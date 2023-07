News Brevi – 14.07.2023

AEROPORTO DI MILANO BERGAMO: AMPLIAMENTO P1 – Sacbo informa: “L’Aeroporto di Milano Bergamo amplia la capacità degli spazi riservati alla sosta breve dei mezzi privati in coincidenza con l’incremento dei flussi di viaggiatori in partenza e in arrivo per le vacanze. Al parcheggio P1 antistante l’aerostazione, dotato di 240 posti e gratuito fino a 10 minuti, si aggiunge la disponibilità di 172 posti nella nuova area parcheggio denominata P1 Est, accessibile attraverso un rondò di collegamento e utilizzabile con le stesse modalità. È suggeribile, una volta giunti in prossimità del rondò di ingresso al P1 Sosta Breve, di verificare l’accessibilità ed eventualmente, in caso di congestione, svoltando alla destra dell’aerostazione, scegliere l’opzione del P1 Est, destinato ad agevolare i flussi delle auto degli accompagnatori”.

IATA: BLUEPRINT PER SVILUPPARE IL SETTORE DELL’AVIAZIONE IN SRI LANKA – IATA ha esortato lo Sri Lanka a sviluppare un aviation blueprint in modo da generare una maggiore crescita economica e prosperità attraverso un’industria aeronautica più forte. “La connettività aerea può svolgere un ruolo molto più importante nello sviluppo economico e nel progresso sociale dello Sri Lanka. Ma questo non avverrà per caso. Il sostegno del governo sarà fondamentale per far crescere un forte settore aereo e sviluppare Colombo come hub dell’aviazione. Esortiamo il governo e tutte le parti interessate del settore a collaborare allo sviluppo di un aviation blueprint per rafforzare la competitività dell’industria aeronautica e portare maggiore prosperità allo Sri Lanka. IATA è pronta a supportarlo attraverso la nostra esperienza e la condivisione delle migliori pratiche del settore”, ha affermato Philip Goh, IATA’s Regional Vice President for Asia Pacific. In uno studio IATA del 2018, il settore dell’aviazione dello Sri Lanka ha sostenuto circa 700.000 posti di lavoro e ha contribuito con 8 miliardi di dollari al PIL. Ciò ha il potenziale per aumentare fino a oltre 1 milione di posti di lavoro, contribuendo per quasi 30 miliardi di dollari al PIL entro il 2038. Nelle sue osservazioni chiave all’Aviation Day Sri Lanka, organizzato dalla IATA e dalla Civil Aviation Authority of Sri Lanka (CAASL), Goh ha suggerito tre aree da considerare nell’aviation blueprint: facilitating sustainable growth, safety, and sustainability. Goh ha incoraggiato il governo a esplorare come lo IATA Operational Safety Audit (IOSA) e lo IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) possono essere utilizzati per contribuire a una maggiore sicurezza aerea in Sri Lanka. Goh ha invitato il governo ad adottare un processo di consultazione globale che coinvolga le compagnie aeree e altre parti interessate dell’aviazione, mentre il governo sviluppa politiche di sostenibilità.

WIZZ AIR: INFORMAZIONI SU SCIOPERO 15 LUGLIO – Wizz Air informa: “Poiché il 15 luglio sono previste azioni sindacali in tutta Italia, Wizz Air desidera informare che la durata dei viaggi verso gli aeroporti, i check-in e i controlli di sicurezza potrebbero richiedere più tempo del previsto. Raccomandiamo vivamente ai passeggeri di pianificare di conseguenza gli spostamenti e di prevedere un tempo sufficiente per raggiungere l’aeroporto e svolgere tutte le formalità necessarie ai banchi del check-in, ai controlli di sicurezza e ai gate d’imbarco. Anche se gli scioperi sono al di fuori del nostro controllo, Wizz Air farà tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi. Tuttavia, la compagnia aerea è purtroppo costretta a cancellare una serie di voli da e per l’Italia in quella giornata, dal momento che non potranno essere gestiti dal personale di assistenza a terra. Wizz Air sta offrendo rimborsi e opzioni di ri-prenotazione ai passeggeri interessati. Ai passeggeri che hanno prenotato il proprio biglietto tramite un’agenzia o terze parti, consigliamo di contattare queste ultime per venire aggiornati tempestivamente sullo stato del proprio volo. Prima di recarsi in aeroporto, inoltre, raccomandiamo ai passeggeri di effettuare un controllo tramite la funzione “Stato del volo” presente sul nostro sito web o nell’applicazione Wizz Air”.

DASSAULT AVIATION PARTECIPA ALL’AIRSHOW PER IL 14 LUGLIO – Il 14 luglio, dalle 10:35 a.m., 42 aeromobili Dassault Aviation hanno sorvolato gli Champs-Élysées per il Bastille Day. Lo schedule è stato il seguente. Opening: Patrouille de France with 9 Alpha Jet, Big Nine formation. 25 years of France-India strategic partnership: 3 Indian Rafale C and 1 French Rafale C. 90 years of the Air Warfare Center: 1 Rafale C, 2 Mirage 2000 D. Airspace protection: 2 Mirage 2000-5, 1 Rafale C and 1 Rafale B. Defense of European territory: 1 Rafale C, 1 Rafale B and 1 Mirage 2000-5. Defense of vital strategic interests: 3 Rafale B. Intervention: 1 Rafale C and 4 Mirage 2000 D. Airborne Group: 8 Rafale M. Patsimar – Opex Narcops: 2 ATL 2 and 1 Falcon 50 M.

IL NUOVO WHISPERING ANGEL BAR DI BRITISH AIRWAYS APRE AL TERMINAL 5 DI HEATHROW – L’atteso Whispering Angel bar di British Airways, situato nella lounge della compagnia aerea nel Terminal 5 ai gate B, ha aperto in tempo per l’alta stagione estiva. British Airways è la prima compagnia aerea ad avere un Whispering Angel Bar su misura, che consente ai clienti di gustare un bicchiere ghiacciato del famoso rosé che ha origine nei vigneti provenzali di Château d’Esclans prima del volo. L’apertura dell’esclusivo bar segna la prima fase del continuo rinnovamento di questa lounge da parte di British Airways durante i mesi estivi, che includerà mobili nuovi in tutta la lounge, nonché un nuovo layout. Nelle altre lounge Club (Business Class) della compagnia aerea a Heathrow e Gatwick, i clienti British Airways idonei possono gustare The Pale rosé, prodotto dagli stessi produttori di vino di Whispering Angel. Whispering Angel è attualmente disponibile nelle lounge Concorde, First e Club di British Airways. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di aprire le porte del nostro nuovo Whispering Angel Bar, giusto in tempo per l’inizio della stagione estiva. Inoltre, l’apertura coincide con l’entusiasmante notizia che i clienti ora hanno la possibilità di preordinare Whispering Angel su tutti i voli a corto raggio, per portare l’esperienza con sé, dalla terra ai cieli”.

EASA: AMC AND GM PER SUPORTARE L’IMPLEMENTAZIONE DI PART-IS – L’EASA ha pubblicato gli Acceptable Means of Compliance and Guidance Material (AMC/GM) per aiutare le organizzazioni e gli Stati membri a conformarsi al Part-IS regulatory package contenuto nella Delegated Regulation (EU) 2022/1645 and Implementing Regulation (EU) 2023/203. Questi documenti sono stati sviluppati in stretto coordinamento con la European Strategic Coordination Platform (ESCP) on cybersecurity in aviation, che comprende rappresentanti della comunità dell’aviazione civile e militare. Sono stati sviluppati in un periodo di due anni, che comprendeva una consultazione mirata.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 25 luglio 2023 come record date per il July 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento del July 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 31 luglio 2023”.

RAYTHEON UK: IL MINISTERO DELLA DIFESA ACQUISTA IL MILLESIMO LANDSHIELD ANTI-JAM SYSTEM – Raytheon UK ha annunciato che il Ministero della Difesa ha acquistato la sua millesima Landshield unit, segnando l’ultima pietra miliare negli sforzi dell’azienda per difendere i segnali GPS critici. Landshield è un market-leading anti-jam system. Il telaio leggero e piccolo di Landshield e il basso consumo energetico gli consentono di essere versatile e di operare su terra, mare e aria. Respingendo i tentativi di jamming e spoofing, Landshield mira a garantire la difesa dei segnali GPS di qualsiasi sistema militare che lo utilizza.

JETBLUE ANNUNCIA I PROSSIMI PASSI DEL WIND DOWN PLAN DELLA NORTHEAST ALLIANCE – JetBlue ha annunciato oggi le prossime fasi della chiusura della sua Northeast Alliance con American Airlines. “Siamo delusi di porre fine a vantaggi popolari come la condivisione di codici e vantaggi di fedeltà reciproca. Sappiamo che ai clienti mancheranno queste funzionalità e crediamo che la posizione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che si oppone a loro non colga il bersaglio”, ha affermato Dave Fintzen, vicepresident, Northeast Alliance, JetBlue. “Con la recente sentenza e la cessazione della NEA, dobbiamo chiuderli in breve tempo. Anche se questi vantaggi finiscono, ci impegniamo comunque a ridurre al minimo le interruzioni dei piani di viaggio esistenti e a continuare a offrire ai nostri clienti un grande valore e il nostro pluripremiato prodotto e servizio”. “Come fase successiva del processo, JetBlue e American stanno implementando quanto segue. A partire dal 21 luglio 2023, i clienti JetBlue non potranno più effettuare nuove prenotazioni in codeshare su American Airlines e viceversa. Per i clienti con viaggi già prenotati, i numeri TrueBlue o AAdvantage dovranno essere aggiunti alla prenotazione prima del 21 luglio 2023 per guadagnare punti, tiles e vantaggi reciproci. I clienti possono accumulare punti TrueBlue per tutti i biglietti acquistati prima del 21 luglio 2023, purché il loro TrueBlue number venga aggiunto alla prenotazione prima del 21 luglio 2023”, afferma JetBlue. “JetBlue e American stanno lavorando insieme per ridurre al minimo i disagi per i clienti che hanno prenotato il viaggio. I clienti che hanno prenotato viaggi per i mesi a venire possono rimanere fiduciosi nei loro piani. Nella misura in cui i singoli clienti sono interessati, JetBlue li contatterà individualmente per qualsiasi risistemazione o rimborso richiesto. Continueremo a lavorare con American e attraverso il processo legale su un piano di liquidazione che protegga i consumatori. Per le informazioni più aggiornate, visitare https://www.jetblue.com/airline-partners/american-airlines”, conclude JetBlue.

AMERICAN AIRLINES: NORTHEAST ALLIANCE UPDATE PER I CLIENTI – American Airlines informa: “American Airlines e JetBlue hanno iniziato a lavorare sui primi passi per liquidare la pro-competitive, pro-consumer Northeast Alliance. Questi passaggi includono: i voli in codeshare tra American e JetBlue non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 21 luglio; i clienti avranno tempo fino al 20 luglio per aggiornare qualsiasi prenotazione American esistente con un numero di membro TrueBlue o una prenotazione JetBlue esistente con un numero di membro AAdvantage. I membri AAdvantage possono utilizzare le loro miglia AAdvantage per prenotare e acquistare un biglietto per un award itinerary su JetBlue fino al 20 luglio. Questo è solo il primo passo del wind-down process che avverrà nei prossimi mesi. Continueremo a lavorare con il team JetBlue per garantire che i clienti che hanno prenotazioni in codeshare esistenti possano viaggiare senza problemi e senza interruzioni dei loro piani di viaggio”.

F-35A USAF IMPEGNATI DALL’ALASKA AL GIAPPONE – Gli F-35A Lockheed Martin operati dalla U.S. Air Force (USAF) hanno effettuato una sortita a lungo raggio dal Nord America al Giappone simulando una missione di combattimento. Il lavoro ha visto quattro F-35A del 355th Fighter Squadron decollare da Eilson AFB in Alaska e volare per 10 ore in Giappone, dove si sono uniti per eseguire un’esercitazione con altri F-35A USAF dalle basi giapponesi di Kadena e Iwakuni. “Questa è la prima volta che gli F-35A volano direttamente da una base in Nord America nella first island chain per partecipare a una missione di addestramento tattico”, afferma l’USAF Lieutenant Colonel Michael Mickus. “Questo volo dimostra la capacità dell’USAF di schierare aerei da combattimento dall’Alaska direttamente in potenziali operazioni in una parte molto importante del mondo”. La “first island chain” comprende i paesi di Giappone, Taiwan, Filippine e Indonesia. I quattro F-35A hanno volato con un trio di Boeing KC-135 tankers che hanno rifornito i fighter 13 volte. Dopo l’esercitazione, i quattro fighters sono atterrati a Kadina (Source: FlightGlobal – Lockheed Martin).

AIR FRANCE-KLM E APOLLO GLOBALL MANAGEMENT FIRMANO ACCORDO DEFINITIVO PER AIR FRANCE ENGINEERING AND MAINTENANCE (MRO) COMPONENTS ACTIVITY – Air France-KLM e Apollo Global Management hanno annunciato di aver firmato un accordo definitivo per Apollo-managed funds and entities (“Apollo”) per raccogliere un finanziamento di 500 milioni di euro in una operating affiliate di Air France che possiederà un pool di componenti dedicato alle Air France’s Engineering and Maintenance activities. In base a questo accordo e soggetto alle consuete condizioni di chiusura, Apollo sottoscriverà perpetual bonds emessi da questa ad hoc operating affiliate e questo finanziamento sarà contabilizzato come equity ai sensi di IFRS. I proventi del finanziamento saranno destinati a finalità aziendali generali e a sostegno di future componenti di spesa legate alla maintenance activity. I perpetual bonds avranno un tasso di interesse del 6,9% per i primi 3 anni e successivamente verranno applicati graduali step ups and caps. Air France avrà la possibilità di riscattarli in qualsiasi momento dopo 3 anni. Questa transazione non comporterà alcun cambio di proprietà, aspetti operativi e sociali della Air France Engineering and Maintenance activity. Non ci saranno cambiamenti nel modo in cui Air France utilizza i componenti ed esegue i contratti di manutenzione e nessun impatto sui contratti dei dipendenti Air France o Air France-KLM. La transazione fa parte del Group’s overall IFRS equity restoration plan, come annunciato a febbraio 2023 durante i risultati finanziari dell’intero anno 2022. Deutsche Bank AG e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agiscono in qualità di consulenti finanziari e legali esclusivi di Air France-KLM. Milbank LLP e Jeantet agiscono in qualità di consulenti legali dei fondi Apollo. Apollo Capital Solutions ha fornito servizi di strutturazione e sindacazione in relazione alla transazione.

COLLINS AEROSPACE SELEZIONATA DALLA U.S. AIR FORCE PER LO SVILUPPO DI NUOVI TRAINING SYSTEMS – Collins Aerospace, un’azienda RTX, si è aggiudicata un indefinite delivery, indefinite quantity contract con l’U.S. Air Force per supportare lo sviluppo di nuovi training systems. Il contract for Training Systems Acquisition emesso nell’ambito dell’U.S. Air Force Life Cycle Management Center pone le basi per l’acquisizione di una varietà di training systems elements tra cui development, production, integration and sustainment contracts. Collins Aerospace è stata una delle 37 società selezionate per questo award da 32,5 miliardi di dollari. “Sfruttando lo sviluppo dei nostri sistemi avionici e i training systems designs esistenti, Collins può fornire integrated simulation solutions per migliorare l’efficacia della missione”, ha affermato Sharon Tabori, senior director, Simulation and Training Solutions for Collins Aerospace. Il Training Systems Acquisition IV contract valuterà gli strumenti e le tecnologie emergenti per portare maggiori capacità di addestramento all’Air Force, supportando una varietà di piattaforme di aeromobili, nonché non-aircraft, system-specific simulation and training requirements.