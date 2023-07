Swissport celebra il primo anniversario in Italia dall’inizio delle operazioni

Swissport informa: “Swissport Italia festeggia con orgoglio il suo primo anniversario. Con un team dinamico e dedicato, rapporti consolidati con i clienti e focus sul miglioramento continuo, la società è pronta per una crescita sostenuta sul mercato italiano.

Il 14 luglio 2022 Swissport Italia ha rilevato la gestione delle operazioni di terra nell’hub di ITA Airways presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Un’operazione strategica che ha previsto l’assunzione di circa 1.600 professionisti provenienti dall’ex Alitalia e consolidato la posizione di Swissport Italia quale leader di settore. A seguire, nell’ottobre del 2022, l’aeroporto di Milano Linate è stato aggiunto al portfolio italiano, portando il numero totale dei dipendenti di Swissport in Italia all’impressionante numero di 2.355″.

“Oggi Swissport Italia assiste 34 compagnie aeree. Tra queste, il 43% opera su una rete di rotte intercontinentali. Per rafforzare il rapporto con i clienti, la società ha introdotto misure innovative come l’adozione del Net Promoter Score (NPS), un sistema di valutazione che consente ai clienti di valutare le performance di Swissport su base settimanale, oltra alle figure dei Key Account Manager (KAM).

Nel primo anno di attività, Swissport Italia ha gestito quasi 69.000 voli, servito 8,1 milioni di passeggeri e processato in modo efficiente l’incredibile numero di 4,7 milioni di bagagli. Inoltre, il costante impegno della società per la puntualità, ha portato a un tasso medio di puntualità dei voli delle compagnie aeree clienti pari al 95%”, prosegue Swissport.

“Sono incredibilmente orgogliosa del rapido e positivo sviluppo di Swissport Italia. I traguardi raggiunti e il livello delle nostre performance dimostrano non solo che i nostri processi sono consolidati, ma che stanno definendo il benchmark nel settore dei servizi aeroportuali a terra in Italia. I nostri professionisti sono il cuore e l’anima del nostro successo e il loro impegno ci consente di raggiungere traguardi sempre più alti”, ha dichiarato Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia.

“I risultati di Swissport Italia riflettono la dedizione e la competenza del nostro team e sottolineano il nostro focus sulla crescita economica e sulla creazione di opportunità”, aggiunge Bruno Stefani, CEO di DACH, Italia e Francia. “Il nostro ingresso sul mercato italiano è stato di importanza strategica e ha rappresentato un contributo importante per il nostro ambizioso piano di crescita e acquisizioni”.

“Al ricorrere del primo anniversario, l’impegno di Swissport Italia per garantire l’eccellenza rimane più forte che mai. Con un team dinamico e dedicato, rapporti consolidati con i clienti e focus sul miglioramento continuo, la società è pronta per una crescita sostenuta sul mercato italiano.

Nel 2022, Swissport International AG ha fornito servizi aeroportuali a terra a circa 186 milioni di passeggeri (2021: 97 milioni) e ha gestito circa 4,8 milioni di tonnellate di merci cargo (2021: 5,1 milioni) in circa 117 centri aeroportuali cargo in tutto il mondo. Molti dei suoi centri aeroportuali cargo sono stati certificati per la logistica di prodotti farmaceutici dalla CEIV Pharma della IATA e dalla MHRA britannica. La società, leader mondiale per i servizi aeroportuali a terra e per la gestione del trasporto aereo cargo, a fine 2022, contava circa 50.000 dipendenti, era attiva in 292 aeroporti, in 45 nazioni e sei continenti”, conclude Swissport.

(Ufficio Stampa Swissport – Photo Credits: Swissport)