Iniziato l’assemblaggio del primo A220 di Qantas Group

Il primo aeromobile Airbus A220 di Qantas Group ha iniziato la costruzione, segnando una pietra miliare per il Gruppo, con l’accelerazione del programma di rinnovo della flotta.

“I principali componenti dell’airframe, compresa la centre and rear fuselage, si stanno unendo presso l’impianto di produzione di Airbus a Mirabel, Canada, con il primo dei 29 velivoli che dovrebbe arrivare in Australia entro la fine dell’anno. Essendo il primo A220 ad essere operato in Australia, l’aeromobile sarà sottoposto a regulatory approvals, airport readiness and training activities prima di entrare a far parte della flotta QantasLink all’inizio del 2024. QantasLink ha anche iniziato ad addestrare i suoi piloti per operare con il nuovo aeromobile.

Gli A220 di nuova generazione sostituiranno gradualmente la flotta Boeing 717 di QantasLink, che opera rotte in tutta l’Australia.

Il primo QantasLink A220 opererà voli tra Melbourne e Canberra, con i successivi aerei da dispiegare in altre parti della rete regionale e domestica. Con il doppio dell’autonomia del 717, l’A220 dovrebbe anche aprire nuove rotte domestiche e internazionali a corto raggio, man mano che un numero maggiore di aeromobili entrerà nella flotta.

Con la produzione ora in pieno svolgimento, Qantas Group chiede agli australiani di aiutare a nominare la sua flotta di nuovi A220, basata sul tema ‘native wildlife’.

Da oggi, gli australiani possono nominare fino a sei nomi tramite una pagina dedicata su qantas.com. Verrà quindi pubblicato un elenco ristretto in modo che il pubblico possa votare i propri preferiti, prima che vengano rivelati i nomi definitivi.

Qantas ha organizzato una competizione simile per nominare la sua flotta Boeing 787 Dreamliner con iconici nomi australiani nel 2017, con oltre 10.000 proposte ricevute”, afferma Qantas Group.

Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato che il traguardo della produzione ha segnato un passo importante nel rinnovamento della flotta della compagnia aerea: “L’A220 rappresenta la prossima generazione della nostra flotta domestica in termini di comfort per i passeggeri, autonomia degli aeromobili e opportunità per il nostro personale, quindi vedere il primo aeromobile che inizia a prendere forma è incredibilmente emozionante.

Non passerà molto tempo prima che dovremo dipingere il nome sul lato di questi velivoli e vogliamo che tutti gli australiani ci aiutino a scegliere come chiamarli. I nomi dei nostri aerei hanno sempre celebrato ciò che è speciale dell’Australia, dai suoi luoghi, dai pionieri alle sue meraviglie naturali. Continuando questa tradizione, chiamiamo la nostra flotta A220 in onore della fauna selvatica unica e rara dell’Australia. Vogliamo che gli australiani aiutino a scegliere alcuni nomi che mostrino alcuni degli animali nativi preferiti del nostro paese, oltre a quello già sulla coda, che rifletta la diversità e il colore di questo posto meraviglioso che chiamano casa”.

“Per suggerire nomi per la nuova flotta QantasLink A220, visitare qantas.com/a220name entro l’8 agosto 2023.

Qantas Group ha ordinato 29 Airbus A220, con opzioni di acquisto per ulteriori diritti, come parte del suo programma di rinnovo della flotta Project Winton che comprende fino a 299 nuovi aeromobili per sostituire e far crescere la sua flotta narrowbody. Questo importante investimento vedrà il Gruppo prendere in consegna un nuovo aeromobile in media ogni tre settimane per i prossimi anni.

Un totale di sette A220 dovrebbero essere in servizio entro la fine del 2024, per un totale di 29 aeromobili entro il 2027.

Il QantasLink A220 ospiterà 137 passeggeri in una configurazione a due cabine, con 10 posti Business e 127 posti in Economy.

Gli A220 collegheranno principalmente capitali più piccole come Canberra e Hobart, con i principali hub a Brisbane, Melbourne e Sydney.

L’A220 ha quasi il doppio del range del 717 a oltre 6.000 chilometri, il che significa che può volare tra qualsiasi città in Australia. L’aereo consuma il 28% in meno di carburante per posto rispetto al 717“, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)