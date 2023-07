Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del trimestre chiuso a giugno 2023

Delta Air Lines ha comunicato oggi i risultati finanziari per il trimestre chiuso a giugno 2023 e ha fornito l’outlook per il trimestre di settembre 2023.

“Grazie all’incredibile lavoro di tutto il nostro team, Delta sta fornendo forti performance operative e il miglior servizio della categoria durante questo frenetico periodo estivo. Con questa performance, abbiamo generato entrate e redditività record nel trimestre di giugno. Il nostro personale è rappresentato dai migliori professionisti del settore e sono orgoglioso di riconoscere i loro successi con 667 milioni di dollari nel primo semestre verso il next year’s profit sharing payment”, afferma Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “La domanda dei consumatori per i viaggi aerei rimane robusta. In questo contesto costruttivo, stiamo aumentando la nostra previsione sugli utili per il 2023 da 6 a 7 dollari per azione e ribadiamo la nostra previsione aggiornata di recente per 3 miliardi di dollari di free cash flow”.

GAAP Financial Results del trimestre chiuso a giugno 2023:

– Record operating revenue di 15,6 miliardi di dollari.

– Record operating income di 2,5 miliardi di dollari, con operating margin del 16,0%.

– Pre-tax income di 2,3 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 14,9%.

– Earnings Per Share di $2,84.

– Operating cash flow di 2,6 miliardi di dollari.

Adjusted Financial Results del trimestre chiuso giugno 2023

– Record operating revenue di 14,6 miliardi di dollari, il 19% in più rispetto al trimestre chiuso a giugno 2022.

– Record operating income di 2,5 miliardi di dollari, con operating margin del 17,1%.

– Pre-tax income di 2,2 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 15,2%.

– Earnings Per Share di $ 2,68.

– Operating cash flow di 2,6 miliardi di dollari.

– Free cash flow di 1,1 miliardi di dollari.

Riguardo l’outlook per il terzo trimestre, che chiuderà il 30 settembre, e dell’intero anno, Delta prevede Total Revenue su base annua +11% – 14% per il terzo trimestre, +17% – 20% per l’intero anno, Operating margin superiore al 12% per l’intero anno, Earnings Per Share $2,20 – $2,50 per il terzo trimestre, $6 – $ 7 per l’intero anno.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)