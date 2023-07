Lufthansa Group e DER Touristik ampliano la cooperazione per una maggiore sostenibilità nel turismo

Per affrontare le sfide nel campo della protezione del clima e dell’ambiente, DER Touristik e Lufthansa Group stanno ampliando la loro cooperazione: nell’ambito di una partnership strategica, DER Touristik è il primo grande tour operator ad acquistare Sustainable Aviation Fuel (SAF) da Lufthansa Group. Questo è costituito da residui biogenici come oli da cucina usati e riduce le emissioni di CO2 di circa l’80% rispetto al cherosene convenzionale. Con il SAF che ha acquistato, DER Touristik offrirà ai suoi ospiti viaggi aerei più rispettosi del clima utilizzando SAF senza costi aggiuntivi. I costi per il SAF sono coperti dal tour operator.

Nello specifico, DER Touristik utilizzerà il SAF acquistato da Lufthansa Group per migliorare l’impronta di carbonio di prodotti selezionati. Questi tour saranno presentati nel DERTOUR Magalog che sarà pubblicato a settembre 2023 con il titolo “Conscious Travel”.

Ad esempio, una quota SAF del 20% verrà inserita nel sistema di volo per i voli Lufthansa dei viaggi di andata e ritorno del 2024 presentati nel Magalog. Ciò ridurrà le emissioni di CO2 individuali del passeggero relative al volo.

Nell’ambito della partnership strategica tra DER Touristik e Lufthansa Group, sono previste anche varie altre misure che sensibilizzeranno i vacanzieri e gli esperti delle agenzie di viaggio al tema del SAF e lo renderanno tangibile per loro, tra cui un expert study trip in Irlanda per le agenzie di viaggio. La scorsa primavera, Lufthansa Group e DER Touristik avevano già lanciato congiuntamente offerte di viaggio più sostenibili in un test run iniziale.

“Siamo molto lieti di avere DER Touristik come partner di cooperazione al nostro fianco che si impegna nella trasformazione sostenibile dell’industria dei viaggi, che sta aprendo nuovi orizzonti insieme a noi e sta sensibilizzando i propri clienti a offerte di viaggio lungimiranti,” afferma Frank Naeve, Senior Vice President Global Markets & Stations Lufthansa Group. “Con le nostre compagnie aeree vogliamo connettere persone, culture ed economie nel modo più sostenibile possibile, ridurre l’impatto ambientale del volo e utilizzare le risorse necessarie nel modo più efficiente possibile. L’uso di Sustainable Aviation Fuel è una chiave fondamentale per un volo più sostenibile a questo proposito”.

“Il nostro obiettivo è rendere il turismo più rispettoso del clima e ridurre le emissioni dei vacation travel. Una leva fondamentale in questo è il volo”, spiega il Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe. “Allo stesso tempo, con il nostro impegno, stiamo investendo nella transizione verso un’industria aerea a basse emissioni. In qualità di tour operator e broker di voli, consideriamo nostra responsabilità essere coinvolti in quest’area. Come industria, possiamo raggiungere il cambiamento solo unendo le forze e stando fianco a fianco con partner di lunga data e affidabili come Lufthansa Group”.

Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. L’obiettivo di riduzione fino al 2030 è stato convalidato dall’independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo di compagnie aeree in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima del 2015. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si sta concentrando in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’uso di SAF, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo e offre ai suoi private travelers and corporate customers la possibilità di rendere più sostenibile un volo o il trasporto di merci. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)