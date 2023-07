Textron Aviation consegna il primo Cessna Citation Longitude registrato in Messico

Textron Aviation ha annunciato di aver consegnato il primo Cessna Citation Longitude business jet registrato in Messico, a un cliente che prevede di utilizzare l’aereo per viaggi di lavoro in Messico e Nord America. Il Longitude ha ricevuto la certificazione dalla Mexican Federal Civil Aviation Agency (AFAC) nel 2022.

Il Cessna Citation Longitude è un super-midsize business jet progettato, prodotto e consegnato da Textron Aviation Inc., una società Textron.

“Le performance, l’efficienza e l’impareggiabile cabin experience del Citation Longitude lo rendono l’aereo perfetto sia per i passeggeri che per i piloti, e siamo lieti di offrirlo ai nostri clienti in Messico”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president of Global Sales and Flight Operations. “Siamo grati ai proprietari e agli operatori che continuano a scegliere i Citation business jets per i loro viaggi di lavoro e personali, e alla straordinaria forza lavoro di Textron Aviation che progetta, costruisce e mantiene la nostra leggendaria gamma di aerei”.

“Il Citation Longitude incorpora le ultime tecnologie in tutto il velivolo come autopilot, autothrottles, emergency descent mode (EDM). L’aereo è ugualmente progettato intorno a pilot experience, passenger comfort e alle performance complessive, offrendo un aeromobile all’altezza della sua designazione come fiore all’occhiello della Citation family of business jets. Nessun altro super-midsize business jet offre un maggior range, un maggior payload o una maggiore velocità di crociera a un costo operativo diretto inferiore.

I proprietari e gli operatori del Longitude in Messico possono apprezzare city pairs come da Monterrey ad Asuncion; da Toluca a Belem; con un solo stop, da Cabo San Lucas, Messico a Tokyo, Giappone.

La società ha recentemente annunciato che la centesima unità di produzione del Citation Longitude è uscita dalla fabbrica e dovrebbe essere consegnata entro la fine dell’anno”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)