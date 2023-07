Winter 2023-2024: Air France espande ulteriormente il North American network

Air France continua a rafforzare la sua offerta verso il Nord America, una delle aree più dinamiche della sua rete globale. Nell’inverno 2023-2024, la compagnia offrirà fino a 212 voli settimanali verso 21 destinazioni negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Dal 30 ottobre 2023, Air France aggiungerà una nuova destinazione americana al suo network: Raleigh-Durham (RDU). La capitale della Carolina del Nord sarà la 14a destinazione di Air France negli Stati Uniti quest’inverno, dopo Atlanta, Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, New York Newark, San Francisco, Seattle e Washington DC. Saranno previsti tre voli diretti ogni settimana da Parigi-Charles de Gaulle il lunedì, mercoledì e venerdì, operati da Boeing 787-9 con una capacità di 279 posti (30 in cabina Business, 21 in Premium Economy e 228 in Economy).

Orari di volo (in ora locale):

AF692: Partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:30, arrivo a Raleigh-Durham International alle 16:35.

AF693: partenza da Raleigh-Durham International alle 18:45, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 8:25 (giorno successivo).

Capitale della Carolina del Nord, Raleigh è una delle città più dinamiche del sud degli Stati Uniti. Unisce tradizioni, storia e modernità in un ambiente boscoso, guadagnandosi il soprannome di “città delle querce”. Le vicine città di Raleigh, Durham e Chapel Hill hanno tre prestigiose università e formano il “Triangolo della ricerca”, un vero gioiello nazionale dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione. Secondo centro di industrie high-tech degli Stati Uniti dopo la Silicon Valley, il “Research Triangle Park” è uno dei centri di ricerca e sviluppo tecnologico più importanti del Paese.

Questa rotta era stata precedentemente fornita da Delta Air Lines, partner di Air France nella joint venture transatlantica che coinvolge Air France, KLM, Delta Air Lines e Virgin Atlantic.

Oltre all’apertura di Raleigh-Durham, la stagione invernale sarà caratterizzata dall’aumento delle frequenze dei voli da/per Dallas-Fort Worth (Texas) con 5 voli settimanali offerti rispetto ai 3 del 2022.

Più a nord, Air France rafforzerà anche la sua offerta da/per il Canada. Prima compagnia aerea europea in termini di capacità tra l’Europa e il Canada, Air France collegherà quest’inverno Parigi-Charles de Gaulle a Montreal, Toronto, Vancouver e Ottawa.

Inaugurato il 27 giugno, il collegamento diretto tra Parigi-Charles de Gaulle e Ottawa sarà assicurato anche durante la stagione invernale. Saranno offerti 5 voli settimanali nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica, operati da Boeing 787-9 con una capacità di 279 posti (30 in cabina Business, 21 in Premium Economy e 228 in Economy).

Orari di volo (in ora locale):

AF328: Partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:10, arrivo a Ottawa alle 15:05.

AF327: partenza da Ottawa alle 17:15, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle il giorno successivo alle 6:05.

Air France è l’unica compagnia che opera voli diretti tra Ottawa e l’Europa.

Verrà rafforzato anche il servizio per Montreal e Vancouver, con rispettivamente fino a 21 e 5 voli settimanali, rispetto ai 17 e 3 dello scorso inverno.

Infine, dal 2 dicembre 2023, Air France riprenderà il suo servizio stagionale tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Montreal, con due voli settimanali il martedì e il sabato operati da Airbus A320 dotato di wi-fi. Montreal è una delle 5 destinazioni servite dalla rete caraibica regionale di Air France, che collega Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Fort-de-France (Martinica) a Belém (Brasile), Cayenne (Guyana), Miami (Stati Uniti) e Montréal.

KLM, membro di Air France-KLM Group, collegherà il suo hub di Amsterdam Schiphol a 19 destinazioni in Nord America: Atlanta, Austin, Boston, Calgary, Cancun, Chicago, Edmonton, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Minneapolis-Saint Paul, Montreal, New York JFK, San Francisco, Toronto, Vancouver e Washington DC.

Entrambi i vettori operano un shuttle bus service in Canada, tra Montreal-Trudeau, Quebec City e Ottawa per Air France, e tra Montreal-Trudeau e Ottawa per KLM.

Gli orari dettagliati dei voli, i giorni e le tariffe possono essere consultati su airfrance.com e klm.com.

Il programma di volo è soggetto a modifiche e in attesa delle necessarie autorizzazioni governative. Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)