EVA Air annoverata tra le World’s Best International Airlines, con il riconoscimento dai lettori di “Travel + Leisure”

EVA Air ha ottenuto nuovi riconoscimenti dai lettori di Travel + Leisure che l’hanno eletta tra le “World’s Best” 10 Favorite International Airines del 2023. “I lettori, basandosi sulla loro esperienza riguardo il comfort in volo, il servizio a bordo, il servizio clienti ed il valore complessivo, hanno risposto al sondaggio annuale del magazine “World’s Best Awards” che ha visto EVA Air classificarsi al decimo posto. I risultati del sondaggio sono disponibili sul sito web di “Travel + Leisure” e saranno pubblicati nell’edizione cartacea di agosto 2023. I passeggeri possono prenotare voli EVA e avere maggiori informazioni su rotte e servizi visitando il sito www.evaair.com/.

EVA Air sta proseguendo il processo di reintroduzione dei collegamenti operati fino al 2019 e, contestualmente, sta anche lavorando per ottimizzare le procedure e i servizi in modo da renderli su misura dei passeggeri e delle loro preferenze personali”, afferma EVA Air.

“Lavoriamo costantemente per portare a un livello superiore i nostri servizi digitali e, parallelamente, stiamo collaborando con diversi brand leader del lusso come Giorgio Armani, FURLA, Kipling e Jason Wu, per creare nuovi amenity kit e pigiami per i passeggeri di Royal Laurel e Premium Economy Class”, ha dichiarato Clay Sun, Presidente di EVA Air. “Stiamo inoltre portando a un livello superiore l’esperienza culinaria a bordo introducendo una gamma di scelte sempre più ampia tra cui: i piatti più celebri della cucina tradizionale cinese e della cucina cantonese, oltre a nuovi e originali dessert. Il nostro obiettivo è quello di rendere i voli il più possibile confortevoli e piacevoli per ciascun passeggero”.

“I lettori di Travel + Leisure hanno potuto esprimere le proprie preferenze per il sondaggio “World’s Best Awards” tra il 24 ottobre 2022 e il 27 febbraio 2023. Spaziando tra 122 categorie, circa 165.000 lettori di Travel + Leisure hanno preso parte al sondaggio 2023, con un aumento di quasi il 25% rispetto ai livelli di voto pre-pandemia. Nel corso del sondaggio, sono stati espressi più di 685.000 voti per oltre 8.500 realtà tra cui compagnie aeree, aeroporti, hotel e città.

EVA è annoverata tra le sole 10 compagnie aeree a 5 stelle classificate da SKYTRAX in tutto il mondo. Ha inoltre vinto 12 premi distinti, tra cui il nono posto tra le “World’s Top 10 Airlines” di SKYTRAX e si è assicurata i primi posti per la “World’s Best Premium Economy Class” e il “World’s Best Premium Economy Inflight Catering”. Si è classificata nei prestigiosi Readers’ Choice Awards 2021 di Condé Nast Traveler tra le 10 migliori compagnie aeree del mondo, mentre TripAdvisor l’ha riconosciuta tra le “Top 10 Airlines – World” e le ha assegnato i primi posti in altre quattro categorie nei Travelers’ Choice Awards per le compagnie aeree. Si è inoltre guadagnata l’ottavo posto nella “Top 25 Best Airlines in the World for 2023” di AirlineRatings.com e ha ottenuto valutazioni altrettanto elevate per la sicurezza e la conformità COVID nel gennaio 2023″, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)