Iberia aggiunge un A350-900 e un A320neo alla sua flotta

Iberia ha appena aggiunto un nuovo aeromobile alla sua flotta, un Airbus A350 di nuova generazione, un modello che incorpora miglioramenti che aumentano l’efficienza operativa e il comfort del cliente.

“Con il suo arrivo, Iberia dispone già di 18 A350-900 nella sua flotta, cinque dei quali di nuova generazione (A350 Next). Questo velivolo, dotato delle ultime tecnologie e progettato per volare con la massima efficienza, è costruito con i materiali più sostenibili sul mercato, ed ha anche ridotto il suo peso di una tonnellata.

Con questo modello di aeromobile, Iberia eleva l’esperienza di viaggio dei suoi clienti con una cabina più ampia, che offre maggiore comfort e migliori vantaggi in tutte le sue classi: Economy, Premium Economy e Business.

Tra le innovazioni più importanti, questo aereo aumenta il comfort in tutte le cabine con maggiore privacy, spaziosità e nuovi ambienti di illuminazione. Inoltre, offre connettività e intrattenimento in volo all’avanguardia, in modo che i clienti possano godere appieno dell’esperienza di volo.

Questi velivoli sono anche i più silenziosi sul mercato e sono anche tra il 30 e il 35% più efficienti in termini di consumo di carburante ed emissioni di CO2, grazie ai materiali all’avanguardia con cui sono costruiti e al design avanzato dei motori Rolls-Royce Trent XWB.

Tutti gli aerei Iberia, oltre ad avere la relativa registrazione, sono nominati con nomi che hanno significati importanti per la compagnia aerea. Persone o organizzazioni legate all’aviazione, come Patrulla Águila o María Pepa Colomer; città dell’America Latina, come Buenos Aires o la città di Quito, personalità direttamente legate a Iberia come Pau Gasol, ambasciatore del cambiamento culturale della compagnia aerea, o Teresa Helbig, designer delle sue uniformi, tra gli altri.

Questo velivolo, con marche di registrazione EC-OAY, porta sulla fusoliera il nome “Organización Nacional de Trasplantes”, ente con cui Iberia collabora da 10 anni, facilitando il trasferimento di organi per il trapianto. In questi anni Iberia Group ha trasportato sui suoi aerei 843 organi, con l’obiettivo di raggiungere la loro destinazione il prima possibile e salvare vite umane”, afferma Iberia.

Beatriz Domínguez-Gil, direttrice generale dell’Organización Nacional de Trasplantes, si è recata presso le strutture di manutenzione di Iberia per vedere l’aereo con il suo nome: “Iberia è un tassello importante in quel puzzle che è il Programma Nazionale Donazioni e Trapianti. La compagnia aerea contribuisce allo spostamento degli organi e, quindi, alla sostenibilità del sistema”.

Da parte sua, Teresa Parejo, direttore della Sostenibilità di Iberia, ha sottolineato che è “un vero orgoglio portare il nome dell’Organización Nacional de Trasplantes su uno dei nostri A350 di nuova generazione, il modello più moderno della nostra flotta”.

“Questa settimana è arrivato in Iberia anche un nuovo Airbus A320neo, con registrazione EC-NZQ e nome “Real Aero Club de España”, alludendo a questa istituzione centenaria che riunisce 35 aeroclub di tutto il paese con l’obiettivo di diffondere l’aviazione, difendere la manutenzione delle strutture aeronautiche e promuovere tutte le attività legate all’aviazione.

Tutti gli aerei della compagnia aerea di questo modello hanno ricevuto nomi legati all’aviazione, come “Patrulla Águila”, “Getafe, cuna de la avión”, “Amelia Earhart”, “María Pepa Colomer”.

Inoltre, questo aereo è il primo ad uscire dalla fabbrica Airbus di Tolosa con il 5% di Sustainable Aviation Fuel (SAF), un ulteriore passo verso la decarbonizzazione del trasporto aereo.

L’A320neo è l’aeromobile tecnologicamente più avanzato ed efficiente della flotta di corto e medio raggio di Iberia. Dotato di motori CFM LEAP-1A, è il 50% più silenzioso e tra il 15% e il 20% più rispettoso dell’ambiente, emettendo 5.000 tonnellate di CO2 in meno all’anno e il 50% in meno di NOx.

Questo A320neo è il secondo che Iberia ha ricevuto quest’anno, dei tre che ha pianificato, per le sue rotte a corto e medio raggio”, prosegue Iberia.

“Con l’aggiunta dell’A350 e dell’A320neo, l’attuale flotta di Iberia Group è composta da 161 aeromobili, 87 di Iberia, delle famiglie A350, A330 e A320; 25 di Iberia Express della famiglia A320; altri 48 di Air Nostrum. Quest’anno è prevista l’aggiunta di altri due A350-900 e di un ulteriore A320neo“, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)