Embraer dimostra le E195-E2 Hot & High Performance in Uzbekistan

L’Embraer E195-E2 ha fatto il suo debutto in Uzbekistan con un tour di due giorni. “I voli dimostrativi hanno offerto ai funzionari governativi, ai media e ai rappresentanti delle compagnie aeree un’esperienza ravvicinata del design innovativo e dell’efficienza operativa della E2 family.

La manifestazione ha sottolineato l’urgente necessità di una migliore connettività nazionale e regionale all’interno dell’Uzbekistan, una nazione che si concentra sempre più sullo sviluppo del turismo e sull’espansione delle infrastrutture. Data la geografia impegnativa del paese, segnata da un intenso caldo estivo e terreni montuosi, la necessità di un aereo versatile, affidabile ed efficiente non è mai stata più evidente.

Ai voli dimostrativi hanno partecipato rappresentanti del governo dell’Uzbekistan, dell’ambasciata brasiliana, dei media, oltre a rappresentanti della comunità aeronautica locale e delle compagnie aeree della regione”, afferma Embraer.

“I voli dimostrativi hanno fornito un’eccellente opportunità per mostrare l’efficienza operativa, i bassi costi di manutenzione e l’adattabilità della nostra famiglia E2 in condizioni sfidanti, rendendola perfetta per il mercato dell’Uzbekistan”, ha affermato Michal Nowak, VP Sales & Marketing, Head of Region for Europe and Central Asia – Commercial Aviation. “Siamo entusiasti delle opportunità offerte da questo mercato”.

L’evento è stato co-ospitato da Uzbekistan Airports e Uzbekistan Airways.

“La gamma di regional aircraft Embraer si è affermata nel mercato globale dell’aviazione. Sono lieto che il produttore lavori costantemente allo sviluppo di nuovi aeromobili, prestando attenzione a criteri importanti come la sostenibilità, la fuel efficiency e la riduzione del livello di rumore. Oggi stiamo assistendo a un momento storico poiché il settore dell’aviazione dell’Uzbekistan sta vivendo un vero e proprio boom. Nell’ultimo anno sono state lanciate nel paese diverse nuove domestic airlines e nuovi tipi di aeromobili hanno iniziato ad operare in Uzbekistan, fornendo un forte impulso allo sviluppo del turismo, sia domestico che internazionale. In questo contesto, questo evento è molto importante per noi, in quanto i vettori nazionali possono familiarizzare con un nuovo tipo di aeromobile, porre domande direttamente al produttore e prendere parte ai voli dimostrativi”, ha affermato Rano Juraeva, Chairwoman of the Board of Uzbekistan Airports.

“L’adattabilità, l’efficienza operativa e l’affidabilità in un ambiente geografico unico sono fattori chiave da considerare quando valutiamo lo sviluppo futuro della nostra flotta. Siamo grati per questa opportunità di provare le capacità dell’Embraer E195-E2 in Uzbekistan, che ci consentirà di prendere una decisione informata per migliorare il nostro servizio e sviluppare la rete di rotte della compagnia aerea”, ha affermato Shukhrat Khudaykulov, CEO di Uzbekistan Airways.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)