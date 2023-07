Loft Dynamics: le autorità aeronautiche adottano la VR Training Technology

Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland), creatore del primo e unico virtual reality (VR) simulator al mondo autorizzato da un importante regolatore dell’aviazione, ha registrato una domanda senza precedenti negli ultimi 12 mesi.

“Le autorità di regolamentazione nel settore dell’aviazione, tra cui European Union Aviation Safety Agency (EASA) e Federal Office of Civil Aviation (FOCA) in Svizzera, riconoscono sempre più il valore della VR technology nel pilot training. Di conseguenza, c’è stato un aumento del volume dei proficiency checks condotti sui Loft Dynamics devices.

I simulatori di Loft Dynamics, che presentano 3D high-resolution panoramic view, dynamic six-degrees-of-motion platform, full-replica con unique pose tracking system, forniscono ai piloti un’esperienza di simulazione realistica e coinvolgente che replica tutto ciò che è necessario per proficiency check maneuvers”, afferma Loft Dynamics AG.

“Nel maggio 2022, l’EASA ha approvato i simulatori di Loft Dynamics come EASA FTD Level 3 flight simulation training devices (FSTD), consentendo agli Airbus H125 (AS350B3) pilots di completare gli annual license proficiency checks per AS350/EC130 type rating revalidation e biannual operator proficiency checks in Loft Dynamics simulators. Essendo l’unico qualified VR FSTD al mondo, sempre più piloti si rivolgono ai simulatori di Loft Dynamics come percorso più sicuro e conveniente per completare i proficiency checks richiesti”, prosegue Loft Dynamics AG.

“Grazie alla tecnologia di addestramento altamente realistica e coinvolgente di Loft Dynamics, una serie di procedure e manovre di volo possono essere condotte in modo più completo e preciso rispetto ai conventional full-flight simulators”, afferma Lorenz Nufer, H125 Type Rating Examiner.

“I nostri simulatori stanno eliminando in-flight training accidents and carbon emissions, e il livello di realismo sta colmando il pilot skills gap. L’industria – autorità aeronautiche, compagnie aeree, operatori, autorità di regolamentazione e scuole – sta riconoscendo questo valore in tutti gli aspetti del ecosistema dell’aviazione”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “L’approvazione EASA e il FOCA’s mandate requiring che richiede l’uso di accessible FTSDs for skill tests and proficiency checks sono le ultime conferme che questa tecnologia può rivoluzionare l’aviazione. Il settore sta cambiando e stiamo assistendo a una domanda sempre maggiore per i nostri simulatori che avvicinano molto di più alla soluzione della carenza globale di piloti”.

“Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland) è un’azienda leader di mercato specializzata in VR training devices for helicopter pilots. Fondata nel 2016, la sua missione è rivoluzionare l’aviazione globale con VR flight simulators all’avanguardia. Dotati di 3D high-resolution panoramic view, dynamic six-degrees-of-motion platform, full-scale replica cockpit con un esclusivo pose tracking system, offrono una training experience coinvolgente, realistica, personalizzabile e priva di rischi. Offrendo una soluzione di addestramento 10 volte più piccola e 20 volte meno costosa rispetto ai simulatori tradizionali, migliorano l’accessibilità e la scalabilità dell’addestramento, consentendo ai piloti altamente qualificati di soddisfare la domanda globale.

In qualità di primo e unico VR flight simulation training device (FSTD) qualificato al mondo, ottenendo la FTD Level 3 qualification dall'EASA, serve i principali produttori, compagnie aeree, operatori, scuole e organizzazioni in tutto il mondo. Con sede a Zurigo, in Svizzera, il team comprende ingegneri appassionati, sviluppatori ed esperti di aviazione. Maggiori informazioni su www.loftdynamics.com", conclude Loft Dynamics AG.

