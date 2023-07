News Brevi – 10.07.2023

EUROFIGHTER TYPHOON: NUOVO RADAR PER MIGLIORARE LE CAPACITA’ – In segno di ulteriore fiducia nel futuro del programma Eurofighter Typhoon, il Ministero della Difesa britannico (MOD) ha assegnato a BAE Systems un contratto da 870 milioni di sterline per fornire un nuovo radar per potenziare la Typhoon fleet della Royal Air Force. Il radar rafforzerà il controllo del velivolo sull’airspace e fornirà electronic warfare capabilities. Il contratto fa parte dell’annuncio del governo del Regno Unito, fatto nel luglio 2022, di investire 2,35 miliardi di sterline nei continui progressi tecnologici nelle capacità del Typhoon, come riconoscimento del suo ruolo a lungo termine a supporto della sicurezza nazionale e delle priorità di difesa. BAE Systems guida la progettazione, lo sviluppo, la produzione e l’aggiornamento complessivi del Typhoon per il Regno Unito e Leonardo è responsabile dei principali sensing and survivability systems del velivolo, compreso il radar e il defensive aids sub-system (DASS). L’ECRS Mk2 radar programme sostiene più di 600 posti di lavoro altamente qualificati in tutto il paese, di cui più di 300 presso il sito di Leonardo a Edimburgo, oltre 100 specialisti presso il sito dell’azienda a Luton e 120 ingegneri avanzati presso il sito di BAE Systems a Lancashire. BAE Systems ha ricevuto il prototipo del radar ECRS Mk2 da Leonardo ad aprile (leggi anche qui) ed ha già accumulato centinaia di ore di “volo”, senza mai staccarsi da terra. Un test Typhoon aircraft BS116 è già in fase di preparazione da parte del team BAE Systems a Warton, in modo che sia pronto a ricevere il prototipo del radar per i flight test una volta che avrà superato una serie di test nell’Integrated Test Facility (ITF). L’ECRS Mk2 è un wide-band array, il che significa che non solo può rilevare le proprie active transmit-receive functions per rilevare i bersagli, ma può anche rilevare passivamente le emissioni attraverso una gamma molto più ampia dello spettro. La continua evoluzione del Typhoon come world-class combat air platform assicura che la RAF mantenga il suo vantaggio, attraverso il sostegno e l’evoluzione delle competenze tecniche centrali per la futura UK combat air strategy.

RYANAIR CELEBRA I 15 ANNI DELLA BASE E I 33 MILIONI DI PASSEGGERI ALL’AEROPORTO DI EDIMBURGO – Ryanair ha celebrato il 15° anniversario della sua base e 33 milioni di passeggeri all’aeroporto di Edimburgo. “Ryanair ha iniziato ad operare da/per l’aeroporto di Edimburgo nel 2001 con il suo primo volo da Dublino. Da allora la compagnia aerea è cresciuta fino a diventare il più grande vettore dell’aeroporto di Edimburgo, operando un programma record per l’estate ’23, con oltre 590 voli a settimana su 69 rotte, incl. 6 nuove rotte – Belfast, Bournemouth, Londra, Newquay, Rodi e Venezia – con 11 aeromobili basati, che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari e supportano oltre 3.800 posti di lavoro locali”, afferma Ryanair. Il responsabile delle comunicazioni di Ryanair, Jade Kirwan, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare il 15° anniversario della nostra base di Edimburgo e 33 milioni di passeggeri Ryanair attraverso l’aeroporto di Edimburgo. Ryanair opera all’aeroporto di Edimburgo dal 2001 e il nostro programma record per la Summer ’23 con oltre 69 rotte, non solo fornirà ai clienti/visitatori di Edimburgo una selezione di hotspot soleggiati e vivaci destinazioni europee per le vacanze estive ’23, ma continueremo a promuovere un importante sviluppo regionale”. Gordon Dewar, Chief Executive of Edinburgh Airport, ha aggiunto: “Sia l’aeroporto di Edimburgo che Ryanair hanno fatto molta strada da quel primo volo, registrando un’enorme crescita di passeggeri e rotte, quindi è fantastico celebrare insieme questo anniversario e questo traguardo. L’espansione di Ryanair a Edimburgo è una vera storia di successo e mostra la forza dell’offerta e del nostro rapporto. Non vediamo l’ora di lavorare con Ryanair in futuro e portare destinazioni ancora più entusiasmanti all’aeroporto scozzese”.

LEONARDO E “IL CIELO ITINERANTE” IN VIAGGIO PER L’ITALIA PER PROMUOVERE LE COMPETENZE STEM – Leonardo e l’associazione “Il Cielo Itinerante” fanno tappa a Roma, Brindisi e Napoli per far conoscere lo Spazio alle ragazze e ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Divulgatori scientifici e dipendenti aziendali, attraverso incontri e laboratori, sono stati mediatori di conoscenze e di esperienze per illustrare ai giovani partecipanti le competenze del domani. “Italia brilla – Costellazioni 2023” è il titolo del progetto promosso da “Il Cielo Itinerante”, associazione no profit che opera dal 2021 per avvicinare i giovani allo studio delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), attraverso progetti dedicati a promuovere la cittadinanza scientifica, ridurre i gap culturali e costruire un futuro di pari opportunità, indipendentemente dal livello socio economico di provenienza. L’iniziativa si sviluppa attraverso un viaggio in tutte le regioni d’Italia per raccontare la scienza a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni e diffondere la conoscenza dello Spazio con laboratori pratici e osservazioni guidate del cielo con telescopi professionali. Nel corso del 2023, Leonardo ha scelto di collaborare a tre tappe del progetto, incluso nel Piano di Sostenibilità aziendale, in linea con il suo impegno nella promozione della cittadinanza scientifica e a sostegno dei principi di diversità e inclusione. Questo viaggio è stato quindi l’occasione per parlare ai giovani della centralità delle tecnologie spaziali e l’importanza di coltivare passione e competenze per costruire il proprio futuro. Da aprile a giugno scorso, i laboratori svolti a Roma, Brindisi e Napoli sono stati condotti dai divulgatori scientifici dell’associazione, in collaborazione con i Sustainability Coordinator di Leonardo e della joint venture Telespazio, i dipendenti del Gruppo con le loro famiglie e organizzazioni locali dedicate al cambiamento sociale.

DELTA: PIU’ VANTAGGI PER I DELTA SKYMILES MEMBERS CON DELTA VACATIONS – I soci Delta SkyMiles® ora possono ottenere ancora di più da un viaggio con Delta Vacations, grazie agli importanti miglioramenti del programma che iniziano lunedì. “Le miglia ora valgono almeno il 15% in più se utilizzate per qualsiasi destinazione Delta Vacations in qualsiasi momento. Ciò significa che i soci SkyMiles possono ottenere più vacation value per le loro miglia che mai. Quando prenotano i pacchetti Delta Vacations, i soci SkyMiles possono ora guadagnare più miglia e MQD che mai. Inoltre, i Soci possono utilizzare le miglia per coprire tutto o parte del pacchetto vacanza, inclusi hotel, trasporti e attività/escursioni. Delta Vacations offre un’esperienza di prenotazione completamente nuova che rende più facile per i clienti su qualsiasi dispositivo trovare e prenotare il pacchetto vacanza giusto per le loro esigenze e consente ai viaggiatori di scegliere tra voli, hotel, attività in tutto il mondo, tutto in un unico posto”, afferma Delta. “Sappiamo che uno dei motivi principali per guadagnare miglia è fare una vacanza da non perdere e ci impegniamo a rendere più semplice che mai per i soci SkyMiles riscattare, guadagnare e prenotare i viaggi dei loro sogni”, ha affermato Kama Winters, President of Delta Vacations.

LOCKHEED MARTIN: PASSO SUCCESSIVO VERSO LA PAC-3 MSE INTEGRATION CON L’AEGIS WEAPON SYSTEM – Per la prima volta, il Lockheed Martin’s Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor ha comunicato con successo con il radar AN/SPY-1, un componente chiave dell’Aegis Weapon System. Lockheed Martin sta investendo in un’integrazione PAC-3 MSE/Aegis che potrebbe fornire una comprovata capacità di difesa aerea e missilistica integrata con una capacità crescente, per aiutare i maritime customers a difendersi da minacce avanzate.

ICAO: GLOBAL AVIATION GENDER SUMMIT A MADRID – L’ICAO Global Aviation Gender Summit ha portato a una “Call to Action” che comprende diversi passaggi e strategie chiari e attuabili per risolvere le sfide significative dell’uguaglianza di genere nel settore dell’aviazione. La Call to Action è stata presentata dal Presidente del Consiglio ICAO, Salvatore Sciacchitano. “Promuovere la parità di genere nel settore dell’aviazione non è solo la cosa giusta da fare, ma una trasformazione necessaria per il futuro del nostro settore”, ha osservato il Presidente Sciacchitano. “L’invito all’azione che questo evento ha portato di conseguenza trasmette un forte messaggio di determinazione e urgenza e delinea una serie di punti di azione strategica”. Le priorità includono lo sviluppo di dati migliori, riconosciuto come fondamentale per rafforzare la previsione strategica per supportare l’identificazione di tendenze, esigenze previste e pianificazione, e di conseguenza politiche e processi decisionali informati. I partecipanti hanno anche riconosciuto l’importanza di integrare l’uguaglianza di genere, assicurando che informi tutte le politiche e la pianificazione dell’aviazione e abbia la priorità nei piani di bilancio e negli investimenti. Su questo punto, è stata sottolineata la necessità di politiche e strategie che riflettano i principi fondamentali del lavoro dignitoso e degli ambienti di lavoro che favoriscono la carriera delle donne e lo sviluppo della leadership. Anche l’aumento e la guida di una maggiore rappresentanza di talenti diversi nei ruoli esecutivi, dirigenziali e nei consigli di amministrazione sono stati riconosciuti come cruciali, con la definizione di obiettivi specifici fondamentali per il loro raggiungimento. Infine, i partecipanti hanno riconosciuto l’importanza cruciale di promuovere l’accesso all’istruzione STEM e motivare le giovani generazioni verso carriere come professionisti dell’aviazione qualificati. Anche qui l’azione concertata e la collaborazione con altri partner e settori sono fondamentali, anche per quanto riguarda modelli di ruolo, ambasciatori e programmi di tutoraggio. Oltre all’invito all’azione, gli annunci fatti durante il vertice contribuiranno a guidare i progressi verso l’uguaglianza di genere nel settore dell’aviazione. “Sono pienamente convinto che se non ci arrendiamo, se continuiamo ad andare avanti, possiamo trasformare l’aviazione in un faro di inclusività e un’industria globale di diversità e uguaglianza”, ha concluso Sciacchitano.