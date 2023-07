News Brevi – 13.07.2023

AIR EUROPA RICEVE IL RICONOSCIMENTO “EMPRESA SOLIDARIA” DALL’ONG MANOS UNIDAS – L’organizzazione non governativa per lo sviluppo (ONG) Manos Unidas ha incluso Air Europa nel suo programma “Somos Solidarios” che cerca di stabilire alleanze con aziende impegnate nella responsabilità sociale e nello sviluppo sostenibile. L’iniziativa coinvolge quei soggetti che, come Air Europa, collaborano attraverso investimenti diretti in progetti e finalità generali dell’organizzazione. In questo modo, Manos Unidas può mantenere la sua forte volontà di sostenere le situazioni più difficili allocando i fondi che gestisce laddove sono più necessari. Manos Unidas ha conferito, inoltre, alla compagnia aerea il riconoscimento di “Empresa Solidaria” assegnato a seguito dell’accordo raggiunto nel 2022 volto a facilitare la supervisione, la verifica dei progetti e delle attività da parte dei membri e dei volontari dell’associazione, attraverso l’utilizzo dei voli di Air Europa. In questi mesi, il lavoro di cooperazione ha contribuito ad attivare e realizzare diverse iniziative in Paraguay, Ecuador, Perù e Repubblica Dominicana. Ad esempio, è stato consentito a persone e a comunità bisognose l’accesso a servizi per l’integrazione dei bambini, a programmi di giustizia sociale per gruppi indigeni, oltre alla realizzazione di progetti di inclusione in attività economiche rivolti alle donne e di inserimento dei detenuti nel tessuto lavorativo. La partecipazione alle iniziative di solidarietà fa parte della politica di sostenibilità di Air Europa, oltre a rappresentare un asset fondamentale del piano strategico 2023-2025 +Air. Manos Unidas lavora per aiutare e sostenere i paesi più svantaggiati e in via di sviluppo. Nel 2022 erano attivi più di 400 progetti che, sommati a quelli avviati negli anni precedenti, raggiungono i 721 in esecuzione. La sua missione è la lotta contro la fame, il sottosviluppo e la mancanza di istruzione. Per fare questo, Manos Unidas lavora per sradicare le cause strutturali che danno origine a questi problemi, come l’ingiustizia, la distribuzione non omogenea di beni e opportunità tra individui e comunità, l’ignoranza, il pregiudizio o la mancanza di solidarietà.

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA UTILIZZERA’ SOLUZIONI SITA IN 43 AEROPORTI DEL PAESE – SITA, fornitore IT per l’industria dei viaggi e dei trasporti, offrirà le sue tecnologie a 43 dei più grandi aeroporti indiani, grazie all’accordo con Airports Authority of India, supportando così uno dei più grandi mercati in crescita a livello mondiale. L’aviazione civile indiana, infatti, sarà un importante motore per la crescita dell’economia in India e potrà contribuire a portarla al valore di 5.000 miliardi di dollari entro il 2024. L’accordo prevede il miglioramento di oltre 2.700 touchpoint, favorendo l’adozione di soluzioni di nuova generazione per soddisfare le esigenze dei passeggeri moderni. Inizialmente distribuite in 43 aeroporti, nei prossimi sette anni le tecnologie potranno essere estese ad altri 40 aeroporti. Durante questo periodo si prevede che saranno gestiti oltre 500 milioni di passeggeri. Con la nuova tecnologia cloud, gli aeroporti indiani potranno passare a una soluzione common-use per l’esperienza dei passeggeri, in cui più compagnie aeree possono sfruttare la stessa infrastruttura, come i desk check-in, i chioschi self-service e i gate d’imbarco. Inoltre, offre agilità e flessibilità per scalare le operazioni aeroportuali in modo efficiente quando aumenta il numero di passeggeri. L’approccio “cloud first” garantisce una maggiore sicurezza e offre alle compagnie aeree una piattaforma per ospitare nuove tecnologie avanzate e abbandonare le applicazioni native. L’hosting in cloud di tutti i server riduce i costi dell’infrastruttura “on-premise” e consente un controllo centralizzato, permettendo un monitoraggio e un controllo proattivo dei servizi. Il progetto è iniziato nel maggio 2022 e ha comportato un rinnovamento completo dei servizi esistenti senza interrompere le operazioni in corso.

PROSEGUE L’IMPEGNO DELLA AIR CANADA FOUNDATION – Quest’anno la Air Canada Foundation ha raccolto un record di quasi 1,3 milioni di dollari durante l’undicesima edizione del suo torneo annuale di golf. L’evento è il più grande evento annuale di raccolta fondi della Air Canada Foundation per sostenere le organizzazioni di beneficenza dedicate alla salute e al benessere dei bambini e dei giovani in Canada. “A nome della Air Canada Foundation, ringraziamo i partecipanti, gli sponsor e i volontari, che si sono uniti per sostenere la Fondazione. I vostri generosi contributi sosterranno direttamente migliaia di bambini in tutto il paese, aiutandoli a raggiungere cure mediche che non sono offerte nelle loro comunità, fornendo sicurezza alimentare e aiutando i loro sogni a diventare realtà”, ha affermato Priscille Leblanc, Chair of the Air Canada Foundation. Tutti i fondi raccolti attraverso questo evento sostengono direttamente la salute e il benessere dei bambini in tutto il Canada. La Air Canada Foundation ha raccolto oltre 10 milioni di dollari in 11 anni per aiutare bambini e giovani.

SAS: PROROGATO L’ACCORDO CON IL GOVERNO NORVEGESE PER L’EVACUAZIONE – Il 12 luglio il governo norvegese ha annunciato l’estensione dell’accordo per l’evacuazione dei feriti e dei malati gravi dalla guerra in Ucraina. SAS ha un accordo di lunga data con le autorità scandinave per mettere a disposizione un aereo ospedaliero in varie situazioni di crisi e la missione delle autorità norvegesi relativa all’evacuazione dei pazienti ucraini è in corso dal 2022. Finora oltre 1.200 pazienti sono stati trasportati utilizzando questi voli speciali e l’accordo è ora in fase di proroga fino a febbraio 2024. L’operazione fa parte del meccanismo di protezione civile dell’UE e, attraverso un accordo con le forze armate norvegesi e la direzione della sanità, SAS sta assistendo con il suo aereo ospedaliero appositamente convertito. L’aereo appositamente ricostruito ha operato regolarmente nell’ultimo anno, con voli settimanali da un centro di evacuazione dedicato in Polonia e per le cure negli ospedali di tutta Europa. “L’incarico ha un posto speciale nei nostri cuori. Aiuta a cambiare la vita delle persone e mostra così chiaramente il valore dell’aviazione. Questo è davvero il viaggio che conta. Operativamente, è stato un piacere lavorare fianco a fianco con i team dedicati e professionali delle forze armate norvegesi e della direzione della salute. Non vediamo l’ora di continuare questo lavoro”, afferma il CEO di SAS, Anko van der Werff. L’aereo è fondamentalmente un normale aereo passeggeri Boeing 737-700, che viene convertito entro 24 ore per trasportare pazienti. A bordo dei voli c’è un equipaggio particolarmente dedito al compito, dove chi lavora in cabina ha un background nel campo sanitario e possiede esperienza nella gestione dei pazienti con trauma. Inoltre, sui voli sono presenti medici e altro personale sanitario, a seconda di quanto ritenuto necessario nella singola missione.

BRITISH AIRWAYS INVESTE IN SERVIZI PER SUPPORTARE I CLIENTI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA – In vista della Giornata di sensibilizzazione sulla disabilità, Brian Hickman ha viaggiato per il suo primo volo in 15 anni con il cane guida Lily per dimostrare che il volo può essere accessibile a tutti. British Airways trasporta gratuitamente cani guida in cabina su tutti i suoi voli e i clienti possono prenotare questo servizio contattando il team dedicato all’accessibilità della compagnia aerea. Più di 1.000 clienti con cani guida viaggiano ogni anno con British Airways. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha affermato: “Crediamo che il nostro servizio originale di British Airways debba essere accessibile a tutti, sappiamo che c’è ancora molto da fare e stiamo lavorando per migliorare continuamente, per diventare la compagnia aerea preferita da tutti i clienti con disabilità visibili e non visibili”. British Airways trasporta più di mezzo milione di clienti che richiedono assistenza aggiuntiva ogni anno. La compagnia aerea ha investito in una gamma di servizi per supportare i clienti con requisiti di accessibilità e dispone di un team di accessibilità dedicato per fornire supporto specialistico a chiunque ne abbia bisogno. La compagnia aerea offre assistenza per mobilità, disabilità visive, disabilità uditive e disabilità non visibili.

NASCE LA FONDAZIONE PER L’ATTRAZIONE DI ROMA – Nasce la Fondazione per l’attrazione di Roma con l’obiettivo di promuovere e governare i flussi turistici, di migliorarne la qualità e l’impatto positivo sulla città e di investire sul rafforzamento del brand Roma in maniera creativa e intelligente, come già avviene a Londra. La “Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners” promossa da Roma Capitale insieme alla Camera di Commercio e ad Aeroporti di Roma S.p.A, vuole essere un’agenzia di nuova concezione per la promozione dell’attrazione internazionale a partire dal turismo. Opererà attraverso una struttura leggera che non produce servizi ma compone strategie e iniziative. Una realtà mista in grado di coinvolgere e coordinare soggetti pubblici e privati in una strategia innovativa di promozione della città, con l’obiettivo di intercettare, diversificare e orientare i flussi verso un turismo di qualità, garantendo una migliore esperienza di viaggio. Saranno tre gli obiettivi principali di questa azione: rafforzare il posizionamento internazionale, riunire le forze dell’attrazione, migliorare l’esperienza del viaggio a Roma, integrando e semplificando l’accesso alle informazioni, anche favorendo un collegamento diretto tra l’ospite-utente e chi offre i servizi. “Roma ha un valore universale, è per definizione la destinazione di almeno un viaggio nella vita, ma per diventare la destinazione d’elezione di un turismo di valore, con una prospettiva di fidelizzazione, è necessaria una regia unitaria. Su questo Adr è pronta a giocare un ruolo centrale”. Così l’AD di Adr, Marco Troncone, ha commentato la nascita della “Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners”. “Stiamo ormai per tornare a volumi di traffico sino a 150.000 passeggeri al giorno all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, con una forte spinta da lungo raggio che, nel caso del Nord America, supera addirittura i livelli pre-covid. Vogliamo dunque impegnarci con convinzione al servizio di una migliore attrattività della Capitale, con focus sull’hub di Fiumicino come porta d’ingresso intercontinentale per Roma e per l’Italia, mettendo a sistema sia le nostre capacità di gestore aeroportuale sia il nostro percorso di crescita e di sviluppo. Crediamo nell’impegno di cooperazione istituzionale, nella partnership pubblico-privato come formula che, se ben orchestrata e gestita, può concretamente valorizzare l’eccellenza italiana, così come accaduto per la nostra gestione aeroportuale che, sulla spinta di 2,5 miliardi di euro di investimenti negli ultimi 10 anni, ha portato il Leonardo da Vinci ad ottenere prestigiosi riconoscimenti internazionali”.

DELTA: WI-FI VELOCE A SEMPRE PIU’ CLIENTI – Delta informa: “Delta è sulla buona strada per rendere l’aereo la piattaforma definitiva per la scoperta, con nuove esperienze sbloccate dal Wi-Fi veloce e gratuito presentato da T-Mobile che arriva ogni giorno a più clienti. Un recente video di CNBC Explores intitolato “Uno sguardo all’interno di come Delta sta aggiornando la sua flotta per offrire un Wi-Fi migliore ai clienti” mostra come la missione di Delta di connettere i cieli, annunciata per la prima volta al CES 2023, stia rapidamente diventando realtà. Delta ha annunciato per la prima volta i suoi piani per offrire Wi-Fi veloce e gratuito per i membri SkyMiles® al CES 2023. I team guidati da Delta TechOps hanno da allora equipaggiato quasi 600 domestic mainline aircraft con Wi-Fi veloce e gratuito presentato da T-Mobile. Una volta connessi al Wi-Fi gratuito, i soci Delta SkyMiles® hanno anche accesso in volo a Delta Sync, una piattaforma unica nel suo genere che cura l’esperienza a bordo per i clienti. Delta porterà la piattaforma e il Wi-Fi ad alta velocità su tutta la sua flotta globale entro la fine del 2024″.

DELTA CELEBRA 70 ANNI DI SERVIZIO A PORTO RICO – Delta celebra sette decenni di servizio a San Juan, Porto Rico. Delta ha ampliato il servizio verso Porto Rico con un nuovo servizio tra San Juan e Boston e Detroit e ha aumentato il servizio su altre rotte. Delta è ora l’inquilino più longevo presso l’aeroporto più grande e trafficato dei Caraibi. “Mentre celebriamo i 70 anni di servizio a Puerto Rico, riflettiamo sul ruolo che il personale di Delta e i nostri partner hanno svolto nel rendere il nostro servizio per l’isola un successo”, ha affermato Athar Khan, Delta Director of International Specialty Sales. “Siamo anche grati alla comunità locale. Rimaniamo impegnati ad essere la compagnia aerea che fornisce loro un servizio eccezionale e affidabile verso punti in tutto il mondo e la compagnia aerea che continua a portare nuovi visitatori alla scoperta di questa bellissima isola”. Con l’aumento della domanda di viaggi a Porto Rico, Delta ha aumentato il servizio. La compagnia aerea offre un servizio tra Puerto Rico e cinque hub Delta (Atlanta, Boston, Detroit, New York JFK e Minneapolis/St. Paul), dove i viaggiatori possono collegarsi facilmente a destinazioni in tutto il mondo. Attualmente Delta offre quattro voli giornalieri tra San Juan e il suo hub di Atlanta durante la maggior parte dell’anno e opererà un quinto volo durante l’inverno, tutti su Boeing 757-200 con 199 posti. Per la maggior parte del 2023 Delta offrirà un servizio tra San Juan e New York-JFK con tre voli giornalieri operati con Boeing 737-900 da 180 posti. Più recentemente, Delta ha lanciato un nuovo servizio tra San Juan e il suo hub di Boston. Rotte aggiuntive includono voli tre volte alla settimana tra San Juan e Minneapolis-St. Paul e un servizio giornaliero tra San Juan e Detroit.

COLLINS AEROSPACE SELEZIONATA NELL’AMBITO DELL’xEVAS CONTRACT DELLA NASA – Collins Aerospace, con i partner ILC Dover e Oceaneering, ha annunciato di essersi aggiudicata un nuovo task order nell’ambito del NASA’s Exploration Extravehicular Activity Services (“xEVAS”) contract, per modificare l’attuale spacesuit della compagnia, per supportare gli sforzi lunari. Il follow-on task order consente a Collins di modificare il nuovo spacesuit design dell’azienda, sviluppando elementi compatibili per l’uso sulla superficie lunare come parte delle NASA’s Artemis missions.

RAYTHEON: FINAL FLIGHT TEST DELLA NUOVA AMRAAM VARIANT – La U.S. Air Force e Raytheon, un’azienda RTX, hanno completato con successo tutti i test operativi e di sviluppo dell’AIM-120D-3, che si sono conclusi con un F-16 live-fire del missile con production hardware and software. “Stiamo aumentando la produzione di AMRAAM a un ritmo più elevato che mai nella storia di questo programma”, ha affermato Paul Ferraro, president of Air Power at Raytheon. “Con funzionalità, performance e producibilità significativamente aumentate e il completamento del flight test program, stiamo assicurando che i warfighters possano contare sulla quinta generazione dell’AMRAAM e un numero sufficiente di essi nel loro arsenale”. L’AIM-120D-3 è la variante più avanzata dell’AMRAAM® missile.

FORLÌ AIRPORT ADOTTA IL MOTOTOK, IL PUSHBACK ELETTRICO DI ULTIMA GENERAZIONE ANTI INQUINAMENTO – Forlì Airport informa: “Si chiama Mototok ed è un pushback elettrico di ultima generazione utilizzato nella movimentazione degli aeromobili dal gate alla pista. È stato acquistato con l’obiettivo di raggiungere i primi, importanti risultati per il massimo efficientamento delle risorse umane, economiche e quale soluzione tecnologicamente avanzata nel contrasto all’inquinamento ambientale. A differenza dei pushback tradizionali, il Mototok vanta un design innovativo: ha dimensioni ridotte, tanto da renderlo non paragonabile ai classici “trattori” impiegati nelle operazioni aeroportuali. Il Mototok Spacer 8600 in dotazione all’Aeroporto di Forlì è utilizzabile su tutta la linea Boeing 737, la linea Airbus A319-A320 (incluso neo), la linea Airbus A220, Embraer E190, Dash-8, Gulfstream, Bombardier CRJ, Embraer ERJ. Viene impiegato sia nella spinta che nel traino dell’aereo dal parcheggio alla via di rullaggio – per le procedure utili al decollo – con i passeggeri già a bordo, sia nello spostamento degli aeromobili da/per l’hangar manutenzione. Nell’attività in hangar è la miglior soluzione percorribile: privo di cabina, motore, cambio e trasmissione non necessita di particolari spazi di manovra. Il mezzo ha una autonomia di circa 50 spinte. L’operatore abilitato ha il pieno controllo della macchina tramite il telecomando wireless. Dal suo primo impiego a oggi sono stati movimentati oltre 300 aeromobili: l’addestramento ridotto rende il Mototok idoneo a un più ampio numero di operatori. A differenza dei mezzi tradizionali non abbisogna di manutenzione costante sulla componentistica. L’unica attività regolare è la ricarica del pacco batterie. Il movimento dello Spacer può essere monitorato mediante il GPS di bordo. Il software viene costantemente aggiornato e in futuro si aggiungeranno nuove funzioni come, ad esempio, la guida autonoma su percorsi pre-configurati”.

SAUDIA PRESENTE ALL’HANKOK ROME E-PRIX 2023 – SAUDIA, la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, ha annunciato la sua partecipazione al prossimo Rome E-Prix 2023 di Formula E che si svolgerà a Roma il 15 e 16 luglio. “In qualità di compagnia aerea partner ufficiale della stagione 9 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E, SAUDIA è entusiasta di sostenere questo emozionante evento motoristico. SAUDIA è stata nominata Compagnia aerea ufficiale della serie completamente elettrica nel 2018. La partnership è stata recentemente rafforzata dalla nomina del belga Stoffel Vandoorne, campione del mondo di Formula E in carica, ad ambasciatore globale di SAUDIA per la stagione 2023. Stoffel ha debuttato in Formula E al Diriyah E-Prix nel 2018, rafforzando ulteriormente l’associazione della compagnia aerea con il campionato. SAUDIA avrà una presenza significativa sul campo durante le molteplici gare di Formula E in tutto il mondo in questa stagione, presentando l’innovativa Discover E-Zone che offre ai fan l’opportunità di scoprire questo sport come mai prima d’ora”, afferma SAUDIA. Khaled Tash, Chief Marketing Officer di SAUDIA, ha dichiarato: “La presenza di SAUDIA alla gara di Roma con un’attivazione dedicata durante la stagione 2023 di Formula E, riflette la nostra partnership di lunga data con la Formula E. Questa partnership dimostra l’impegno di SAUDIA per lo sport, l’innovazione e la sostenibilità, ribadendo al contempo il nostro impegno a fornire ai nostri ospiti la migliore esperienza e i migliori servizi, lanciando regolarmente nuove rotte per portare il mondo in Arabia Saudita”. SAUDIA offre una notevole connettività con l’Europa, tra cui 14 voli settimanali diretti per l’Italia con arrivo a Roma e Milano e ben 176 voli settimanali per varie altre destinazioni europee.

AMERICAN CONSOLIDA LA SUA POSIZIONE A MIA – American Airlines continua a far crescere la sua presenza a Miami International Airport, con sette nuove rotte e una nuova destinazione internazionale. Con oltre 380 voli nei giorni di punta questo inverno, American consolida la sua posizione di compagnia aerea più grande a MIA, con un servizio verso 150 destinazioni. “Con una storia di oltre 30 anni a Miami International Airport, American è orgogliosa di servire come hometown airline, fornendo ai nostri clienti una rete senza precedenti che include destinazioni uniche”, ha affermato Juan Carlos Liscano, American’s Vice President of MIA Hub Operations. “Il prossimo inverno siamo orgogliosi di continuare a investire nell’indiscussa porta d’accesso all’America Latina e ai Caraibi, un vero punto di orgoglio per i nostri oltre 14.000 membri del team locali”. Da MIA American opera voli verso più di 85 destinazioni uniche, di cui più di 45 in America Latina e nei Caraibi. A partire dal 3 febbraio, American diventerà l’unico vettore statunitense a volare senza scalo da MIA a Governor’s Harbour, Bahamas (GHB). Il servizio opererà due volte alla settimana su aeromobili Embraer E175, integrando il programma invernale della compagnia aerea per le Bahamas, che includerà fino a 14 partenze giornaliere verso sei destinazioni.