News Brevi – 12.07.2023

GRUPPO SAVE: L’OPERA “CHIMERA” DI MAURIZIO MOLIN DA OGGI ESPOSTA ALL’AEROPORTO DI VENEZIA – Un richiamo immediato all’identità di Venezia, rappresentata attraverso la sua immagine simbolo, realizzata nel materiale che più la distingue nel mondo. L’opera “Chimera” di Maurizio Molin accoglie i passeggeri che percorrono il moving walkway, la passerella pedonale sopraelevata di collegamento tra il terminal e la darsena del Marco Polo. L’artista veneziano ha omaggiato SAVE e l’aeroporto con quest’opera preziosa, che rimanda all’attività dei maestri vetrai, in una chiave rivisitata. Tradizione e modernità si combinano nella scultura, che rientra nel progetto ReGLASS, con un riutilizzo delle rimanenze di vetro scartato nel processo lavorativo svolto nelle fornaci dell’isola di Murano. “Siamo certi che quest’opera, che l’artista Maurizio Molin ha scelto di donare all’aeroporto di Venezia, costituirà un riferimento visivo per i nostri passeggeri, grazie alla sua potenza espressiva esaltata dall’irregolarità dei frammenti di vetro da cui è composta”, ha dichiarato Andrea Geretto, Direttore Commerciale e Marketing non Aviation del Gruppo SAVE. “L’utilizzo di spazi dell’aeroporto per l’esposizione di opere d’arte è una consuetudine che la nostra Società persegue da tempo, in un’ottica di superamento di confini funzionali e di libera sollecitazione emotiva”.

NUOVE NOMINE PER MAG AIRLINES – MAG Airlines informa: “Dersenish Aresandiran (Dersi) è stato nominato Chief Commercial Officer di Airlines, Malaysia Aviation Group (MAG) a partire dal 1° luglio 2023. Dersi svolgerà un ruolo fondamentale nella definizione della strategia commerciale e della direzione per le compagnie aeree MAG, vale a dire Malaysia Airlines, Firefly e MASwings. Dersi non è estraneo all’organizzazione, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di Global Head of Revenue Management & Commercial Planning per Malaysia Airlines da marzo 2018 a luglio 2021. Successivamente, Dersi ha progredito nella sua carriera con Qatar Airways, affinando ulteriormente la sua esperienza nel settore dell’aviazione. Accogliere nuovamente Dersi in MAG rafforzerà indubbiamente l’organizzazione e contribuirà a ottenere un successo ancora maggiore per il piano aziendale a lungo termine di MAG (LTBP2.0)”. “La compagnia presenta inoltre il nuovo Head of Airlines Global Sales, Syazwan Ahmad Sabri, che sostituisce Roslan Ismail il quale si sposta nel suo nuovo ruolo di Head of Business Development presso AMAL. Le eccezionali capacità di Syazwan come esperto di pricing e i suoi risultati nell’ottimizzazione delle entrate e nella gestione della domanda saranno di grande valore nel suo nuovo ruolo per identificare opportunità di crescita, fornire maggiore supporto e garantire la soddisfazione del cliente in tutti i mercati”, conclude MAG Airlines.

IBERIA CELEBRA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGRAMMA “QUIERO SER” – Iberia celebra la seconda edizione di “Quiero Ser”. Il programma di Iberia che mira a promuovere le professioni aeronautiche tra le giovani donne ha appena avuto la sua giornata di immersione presso le maintenance facilities di La Muñoza, a Madrid. 36 ragazze dai 14 ai 17 anni hanno avuto la possibilità di interagire e conoscere in prima persona molte professioni legate al mondo dell’aviazione, alcune delle quali tradizionalmente con minore presenza femminile, proprio in un momento decisivo della loro vita in cui devono iniziano ad orientare i loro studi verso la loro futura carriera professionale. Queste giovani donne hanno visitato i simulatori di volo di CAE, leading training company in the civil aviation, defense and health markets, dove hanno potuto volare in un vero simulatore di volo, lo stesso in cui si addestrano i technical crews. Lì hanno anche potuto parlare, tra gli altri, con gi Iberia’s directors of Production and Training e quattro comandanti di lungo raggio della compagnia aerea sulle competenze necessarie per diventare un pilota e sulla carriera professionale di una donna aviatrice. Poi hanno visitato l’Engine Shop, centro di riferimento nel sud dell’Europa, dove l’Iberia’s Director of Engines ha spiegato l’attività svolta e svelato alcune curiosità sulla meccanica aeronautica. Nell’Hangar 6, l’Iberia’s Aircraft Service Director, insieme al suo team, ha mostrato loro come vengono eseguite le principali revisioni degli aerei Iberia e di altre compagnie aeree clienti in questo imponente hangar, dove possono essere serviti fino a 10 aerei contemporaneamente in parallelo. Questa è la seconda edizione del programma “Quiero Ser”, a cui ha partecipato, oltre a Iberia, Power to Code, che ha realizzato metà della call tra le giovani donne che fanno parte della sua piattaforma. L’altra metà erano figlie di dipendenti della compagnia aerea, selezionate in un concorso interno, e CAE, società con cui la compagnia aerea ha un accordo commerciale paritetico per l’addestramento dei suoi piloti nei simulatori. Questa iniziativa fa parte dell’Iberia’s Diversity, Equity and Inclusion Plan, che mira a sensibilizzare, sviluppare e dare visibilità al talento femminile.

DELTA E’ IL No. 1 AMERICAN RED CROSS CORPORATE BLOOD DRIVE SPONSOR PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO – Il fermo impegno del personale Delta per le donazioni di sangue ha reso la compagnia aerea il No. 1 corporate blood drive sponsor della American Red Cross per il sesto anno consecutivo, con dipendenti, pensionati e clienti che hanno contribuito con un record di 15.050 unità di sangue nell’anno fiscale 2023. “Donare il sangue è essenziale e la necessità rimane elevata poiché l’afflusso di sangue è spesso al minimo durante i mesi estivi. Delta ha continuato ad espandere il suo programma di raccolta del sangue con l’aggiunta di raccolte di sangue della comunità e la collaborazione con il nostro team di sponsorizzazione per iniziative congiunte con le squadre sportive di Atlanta, Minneapolis e Seattle sponsorizzate da Delta. Quest’anno abbiamo anche unito le forze con college e università (HBCU) in collaborazione con la Croce Rossa e sponsorizzato raccolte di sangue presso 24 HBCU in tutto il paese”, afferma Delta. Durante l’anno fiscale 2023, Delta ha ospitato 348 raccolte di sangue in 72 sedi e ha aggiunto sei nuove sedi di raccolta, ampliando il supporto nelle comunità. “Grazie a tutti coloro che fanno la differenza rimboccandosi le maniche per donare il sangue e aiutare a salvare vite umane tutto l’anno. Un ringraziamento speciale va ai nostri leader del programma di raccolta del sangue per il loro impegno nel far contare ogni unità”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. Oltre alle donazioni di sangue, Delta è un donatore del programma annuale di donazioni in caso di calamità per un importo di 1 milione di dollari, consentendo alla Red Cross di essere strategica e proattiva nella risposta ai disastri. La Red Cross è la partnership senza scopo di lucro più longeva di Delta, che risale al 1941, quando le persone di Delta donarono e trasportarono il sangue durante la seconda guerra mondiale.

DELTA ESPANDE IL PROGRAMMA “FACES OF TRAVEL” – Mentre Delta ha intenzionalmente aumentato la rappresentanza all’interno delle proprie risorse di marketing, Faces of Travel è un programma che prosegue l’impegno a lungo termine di Delta per aumentare la rappresentanza a cui può attingere la più ampia cultura del viaggio. “In Delta crediamo che un mondo più accogliente, in cui tutti si sentano visti, inclusi e rispettati, sia un mondo degno di essere accolto. Questo è il motivo per cui stiamo costruendo il nostro programma “Faces of Travel” aggiungendo 100 nuove immagini alla nostra raccolta Adobe Stock che mette in mostra in modo autentico diversi viaggiatori nel mondo che si godono i viaggi in modi straordinari”, afferma Delta. “Comprendiamo il potere della rappresentanza, che è un elemento costitutivo di questo importante programma. Faces of Travel è parte integrante del nostro più ampio impegno per far progredire l’industria dei viaggi e la cultura in generale, modellando la diversità e l’inclusione in ogni aspetto del settore dei viaggi, ispirando al contempo gli altri a partecipare a questo viaggio”, ha affermato Ashley Sherman, General Manager of ESG Marketing at Delta Air Lines. “Diversi viaggiatori hanno visitato il mondo per decenni, ed è ora che anche il mondo inizi a vedere loro”.

AIR FRANCE-KLM REVERSE SHARE SPLIT E SHARE CAPITAL REDUCTION – Air France-KLM informa: “Air France-KLM annuncia oggi l’attuazione del reverse share split di tutte le azioni in circolazione della Società e la share capital reduction mediante riduzione del valore nominale delle azioni deliberate dal Board of Directors nella riunione del 4 luglio 2023, in esecuzione della trentaseiesima e trentasettesima deliberazione straordinaria del Combined General Meeting del 7 giugno 2023 (il “General Meeting”). Il reverse share split è uno scambio puramente tecnico senza alcun impatto diretto sul valore complessivo delle azioni della Società detenute da ciascun azionista. Le reverse share split transactions inizieranno il 31 luglio 2023, con un exchange period aperto da tale data fino al 30 agosto 2023 (compreso). Il reverse share split avverrà il 31 agosto 2023. La share capital reduction avviene mediante diminuzione del valore nominale delle azioni della Società e allocazione dell’importo della riduzione a “share premium” account. Il Board of Directors, nella riunione del 4 luglio, ha deliberato di dare esecuzione alla share capital reduction nei termini dell’autorizzazione concessa dal General Meeting. La riduzione del valore nominale e l’attribuzione allo “share premium” account ha carattere puramente tecnico, senza alcun impatto sul valore di mercato delle azioni della Società e sul numero delle azioni in circolazione”.

IATA: DICHIARAZIONE SULLE EUROPEAN ATC PERFORMANCE – L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato la seguente dichiarazione del suo direttore generale, Willie Walsh, sulle performance dell’European Air Traffic Control: “Il mese scorso ho espresso preoccupazione per le Air Traffic Control (ATC) performance in Europa e negli Stati Uniti. Entrambe sono deludenti. L’ambiente ATC che tutti i vettori in Europa stanno vivendo è impegnativo. Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno lavorato duramente per garantire che fossero fornite risorse sufficienti per ridurre al minimo le interruzioni e portare i viaggiatori dove dovevano essere puntuali. La mancanza di risorse ATC a livello nazionale, in particolare in Germania e Francia, lo impedisce. Sebbene alcune aree delle ATC performance siano migliorate nel 2022, rimaniamo inaccettabilmente al di sotto dei livelli del 2019. Gli impatti più gravi si stanno verificando negli aeroporti più congestionati d’Europa, in particolare a London Gatwick, dove le performance sono influenzate anche dai problemi delle risorse ATC locali. Gatwick è ora l’aeroporto con le peggiori performance tra i 31 principali aeroporti segnalati da Eurocontrol e si trova al numero 106 dei 110 aeroporti coperti dall’intero set di dati. Cosa possono fare i politici per non avere un altro anno di European ATC performance al di sotto dei livelli pre-COVID? Per iniziare, devono essere ritenuti responsabili dei costi economici e ambientali delle scarse prestazioni ATC, quindi con un incentivo a prendere decisioni migliori. Quest’estate ci ha mostrato che l’elenco delle cose da fare è già ben noto: personale adeguato, modernizzazione con il Single European Sky e trovare modi per mantenere i servizi ATC essenziali durante i periodi di azione sindacale, nel rispetto dei diritti dei lavoratori”.

DELTA ANNUNCIA IL NUOVO CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER – Amelia DeLuca tornerà nel Delta’s Global Sustainability team come Chief Sustainability Officer, guidando la compagnia aerea nel suo viaggio per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 e offrire un’esperienza di viaggio più sostenibile. La mossa è effettiva dal 1 agosto e arriva sulla scia della decisione di Pam Fletcher di abbandonare il ruolo. “Sono entusiasta di guidare l’incredibile Global Sustainability team e di lavorare con l’intera famiglia Delta per costruire sui forti progressi che la leadership di Pam ha consentito a Delta”, ha affermato DeLuca. “Abbiamo una strategia leader del settore per raggiungere zero emissioni nette e un futuro più sostenibile, non vedo l’ora di lavorare per assicurarmi che ogni dipendente Delta sappia in che modo il proprio lavoro e i propri sforzi contribuiscono al nostro viaggio”.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA LA RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DEL TERMINAL 8 DI NEW YORK JFK – American Airlines, in collaborazione con Port Authority of New York and New Jersey and Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Airports, ha annunciato oggi un programma di riqualificazione commerciale da 125 milioni di dollari per il Terminal 8 del John F. Kennedy International Airport (JFK). Il progetto sarà caratterizzato da una nuova Great Hall e dovrebbe portare al terminal più di 60 nuove offerte di negozi e ristoranti. Ponendo l’accento sulle imprese locali e diversificate che creeranno opportunità economiche per la comunità, il nuovo programma metterà in mostra la scena culinaria di fama mondiale di New York. “Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner di progetto, l’autorità portuale e la comunità locale per offrire un’esperienza culinaria e di shopping trasformativa che rappresenti la dinamica regione di New York”, ha affermato Amanda Zhang, American’s Vice President of Airport Affairs and Facilities. “Ci impegniamo a garantire un’esperienza di livello mondiale al Terminal 8 e questa riqualificazione commerciale migliorerà ulteriormente il viaggio dei nostri clienti e dei nostri partner oneworld®”. A seguito del recente completamento di un’espansione da 400 milioni di dollari del Terminal 8, la riqualificazione commerciale migliorerà ulteriormente l’esperienza cliente presso il terminal con una completa riprogettazione ed espansione del programma di concessioni, tra cui ristorazione, vendita al dettaglio, negozi duty-free, spazi per spettacoli e nuovi esperienze abilitate digitalmente per i clienti di American. Il Terminal 8 è diventato anche un gateway per i partner oneworld di American. Nell’ultimo anno, British Airways, Iberia e Japan Airlines hanno trasferito le operazioni e Qantas è ritornata al Terminal 8.

AIR CANADA APRE LA PRIMA MAPLE LEAF LOUNGE A SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT – Air Canada ha aperto la sua nuova Maple Leaf Lounge presso San Francisco International Airport (SFO), la 28a lounge della compagnia aerea in tutto il mondo, e la sua terza Maple Leaf Lounge negli Stati Uniti. “Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza Maple Leaf Lounge all’aeroporto internazionale di San Francisco, offrendo ai nostri clienti della Bay Area un modo per godersi il pluripremiato prodotto di Air Canada e la calorosa ospitalità dal momento in cui arrivano”, ha affermato Jacqueline Harkness, Managing Director, Products and Services at Air Canada. Oltre alla gamma di servizi e comfort per i quali sono note le Maple Leaf Lounge della compagnia aerea, la nuova Lounge dispone di un’ampia terrazza all’aperto con vista sugli aerei e sulla pista. Lo spazio da 165 posti, 8.168 piedi quadrati (761 metri quadrati) eleva l’esperienza di volo e aeroportuale di Air Canada per i clienti che viaggiano dalla California al Canada o attraverso l’Europa, l’Asia e l’Australia attraverso tre dei principali hub della compagnia aerea: Toronto Pearson, Montreal Trudeau e Vancouver International Airports. Il nuovo spazio è l’ultima aggiunta di Air Canada alla sua crescente rete di lounge.