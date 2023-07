Primo Loft Dynamics H125 Simulator in Italia in Sicilia per Helixcom

Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland), creatore e operatore dei primi e unici virtual reality (VR) simulators al mondo qualificati da un importante regolatore dell’aviazione, ha annunciato la vendita di un VR Airbus H125 training device per Multicom, con sede in Sicilia, Italia.

“Helixcom, una filiale di Multicom, utilizzerà il simulatore per creare un training and competence center per piloti di elicotteri. Questo è il primo simulatore di Loft Dynamics in Italia, a dimostrazione della domanda da parte della regione di realistic training devices.

Helixcom installerà e opererà un Loft Dynamics H125 training device presso la propria base a sud di Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, in Italia. Ciò dimostra la versatilità dei dispositivi, in quanto possono essere utilizzati in modo efficiente anche nelle località più remote.

I piloti non dovranno più spendere tempo prezioso viaggiando verso simulator centers distanti. Avere un simulatore in loco consente inoltre una programmazione flessibile di training sessions and checks, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Un caso esemplare è Air Greenland, che ha già integrato con successo il Loft Dynamics training device nelle proprie operazioni a Nuuk, in Groenlandia”, afferma Loft Dynamics AG.

“Helixcom attualmente opera cinque elicotteri Airbus H125 nel proprio aeroporto a sud di Caltanissetta, tre dei quali di proprietà della società madre, Multicom. Con l’acquisizione di un Loft Dynamics simulator, Helixcom mira a creare un comprehensive training and competence center for helicopter pilots. Questo centro fornirà ai piloti realistic training experiences, sfruttando i numerosi vantaggi del simulator training, tra cui l’esecuzione di abnormal procedures e la capacità di gestire scenari impegnativi attraverso scenario-based exercises”, prosegue Loft Dynamics AG.

“Multicom installerà un simulatore presso il suo aviation technical centre in Sicilia, che integra authorized training organizations (ATOs), aircraft operators, and training centers esistenti. La sicurezza è fondamentale per qualsiasi sistema di trasporto ed è la nostra massima priorità. Gli elicotteri sono ampiamente utilizzati in Europa, in particolare in servizi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), sorveglianza, operazioni di polizia, lavoro aereo e agricoltura. Le statistiche mostrano che i progressi nella riduzione delle helicopter fatalities nell’UE sono rimasti praticamente invariati negli ultimi anni. È qui che i simulatori possono entrare: hanno dimostrato di consentire ai piloti di acquisire esperienza in modo efficiente, sicuro ed economico. I simulatori consentono ai futuri piloti di esercitarsi in vari scenari di addestramento e con procedure operative adattate al loro specifico campo di attività, il che ha un impatto positivo sulla sicurezza del volo”, afferma Gianluca Mannino Gueli, owner of Multicom.

Il simulatore installato presso Multicom in Sicilia è il primo nel suo genere in Italia. “Siamo lieti che i piloti in Italia abbiano ora accesso a un realistic state-of-the-art simulator training. Questo potrebbe essere un segnale che il nostro training device si affermerà presto anche in altre regioni”, ha affermato Fabi Riesen, CEO of Loft Dynamics.

“Helixcom nasce da una partnership con aziende del settore delle telecomunicazioni. L’azienda ha 25 anni di esperienza nel settore aeronautico e offre servizi di trasporto in elicottero e lavoro aereo in tutta Italia. Investendo nelle migliori tecnologie, Helixcom si impegna quotidianamente per migliorare i già elevati standard qualitativi.

Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland) è un’azienda leader di mercato specializzata in VR training devices for helicopter pilots. Fondata nel 2016, la sua missione è rivoluzionare l’aviazione globale con VR flight simulators all’avanguardia. Dotati di 3D high-resolution panoramic view, dynamic six-degrees-of-motion platform, full-scale replica cockpit con un esclusivo pose tracking system, offrono una training experience coinvolgente, realistica, personalizzabile e priva di rischi. Offrendo una soluzione di addestramento 10 volte più piccola e 20 volte meno costosa rispetto ai simulatori tradizionali, migliorano l’accessibilità e la scalabilità dell’addestramento, consentendo ai piloti altamente qualificati di soddisfare la domanda globale.

In qualità di primo e unico VR flight simulation training device (FSTD) qualificato al mondo, ottenendo la FTD Level 3 qualification dall’EASA, serve i principali produttori, compagnie aeree, operatori, scuole e organizzazioni in tutto il mondo. Con sede a Zurigo, in Svizzera, il team comprende ingegneri appassionati, sviluppatori ed esperti di aviazione. Maggiori informazioni su www.loftdynamics.com“, conclude Loft Dynamics AG.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics AG – Photo Credits: Loft Dynamics AG – Helixcom)