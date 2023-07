Airbus inaugura la nuova Toulouse A320 Family final assembly line

Airbus ha inaugurato la sua nuova A320 Family final assembly line (FAL) in Toulouse, nel corso di una cerimonia alla presenza del French Minister of Economy & Finance Bruno Le Maire, del French Transport Minister Clément Beaune, del Minister of State for Industry Roland Lescure, del Minister of State for Territorial Collectivities and Rural Affairs Dominique Faure, oltre a centinaia di dipendenti di Airbus.

“L’inaugurazione di questa nuova A321-capable final assembly line a Tolosa rappresenta un’altra pietra miliare nella continua modernizzazione del nostro sistema industriale globale. Questa FAL contribuirà all’aumento del tasso di produzione in corso fino a 75 aeromobili A320 Family al mese nel 2026, soddisfacendo al contempo l’aumento della domanda per l’A321, che attualmente rappresenta circa il 60% del portafoglio ordini totale della A320 Family”, ha dichiarato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Siamo lieti di vedere questa nuova struttura entrare a far parte del nostro network globale di final assembly sites, che comprenderà quattro FAL ad Amburgo, Germania; due a Tolosa, Francia; due a Mobile, Stati Uniti; due a Tianjin, Cina, tutte in grado di assemblare l’A321”.

“Una varietà di innovazioni è presente in questa ultima A320 Family final assembly line, con l’obiettivo di massimizzare la qualità e l’efficienza del prodotto, oltre a stabilire nuovi standard per health, safety and sustainability. Queste innovazioni includono il digital production control tramite tablet e smartphone per ridurre il consumo di carta, la logistica automatizzata per la distribuzione dei pezzi e light-weight robots per la giunzione delle sezioni”, afferma Airbus.

“Installato nell’ex A380 “Jean-Luc Lagardère” assembly building, la nuova FAL ha iniziato le operazioni iniziali alla fine del 2022 con la consegna delle prime fuselage sections. Il roll-out del primo aeromobile completamente assemblato in questa struttura, un A321, dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno. Il sito industriale aumenterà progressivamente le operazioni da qui al 2025, impiegando direttamente circa 700 lavoratori”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)