurre l’impatto acustico e le emissioni di CO2, pur mantenendo la nostra rete. Ci piacerebbe molto raggiungere questo obiettivo in collaborazione con le autorità governative e aeroportuali, Air Traffic Control the Netherlands (LVNL) e altre parti interessate, nel quadro dell’approccio equilibrato richiesto dall’UE nel contesto degli obiettivi di riduzione del rumore che il ministero ha impostato”.