L’A220 celebra cinque anni nella Airbus Family

Oggi Airbus celebra il quinto anniversario da quando il suo ultimo membro della famiglia è atterrato con la sua nuova livrea ed è diventato ufficialmente l’A220, un’aggiunta strategica che ha permesso all’azienda di offrire la gamma più completa di aerei commerciali sul mercato.

“Da quando è entrato a far parte della famiglia Airbus nel luglio 2018, l’A220 ha notevolmente allargato le sue ali. Negli ultimi cinque anni, questo aereo rivoluzionario ha più che raddoppiato il suo portafoglio ordini e moltiplicato per più di cinque il numero di operatori in tutto il mondo.

La significativa crescita dell’A220 negli ultimi anni è stata resa possibile grazie al sostanziale rafforzamento dei mezzi industriali del programma, ottimizzato con l’aggiunta di una final assembly line presso il sito Airbus di Mobile, Alabama, Stati Uniti nel 2020 e una sub-assembly line presso l’Airbus A220 Programme’s headquarters in Mirabel, Quebec, Canada nel 2022. Questi investimenti hanno consentito al production rate dell’A220 ad accelerare, confermando che il programma è sulla buona strada per raggiungere la sua massima capacità produttiva di 14 velivoli al mese verso la metà del decennio.

Oggi, con più di 260 aeromobili in servizio, la flotta A220 ha percorso oltre un miliardo di chilometri e ha collegato più di 90 milioni di passeggeri in tutto il mondo, volando su più di 1.100 rotte – da 30 minuti a 8 ore, grazie all’elevata versatilità del velivolo – verso oltre 375 destinazioni in tutto il mondo. Questo aeromobile offre il 25% in meno di consumo di carburante e di emissioni di CO2 rispetto agli aerei della generazione precedente”, afferma Airbus.

“L’A220 offre anche emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto agli standard del settore e, con un portafoglio ordini per circa 800 aeromobili, la traiettoria di volo da percorrere è promettente.

Far parte della famiglia Airbus ha sicuramente spinto l’A220, un aeromobile che svolge un ruolo essenziale nell’impegno dell’azienda verso i suoi obiettivi di decarbonizzazione. L’A220 è già in grado di volare con una miscela fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e, come tutti gli altri aeromobili commerciali Airbus, sarà certificato per 100% SAF entro il 2030.

La continua crescita dell’A220 dal luglio 2018 è stata resa possibile grazie al duro lavoro e alla dedizione dei team Airbus in tutto il mondo. Dalla sua fondazione in Quebec cinque anni fa, Airbus ha creato più di 1.000 posti di lavoro diretti in questa provincia canadese e sta cercando di assumere altre 700 persone nel 2023 per lavorare al programma A220.

Airbus continuerà a investire localmente in ricerca e sviluppo, collaborerà con partner locali e contribuirà alla crescita sostenibile dell’industria aerospaziale. Ciò include la preparazione della prossima generazione, in cui centinaia di migliaia di dollari sono stati donati localmente, in particolare in borse di studio, alle istituzioni e tramite un programma di mentoring avviato dalla Airbus Foundation“, prosegue Airbus.

“L’A220 ha raggiunto nuove vette da quando è entrato a far parte della Airbus Family nel luglio 2018 e il programma è sicuramente decollato verso un viaggio brillante e promettente”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)