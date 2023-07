Emirates: le partnership della compagnia permettono di raggiungere oltre 800 città

Emirates informa: “In una settimana media, oltre 50.000 viaggiatori si collegano alla destinazione prescelta con codeshare or interline flights operati dai numerosi partner di Emirates. Le numerose partnership della compagnia aerea sviluppate nel corso degli anni hanno contribuito ad alimentare la sua crescita, consentito connettività per i clienti, rafforzato la reciprocità di fidelizzazione e attinto a mercati unici che hanno generato nuovi flussi di traffico.

Mentre la strategia aziendale di Emirates è sempre stata quella di crescere in modo organico, le sue partnership strategiche come gli accordi interline e i codeshare aiutano ad espandere la sua presenza globale, consentendo ai clienti della compagnia aerea di raggiungere luoghi ben oltre la propria rete. Emirates continuerà ad evolvere la sua strategia di partnership ampliando molte delle sue interline partnerships a full-fledged codeshare agreements e rafforzando gli esistenti codeshare.

Da quando ha firmato il suo primo interline agreement, la rete globale di partner di Emirates è cresciuta in modo esponenziale in Europa, Nord America, Asia, Australia, Africa e Medio Oriente”.

“Oggi la compagnia aerea ha 29 partner codeshare, 117 interline e 11 intermodal rail partners in tutto l’ecosistema dei trasporti in oltre 100 paesi, offrendo una gamma di scelte di viaggio attraverso orari flessibili per i viaggiatori e fornendo connettività senza soluzione di continuità e una portata di rete che si estende a oltre 5.250 settori aggiuntivi, che coprono oltre 800 città. Ad esempio, nelle Americhe questo significa raggiungere città oltre i principali aeroporti. Per i clienti di quelle compagnie aeree che volano con Emirates, il collegamento alla rete del vettore di oltre 140 destinazioni attraverso Dubai è facilmente raggiungibile.

I clienti possono prenotare voli in coincidenza con i partner della compagnia aerea e godere dei vantaggi di itinerari con biglietto singolo senza soluzione di continuità, trasferimenti bagagli, vantaggi frequent flyer, accesso alle lounge, insieme ad altri vantaggi per garantire un’esperienza di viaggio senza intoppi”, prosegue Emirates.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Abbiamo una lunga storia di partnership che hanno rimodellato il modo in cui le persone viaggiano in tutto il mondo. È un riflesso del nostro impegno a fornire ai nostri clienti maggiore flessibilità e fiducia nella pianificazione dei loro itinerari di viaggio, sfruttando la forza delle reti di rotte complementari dei nostri partner. Ha anche contribuito a migliorare la connettività di Dubai con il mondo, fornendo collegamenti diretti e indiretti a oltre 800 città, generando più turismo nel nostro hub e aumentando le opportunità commerciali. Queste partnership hanno anche supportato il turismo in entrata in oltre 100 paesi aprendo opportunità di connessione e viaggi più agevoli attraverso i punti serviti esclusivamente dai nostri partner. Mentre entriamo nella prossima fase di crescita per Emirates, le codeshare and interline partnerships saranno una componente fondamentale del nostro futuro successo e una parte fondamentale della nostra strategia commerciale, e stiamo lavorando duramente per svilupparle ulteriormente per offrire una vasta scelta di verso destinazioni per i nostri clienti”.

“L’anno scorso, Emirates ha firmato accordi di codeshare e interlinea con 11 compagnie aeree. Oltre agli accordi fondamentali di codeshare con United Airlines e Air Canada, che hanno ampliato la connettività della compagnia aerea a oltre 570 punti nelle Americhe, Emirates ha anche firmato con Airlink, Aegean Airlines, Air Tanzania, ITA Airways, Bamboo Airways, Batik Air, Philippine Airlines, Royal Air Maroc e SKY Express, ampliando ulteriormente le scelte di rete che offre ai clienti. La compagnia aerea ha anche recentemente annunciato un accordo di interlinea con Kenya Airways.

Quest’anno, Emirates è pronta a stringere nuove partnership e approfondire il livello di cooperazione su quelle esistenti con le compagnie aeree dell’Asia orientale, meridionale e centrale, Africa ed Europa. Il programma fedeltà della compagnia aerea, Emirates Skywards e la sua divisione merci, Emirates SkyCargo, lavorano anch’esse a stretto contatto con codeshare and interline partners per coordinare partnership che completano i network and loyalty programme frameworks, aumentando i vantaggi per i clienti che volano con entrambi i vettori e aiutandoli a raggiungere nuovi mercati in modo più efficiente. Dal punto di vista operativo, Emirates Airport Services svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare a far funzionare la connettività senza problemi e consentire l’accesso reciproco alle lounge per i clienti.

In tutta la rete della compagnia aerea, le partnership strategiche con oltre 140 compagnie aeree hanno potenziato le opzioni di connettività per i clienti attraverso l’espansione delle coppie di città su un unico biglietto, oltre all’integrazione dei vantaggi nel loyalty space.

Per maggiori informazioni sulle compagnie aeree partner: https://www.emirates.com/ae/english/travel-partners/", conclude Emirates.



