News Brevi – 15.07.2023

TECNAM SI PREPARA AL LANCIO DEL P-MENTOR NEL MERCATO STATUNITENSE – Tecnam informa: “Siamo entusiasti di annunciare il tanto atteso lancio del P-MENTOR nel mercato statunitense, un’eccezionale aggiunta alla nostra flight training fleet. L’evento di lancio promette di essere un’esperienza coinvolgente, offrendo uno sguardo in prima persona sulle caratteristiche e le innovazioni all’avanguardia del P-MENTOR, il best IFR certified two-seater. Questo velivolo rivoluzionario rappresenta l’apice dell’eccellenza ingegneristica, offrendo performance di volo superiori, tecnologia all’avanguardia con avionica Garmin e low operating costs senza pari. Durante la cerimonia Tecnam annuncerà i clienti di lancio che utilizzeranno il P-MENTOR”. “Il P-Mentor è un two-seat, single engine, piston, fully IFR aircraft, conforme ai più recenti requisiti CS-23 EASA e FAA, che consente PBN/RNAV/AFCS capabilities. Fornisce alle moderne scuole di volo un’unica piattaforma per addestrare gli studenti dal loro primo volo, fino alla commercial pilot license e all’instrument rating. E’ dotato di variable pitch propeller e di una simulated retractable landing gear option. Il P-Mentor è progettato per offrire la migliore interfaccia uomo-macchina, con conseguente VFR/IFR training più efficace. Il generoso fuel tank consente alle scuole di volo di volare tutto il giorno, senza rifornimento di carburante, il che migliora il valore operativo. Il basso costo di manutenzione, il basso consumo di carburante e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, fanno di questo aereo un’opportunità di guadagno unica per le flight schools. Maggiori informazioni sul P-Mentor: https://tecnam.com/aircraft/pmentor/”, conclude Tecnam.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 72° STORMO – Si è tenuta il 13 luglio, presso l’hangar “Pagano”, all’interno dell’aeroporto militare sede del 72° Stormo di Frosinone, la cerimonia di cambio comando tra il Colonnello Pilota Marco Boveri (uscente) ed il Colonnello Pilota Alessandro Fiorini (subentrante). Alla cerimonia, presieduta dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari, hanno partecipato le più alte autorità civili e militari del territorio. Il Colonnello Boveri, dopo aver rivolto un saluto alle autorità e agli ospiti intervenuti, nel corso del suo discorso di commiato, ha ringraziato il Comandante delle Scuole e della 3 ª R.A. per la fiducia e la preziosa guida e salutato con un benvenuto il Comandante dello Stormo subentrante, ponendo particolare enfasi nel ringraziare tutto il personale del 72° Stormo con un preciso inciso rivolto agli istruttori piloti e ai frequentatori: “Le immagini più nitide del mio personale album fotografico sono le espressioni spesso stanche per il duro lavoro ma anche soddisfatte e felici dei nostri piloti istruttori dopo aver adempiuto al loro compito, quello di addestrare e formare nuovi piloti di elicottero. I nostri ragazzi provengono da realtà differenti, Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e da paesi stranieri che si fondono in un’amalgama di passione, comuni aspirazioni e condivisione di valori superiori”. Durante il suo intervento, il Colonnello Fiorini dopo aver ringraziato la autorità presenti, la stampa intervenuta e il Colonnello Boveri, si è rivolto al personale dello Stormo dicendo: “Imprimete su di me la vostra consolidata esperienza e capacità professionale costruita in decenni donati alla formazione dei piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare delle altre Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e dei paesi stranieri”. A seguire rivolgendosi al Comandante delle Scuole AM/3^ R.A. ha detto: “Generale Frigerio non posso far altro che ringraziare Lei e l’Aeronautica Militare per la fiducia concessami nell’assegnarmi l’incarico di Comandante di questo prestigioso Reparto. Il presente richiede la giusta attenzione affinché non si comprometta la proiezione futura della tradizione e professionalità del 72° Stormo: a Lei offrirò la stessa schietta, onesta e positiva collaborazione che oggi richiedo al mio personale”. Il Generale Frigerio, rivolgendosi al Comandante uscente, Colonnello Boveri ha espresso il suo compiacimento per l’eccellente lavoro di squadra svolto insieme agli uomini e le donne dello Stormo con impegno e passione per l’assolvimento della missione assegnata. “Un Reparto che è divenuto un punto di riferimento nell’addestramento al volo non solo in campo nazionale, ma anche in quello internazionale, basti pensare che dalla sua fondazione ad oggi la Scuola ha rilasciato quasi 5 mila brevetti di pilotaggio – oltre ai piloti dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e dei corpi armati dello Stato”. Il 72° Stormo di Frosinone, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed interagenzia sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMBIENTE: IL CONTRIBUTO DELL’AERONAUTICA MILITARE AL GLOBAL AIR FORCES CLIMATE CHANGE COLLABORATION 2023 – Nei giorni 12 e 13 luglio, presso l’Institution of Engineering and Technology (IET, Savoy Place) di Londra, si è svolta la “Chief of the Air Staff’s Global Air & Space Chiefs’ Conference 2023”, alla quale ha preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Durante la Conferenza sono stati affrontati, nell’ambito dei diversi pannelli (Sustaining Net Zero Operation, NATO, The Eastern Flank and The High North, The Indo-Pacific, Space & Emerging Tecnology), le principali tematiche di carattere strategico e geopolitico. In particolare, per il pannello Sustaining Net Zero Operation, sono state affrontate le principali tematiche relative alle minacce causate del cambiamento climatico in atto, e delineate le strategie affinché le forze aeree possano continuare ad operare riducendo il proprio footprint ambientale. Nel corso di tale sessione iniziale sono stati esaminati i progressi compiuti e le iniziative lanciate da parte delle principali forze aeree, in linea con la Global Air Chiefs Climate Change Collaboration, concordata nell’ambito del GASCC 2022. L’Aeronautica Militare, infatti, per il tramite del Comando Logistico-Servizio Infrastrutture ha il ruolo di leadership nel Working Group “Infrastructure & Estates”, una delle macro aree funzionali in cui è stato di fatto suddiviso il GAFCCC. Nella fattispecie, il tavolo tecnico “Infrastructure & Estate” rappresenta un pilastro fondamentale per adeguare e realizzare le infrastrutture con tecnologie a basso o nullo impatto ambientale (Nearly Energy Zero Building). In tale ambito il Brig. Gen. Stefano Cimichella, accompagnato dal T.Col. Paolo Calvello, in rappresentanza del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico, ha presentato il percorso intrapreso dalla Forza Armata per raggiungere il Net Zero energetico del proprio parco infrastrutturale al 2040, evidenziando come l’Aeronautica Militare Italiana è da tempo in prima linea nella lotta per la sostenibilità ambientale e contro i cambiamenti climatici. Dopo esser state delineate le principali linee d’azione del piano per l’implementazione della strategia energetica della Difesa, sono stati presentati gli interventi di efficientamento energetico realizzati ed in programmazione, nonché le recenti nuove infrastrutture della Difesa, tra cui la “cittadella” F35 di Amendola realizzate in linea con i più recenti criteri di sostenibilità ambientale. Infine è stata delineata la vision dell’Aeronautica Militare che, grazie al programma di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale “Aeroporti Azzurri”, all’implementazione dell’innovativo progetto di realizzazione degli Smart Military District, di cui il primo esempio concreto è costituito dal Castro Pretorio Smart District, e all’avvio, in tutte le principali basi ed enti della Forza Armata, del piano di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili mediante campi fotovoltaici, garantirà il raggiungimento degli sfidanti obiettivi in termini di resilienza energetica e di decarbonizzazione del proprio asset infrastrutturale entro il 2040. Il Gen. Cimichella a valle della sua presentazione, ha preannunciato l’intendimento dell’Aeronautica Militare di voler organizzare in Italia, entro la fine dell’anno, la 3^ riunione del Working Group “Infrastrutture & Estate”, ricevendo numerose manifestazioni di consenso da parte di delegati di diverse nazioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA RIPRENDE IL SERVIZIO VERSO CURACAO – A partire dal 16 dicembre, Delta rilancerà il servizio per Curaçao, fornendo per la prima volta dal 2010 un servizio solo il sabato da Atlanta alla vivace isola dei Caraibi olandesi. Basandosi sulla sua posizione di leader nel suo più grande hub degli Stati Uniti, Delta sarà l’unica compagnia aerea a fornire voli diretti per Curaçao da Atlanta, consentendo anche ai clienti di oltre 100 città degli Stati Uniti di accedere a questa destinazione tropicale attraverso comodi collegamenti one-stop. In qualità di vettore n. 1 per l’America Latina da Atlanta, Delta effettuerà quest’inverno quasi 500 voli settimanali verso 44 destinazioni latine, con un aumento del 30% della capacità rispetto al 2022. Nell’ampio elenco di destinazioni servite da Atlanta, i clienti possono trovare popolari mete turistiche come Aruba, San José del Cabo e St. Thomas, dove Delta fornisce esclusivamente un servizio diretto. Inoltre, Delta ha recentemente introdotto rotte per Cozumel, in Messico, e Cartagena, in Colombia, offrendo ancora più opzioni per i clienti che cercano una vacanza. La compagnia aerea continua a soddisfare la domanda per la stagione invernale in America Latina, Messico e Caraibi. I voli per Curaçao opereranno su un Boeing 737-800, con First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin.

BELL TEXTRON: IL TEAM AD AMARILLO REALIZZA IL BELL BOEING V-22 OSPREY – Bell Textron informa: “Amarillo, Texas, o più comunemente conosciuta come “Rotor City, USA”, ospita l’Amarillo Assembly Center di Bell. Immerso nel Texas Panhandle, lo stabilimento di produzione di livello mondiale è uno dei principali centri di assemblaggio che dà vita al Bell Boeing V-22 Osprey. Per il team Amarillo V-22 di Bell, essere in grado di lavorare sull’aereo innovativo significa supportare il warfighter, continuando a onorare l’eredità e la cultura che l’aereo porta alla comunità di Amarillo. Tutte le varianti del V-22 model – MV, CV e CMV – sono assemblate presso il Bell’s Amarillo Assembly Center. Conosciuto come l’aereo più versatile al mondo, il V-22 partecipa attivamente a combat, humanitarian, and VIP transport missions in tutto il mondo. Ad oggi, il Bell Boeing V-22 Osprey ha completato oltre 700.000 ore di volo”. “Per oltre 30 anni, l’Osprey ha combinato le migliori tecnologie della categoria con velocità e durata senza rivali. Sono grato di far parte del team Bell V-22, dove le idee e l’intelletto dei nostri ingegneri e fornitori si uniscono attraverso le mani di meccanici di talento, elettricisti e quality team members”, ha affermato James McCarty, V-22 technical lead, Bell. “Il nostro team continua a essere all’altezza della situazione e supera ogni giorno gli standard del settore”. “L’Amarillo Assembly Center di Bell è il final assembly and delivery hub per i Bell military products, tra cui Bell AH-1Z e Bell UH-1Y, nonché il futuro assembly hub per Bell 525, Bell V-280 e Bell 360”, conclude Bell Textron.

COLLINS AEROSPACE COMPLETA LA MS-110 FLIGHT INTEGRATION SU UN F-16 – Collins Aerospace ha annunciato il completamento dei Flight testing per il MS-110 Multispectral Airborne Reconnaissance System, per l’entrata in servizio operativo. Dopo il primo volo nel luglio 2022 su un F-16 per un cliente internazionale sconosciuto, Collins ha eseguito una serie di test di volo approfonditi e relative attività a terra per confermare che la system’s wide area, long range sensor suite è ora pronta per l’implementazione. La società sta consegnando un totale di 16 sensori a international Fast-Jet operators ed è in varie fasi delle attività contrattuali per altri 13 pod per altri tre clienti. L’avanzato MS-110 si basa sul successo del DB-110 ampiamente diffuso, con il quale condivide una common support and imagery exploitation infrastructure. Gli attuali operatori DB-110 hanno la possibilità di aggiornare i propri pod alla configurazione MS-110 presso le proprie strutture di manutenzione, limitando i costi e i tempi di inattività operativi per questa risorsa di ricognizione critica. Le caratteristiche multispettrali dell’MS-110 migliorano la capacità degli analisti di intelligence di estrarre informazioni vitali da un’ampia varietà di obiettivi. I Collins Aerospace airborne reconnaissance systems sono operativi su tactical fast jet platforms come l’F-15 e l’F-16, nonché su special mission ISR business jets. Il sistema è anche compatibile con MALE UAV come l’MQ-9. Il sensore MS-110 sfrutta la comprovata esperienza di imaging multispettrale (MSI) di Collins Aerospace dal SYERS-2C volato sull’U-2.

LEONARDO CON SCHOOL4LIFE 2.0 A SUPPORTO DELLE GIOVANI GENERAZIONI VERSO IL FUTURO – School4Life 2.0, di cui si è recentemente conclusa l’edizione 2021-2023, è un progetto biennale, destinato agli studenti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, di tutta Italia, promosso da ELIS, associazione no-profit che opera in sinergia con enti pubblici e privati, per promuovere iniziative educative, rivolgendosi con particolare attenzione a chi è socialmente ed economicamente svantaggiato. Un’iniziativa finalizzata a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, che registra in Italia un tasso complessivo del 13,1%, un dato ancora distante dall’obiettivo del 10% indicato nel 2020 dall’Unione Europea. Una sfida e un’opportunità a cui Leonardo ha preso parte insieme a 11 aziende partner, mettendo a disposizione la propria expertise a scuole, studenti e insegnanti. “Un percorso di azioni e di emozioni,” così Daniela Ghezzi, Head of Emerging Technologies Projects Office & Grants di Leonardo, ha sintetizzato la propria esperienza di Role Model nel progetto che l’ha vista impegnata, con i suoi Inspirational Talk, presso l’Istituto Tecnico “Vallescrivia” di Genova. “Pensare di aver lasciato un segno, anche piccolo, nelle ragazze e nei ragazzi, preparandoli ad affrontare al meglio le sfide future, mi riempie di fiducia e di energia positiva, dandomi la carica per proseguire nel mio ruolo con sempre maggiore determinazione”. Daniela è una dei 18 esperti aziendali (5 Role Model, 6 Mentor e 7 Maestri di Mestiere) che hanno accompagnato i giovani partecipanti in questo percorso di orientamento e formazione. Un network affiatato e motivato che, in quest’ultima edizione, ha incontrato 985 studenti di 7 scuole secondarie superiori (Istituti tecnici informatici, Elettrotecnici, Meccanici, di Conduzione del mezzo aereo e Trasporti) e 4 scuole secondarie inferiori individuate nei territori a maggiore rischio di abbandono scolastico: Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Campania e Puglia. 143 scuole raggiunte, 14.471 studenti coinvolti e 345 esperti aziendali, per un totale di 1.109 incontri e 3.000 ore di attività, sono i numeri finali di quest’edizione. Un risultato importante che traghetta School4Life 2.0 verso la prossima edizione 2023-2025. Ancora una volta, Leonardo sarà coinvolta attivamente nel progetto a sostegno del sistema educativo del Paese, per supportare le giovani generazioni nel loro viaggio verso il futuro.