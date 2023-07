Lufthansa Group e Miles & More stringono una nuova partnership con Deutsche Bank e Mastercard

In futuro, la Lufthansa Miles & More Credit Card sarà emessa da Deutsche Bank. Mastercard rimane partner per le carte. In una gara d’appalto globale, entrambe le società hanno prevalso nel processo di offerta. Il passaggio avverrà a metà del 2025.

Christina Foerster, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Non vedo l’ora di lavorare con partner forti per offrire ai nostri clienti servizi ancora migliori e più innovativi. In Lufthansa Group, espandiamo continuamente la nostra offerta premium, ben oltre il volo vero e proprio. Le relazioni con i clienti a lungo termine e basate sulla fiducia sono fondamentali per questo. Insieme, continueremo a sviluppare il programma fedeltà leader in Europa, per i nostri clienti in tutto il mondo”.

“Miles & More dispone di uno dei principali credit card portfolios in Germania e in Europa. Siamo lieti che Lufthansa si affidi al Deutsche Bank’s payments expertise per questo prodotto in crescita. Abbiamo una forte posizione in Germania nel settore dell’emissione di carte di credito. Attraverso Miles & More, faremo avanzare ulteriormente il nostro importante payments business come parte della nostra strategia di crescita come Global House Bank“, ha dichiarato Christian Sewing, Chairman of the Management Board and CEO of Deutsche Bank.

“Mastercard ha collaborazioni significative e di lunga data con Deutsche Bank, Lufthansa Group e Miles & More. Insieme, renderemo il futuro dei viaggi più sostenibile e lo ottimizzeremo con innovazioni tecniche. Sfrutteremo il nostro slancio per fare ancora di più per i soci Miles & More”, spiega il CEO di Mastercard, Michael Miebach.

“L’obiettivo comune è ridefinire la loyalty. I clienti beneficeranno di offerte e applicazioni digitali ancora più personalizzate. Inoltre, verranno ampliati i servizi delle carte esistenti, come servizi assicurativi aggiuntivi e offerte che supportano sustainable consumer decisions”, afferma Lufthansa Group.

Johann-Philipp Bruns, Managing Director of Miles & More GmbH, aggiunge: “Miles & More ha oltre 30 anni di esperienza nel campo della fidelizzazione, che vogliamo utilizzare nell’interesse dei nostri clienti. Con Deutsche Bank e Mastercard, abbiamo due partner al nostro fianco con i quali possiamo attingere a un nuovo potenziale di crescita”.

“Il passaggio a Deutsche Bank come istituto di emissione avverrà nell’estate 2025. Coloro che hanno già una Lufthansa Miles & More Credit Card non devono intraprendere alcuna azione. Tutte le carte esistenti rimarranno valide fino al passaggio. I titolari della carta saranno informati in tempo utile sulla data di transizione. Anche i servizi esistenti rimarranno gli stessi con Deutsche Bank come nuovo partner. Questi includono, ad esempio, l’accumulo di award miles sulle credit card sales, la validità illimitata delle award miles e il premium insurance package.

Le Miles & More Credit Cards sono state introdotte in Germania nel febbraio 1999 e sono ora utilizzate in altri 20 paesi. Gli utenti possono utilizzare la propria carta per acquisti in oltre 100 milioni di Mastercard acceptance points in tutto il mondo e persino riscattare le miglia con MilesPay.

Miles & More offre maggiori informazioni sul suo sito web all’indirizzo miles-and-more.com/en/deutsche-bank“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)