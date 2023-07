ITA Airways svela il primo Airbus A220 con livrea azzurra

Il primo Airbus A220 con livrea azzurra ad entrare nella flotta ITA Airways ha recentemente terminato le operazioni di painting nell’headquarter Airbus di Mirabel in Canada.

“Porta il nome di Alessandro Mazzola, leggenda del calcio e Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968, in linea con la strategia della Compagnia di dedicare i suoi velivoli con livrea Blue Savoia alle glorie dello sport italiano.

Quinto A220-300 ad entrare nella flotta ITA Airways, l’A220 ha 149 posti ed è il primo esemplare interamente configurato secondo il nuovo design di cabina ITA Airways, firmato da Walter De Silva”, afferma ITA Airways.

“L’A220 offre livelli di comfort superiori per i passeggeri, grazie ai sedili più ampi, ai finestrini più grandi e al 20% di spazio in più nella cappelliera. Leggero, silenzioso ed efficiente, permetterà a ITA Airways di beneficiare di una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione di aeromobili di corto raggio.

Grazie alla combinazione tra aerodinamica all’avanguardia, tecnologie e motori di ultima generazione, l’A220 può vantare un’autonomia fino a 3.450 nm (6.390 km).

Da settembre servirà le destinazioni corto raggio sul network nazionale e internazionale di ITA Airways“, conclude ITA Airways.

