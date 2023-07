News Brevi – 08.07.2023

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO HH-139B IN SICILIA – Nel primo pomeriggio di venerdì 7 luglio, un elicottero HH-139B dell’82° Centro Search & Rescue di Trapani è intervenuto per prestare soccorso ad un uomo di 62 anni che, impegnato in una escursione in un’area montuosa del comune di Altavilla Milicia (PA), è stato colto da un improvviso malore. L’intervento di soccorso aereo è stato richiesto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia al Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, l’ente della Forza Armata deputato alla gestione e al coordinamento di questo genere di interventi. L’equipaggio dell’82° Centro SAR, in prontezza d’allarme, è decollato dall’aeroporto di Trapani e si è diretto presso l’aeroporto di Palermo – Boccadifalco dove ha imbarcato a bordo dell’HH-139B due tecnici del CNSAS della Sicilia per effettuare congiuntamente il recupero dell’uomo in difficoltà. Giunti nell’area di intervento, i tecnici del CNSAS e l’aerosoccorritore dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare sono stati calati in prossimità dell’uomo che, una volta stabilizzato e messo in sicurezza, è stato recuperato a bordo dell’elicottero grazie all’uso del verricello. L’uomo è stato successivamente trasferito presso l’ospedale civile di Palermo per le cure sanitarie del caso. L’operazione di soccorso aereo condotta in sinergia tra l’equipaggio dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ed il personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è stata effettuata in completa sicurezza e in tempi rapidi, frutto delle continue attività addestrative che la Forza Armata ed il CNSAS svolgono regolarmente per affinare e consolidare le tecniche e le procedure di soccorso aereo in ambiente montano. L’82° Centro S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche difficoltose (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE RICEVE IL PEGASO D’ORO, MASSIMA ONORIFICENZA DELLA REGIONE TOSCANA – Venerdì 7 luglio si è svolta presso la Sala del Pegaso del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati di Firenze alla presenza di numerose Autorità cittadine, la cerimonia di conferimento del Pegaso d’Oro, la massima onorificenza della Regione Toscana alle personalità ed Istituzioni locali che si sono distinte attraverso la loro opera e che abbiano dato lustro al territorio e reso un servizio alla comunità con riflessi in ambito nazionale e internazionale. Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha consegnato il premio al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, sottolineando come: “Sono molto contento di poter dare il Pegaso alato, simbolo della Regione, all’Aeronautica militare e di farlo attraverso il Generale Goretti che ci ha fatto l’onore di venire da Roma. Segno che il rapporto con la Toscana è un rapporto speciale che si evidenzia con la presenza della Scuola di guerra aerea delle Cascine, che oggi si chiama ’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Isma), e rappresenta il centro di formazione dei piloti e dei grandi dirigenti dell’aeronautica; una tradizione che continua con la scuola Douhet che per Firenze e l’Italia è la scuola di formazione dei più giovani. L’Aeronautica ha un ruolo importante non solo a Firenze, ma in tutta la Toscana. Penso all’aeroporto di Pisa che è anche aeroporto militare, agli idrovolanti che partivano dalla Laguna di Orbetello quando si facevano le grandi trasvolate. E anche l’aeroporto di Firenze nasce come aeroporto militare, situato non lontano dalla Scuola Douhet. Dunque un legame inscindibile fortissimo e, il nostro Pegaso, a cent’anni dalla costituzione dell’Aeronautica, testimonia propriamente quanto la Toscana abbia sempre tenuto a questo rapporto”. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nel ringraziare il Presidente Giani e l’Assemblea regionale per l’amicizia e la vicinanza dimostrata ha esordito sottolineando come: “La Regione offre spazio a molte realtà dell’Aeronautica Militare non solo a Firenze ma su tutto il territorio e ne siamo veramente orgogliosi e fieri. Devo dire che la Regione Toscana non ci ha mai fatto mancare quel sostegno, quel supporto e anche nei momenti difficili quel calore di cui il popolo e la gente dell’Aeronautica forse in certi momenti ha bisogno. Questo lo sento non solo da Capo di Forza Armata ma da persona che vive in Toscana ormai da qualche anno” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI PALERMO: OLTRE 816.OOO PASSEGGERI A GIUGNO – Giugno si chiude con una crescita a doppia cifra per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Nel mese appena trascorso i passeggeri in transito sono stati oltre 816mila, +12,5% rispetto a giugno 2022 (726.464) e +17% su giugno 2019 (699.415). La media di passeggeri per volo continua a crescere: 147 contro 146 di giugno 2022 e 139 nel 2019. Balzo in avanti anche per i voli (5.537): +11,10% su giugno 2022 (4.984) e +10,16% sullo stesso mese del 2019 (5.026). Con giugno si chiude un semestre record: oltre 3.600.000 passeggeri, +13,2% sui primi sei mesi del 2022 (3.185.721) e +13% sul semestre del 2019 (3.183.194). Trend in crescita anche per il traffico internazionale, che ha inciso per un buon 32% sul totale dei transiti. A luglio, secondo le proiezioni, il traffico continuerà ad aumentare. Si prevede infatti un risultano vicino ai 900mila passeggeri in transito. “C’è molta soddisfazione per questi risultati ma allo stesso tempo poniamo la massima attenzione al flusso imponente di passeggeri, e ogni sforzo fatto dalla struttura punta a evitare o contenere i disagi dovuti ai lavori in corso, che stanno comunque andando avanti velocemente”, afferma Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano. “Nei prossimi giorni apriremo nuove zone commerciali e spazi per i passeggeri”. Il primo luglio si è svolto il volo inaugurale di easyJet per Porto, Portogallo, che avrà una frequenza alla settimana (sabato) e coprirà i mesi di luglio e agosto.

JETBLUE: STATEMENT SULLA NORTHEAST ALLIANCE CON AMERICAN AIRLINES – JetBlue ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla sua Northeast Alliance (NEA) con American Airlines: “Abbiamo deciso di entrare nella NEA come soluzione creativa per portare più JetBlue Effect ai clienti di New York e Boston. Come risultato diretto della NEA, i clienti hanno beneficiato più che mai del servizio a basso costo e di alta qualità di JetBlue. Abbiamo aumentato la capacità, aggiunto nuove rotte e destinazioni, abbassato le tariffe, fornito collegamenti aerei JetBlue-American che sono una vera alternativa e ampliato il valore dei vantaggi del nostro programma fedeltà per i clienti. Per questi motivi, siamo fortemente in disaccordo con la sentenza della Corte contro la NEA e sosteniamo l’impatto favorevole alla concorrenza dell’alleanza. Nonostante la nostra profonda convinzione nei vantaggi della NEA, dopo molte considerazioni, JetBlue ha preso la difficile decisione di non appellarsi alla decisione della Corte secondo cui la NEA non può continuare come attualmente realizzata, e ha invece avviato la cessazione della NEA, dando inizio a un wind down process che si svolgerà nei prossimi mesi. Ora ci concentreremo ancora di più sulla nostra combinazione proposta con Spirit, che è l’opportunità migliore e più efficace per trasformare veramente il panorama competitivo negli Stati Uniti e portare l’effetto JetBlue su più rotte e mercati in tutto il paese. La NEA è una partnership complessa con molte migliaia di clienti che hanno già prenotato viaggi nei prossimi mesi. Per i clienti, è importante notare che nulla cambierà immediatamente e possono sentirsi sicuri delle prenotazioni nuove ed esistenti per i prossimi mesi. Inoltre, i clienti possono continuare ad accumulare/riscattare punti e ricevere vantaggi fedeltà reciproci. Continueremo a lavorare attraverso il legal process per raggiungere un piano di liquidazione che protegga i consumatori e non vediamo l’ora di presentare la nostra opinione alla Corte nelle prossime settimane. Con un forte slancio, un chiaro piano organico e la combinazione pro-competitiva di Spirit all’orizzonte, siamo pronti per essere una forza positiva nel settore su scala più nazionale e non vediamo l’ora di portare avanti la nostra combinazione pianificata con Spirit”.

AERONAUTICA MILITARE: 146 MARESCIALLI DEL CORSO DEIMOS II PROCLAMATI DOTTORI – Mercoledì 5 luglio, presso lo storico hangar S100 della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, si è tenuta la cerimonia di laurea dei Marescialli di 3^ classe appartenenti al 23° Corso Normale ed al 20° Corso Interno rivolto, cioè, al personale già arruolato e successivamente transitato nel ruolo dei Marescialli. Hanno conseguito il titolo di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali curriculum in Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche 146 frequentatori: 84 del 23° corso Normale e 62 del 20° corso interni. La cerimonia che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari della città di Viterbo e dei familiari dei laureandi è stata presieduta dal Comandante della Scuola Marescialli A.M. e dell’Aeroporto di Viterbo, Colonnello Sandro Cascino, anche in rappresentanza del Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio; hanno partecipato, inoltre, il Magnifico Rettore dell’Università della Tuscia, Prof. Stefano Ubertini, i componenti del Consiglio di laurea, il Colonnello Luciano Cantuària Pietrani, – Addetto per la Difesa e Addetto Aeronautico del Brasile in Italia e Slovenia, il Colonnello Jorge Ceccarelli Vargas – Addetto Aeronautico del Perù in Italia, il Dott. Luigi Pasqualetti, Presidente della Fondazione CARIVIT (Cassa di Risparmio di Viterbo); presente anche il Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, il 1° Luogotenente Marco Bonaventura, nonché i Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dello Stato Maggiore Aeronautica, dell’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo (I.S.S.V.) e della Scuola Marescialli A.M., a testimonianza della costante vicinanza delle Istituzioni aeronautiche alle tematiche dell’Istituto Viterbese e del personale appartenente al Ruolo Marescialli. La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; il Reparto svolge una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

STATEMENT DI AMERICAN AIRLINES SULLA NORTHEAST ALLIANCE – American Airlines informa: “JetBlue ci ha comunicato che non si unirà all’appello della District Court ruling nel Northeast Alliance case. Ovviamente rispettiamo la decisione di JetBlue di concentrarsi sulle sue altre antitrust and regulatory challenges. Allo stesso tempo, la decisione e il ragionamento di JetBlue confermano la nostra convinzione che la NEA è stata fortemente pro-competitive e che un’errata decisione che ignora i vantaggi per i consumatori della NEA ha portato a un anticompetitive outcome. American procederà quindi con un appello. JetBlue è stato un ottimo partner e continueremo a lavorare con loro per garantire che i nostri clienti comuni possano viaggiare senza interruzioni nei loro piani di viaggio”.

GRANDE SUCCESSO PER L’ESPACIO IBERA A MADRID – Espacio Iberia, lo store che Iberia ha aperto per un mese e mezzo nel cuore di Madrid, a soli 300 metri dalla Puerta del Sol, ha chiuso i battenti con più di 22.500 visitatori. I clienti della compagnia aerea e il pubblico in generale hanno potuto vivere l’esperienza Iberia e le sue ultime innovazioni, volare in un simulatore di volo, provare le divise storiche indossate dal suo staff e godere di attività come show cooking, degustazioni di caffè, vino e birra, tra gli altri. La compagnia aerea ha ricreato la cabina di un aeromobile A350 di nuova generazione, con due posti Business, quattro posti Premium Economy e altri quattro posti Economy, dove i clienti e il pubblico in generale hanno potuto vivere l’esperienza offerta a 30.000 piedi di altezza, senza dover decollare. Circa 2.400 persone hanno potuto degustare gratuitamente la nuova proposta gastronomica di Iberia, identica a quella servita a bordo, preparata quotidianamente dal personale di catering della compagnia aerea, DO&CO. La compagnia aerea ha inoltre installato nel proprio Espacio un vero e proprio simulatore, in modo che i visitatori potessero effettuare un piccolo volo di 10 minuti, con decollo e atterraggio inclusi, seguendo le indicazioni di un istruttore. Più di 1.600 persone hanno potuto godere di questa esperienza. Un’altra delle attrazioni dell’Espacio Iberia sono state le sue uniformi storiche. La compagnia aerea ha portato repliche di tutte le sue uniformi in diverse taglie. Dalla prima, nel 1946, di ispirazione militare, seguita da quella di Pedro Rodríguez e da quelle iconiche di Elio Berhanyer e Pertegaz, quella di Alfredo Caral, quella di Adolfo Domínguez e quella attuale disegnata da Teresa Helbig. 3.300 persone sono diventate per pochi minuti membri dell’equipaggio vestendo le divise e, dopo aver caricato le proprie foto su Instagram Stories, hanno partecipato all’estrazione di due biglietti Business per volare a New York. L’Espacio Iberia ha ospitato numerosi incontri con talenti di discipline diverse come lo sport, la produzione audiovisiva, la letteratura o la moda. Iberia offre a bordo dei suoi voli un’ampia carta dei vini, selezionati tra le migliori denominazioni di origine spagnole dal Wine Club. Nell’Espacio Iberia si sono svolte diverse degustazioni settimanali, in cui un sommelier del Wine Club si è occupato di far scoprire ai visitatori tutti i segreti di ogni vino. Uno chef DO&CO ha anche tenuto uno showcooking tre volte alla settimana per conoscere le peculiarità della preparazione dei menù a bordo di un aereo. “Siamo molto contenti dell’accoglienza di Espacio Iberia. È il secondo anno che lo facciamo e abbiamo quasi raddoppiato le cifre della scorsa estate (+41%). La risposta è stata magnifica, evidenziando soprattutto l’esperienza a bordo. Tanto che presto porteremo l’Espacio Iberia in America Latina, in particolare a Bogotá”, sottolinea Gemma Juncá, Direttore Marketing e Brand, Iberia.