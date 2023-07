Winter 2023-2024: Air France introduce un nuovo volo tra Parigi-Charles de Gaulle e Abu Dhabi

Air France continua a diversificare le sue rotte a lungo raggio. A partire dal 29 ottobre 2023, il vettore francese inizierà a volare tra Parigi-Charles de Gaulle e Abu Dhabi. Il servizio giornaliero sarà operato con Airbus A350-900 dotato di 324 posti (34 in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy).

Orari di volo:

AF638: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 21:15, arrivo ad Abu Dhabi alle 06:45 del giorno successivo.

AF639: partenza da Abu Dhabi alle 08:45, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:15.

“Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti. È una città vibrante che è allo stesso tempo storica e moderna. La Sheikh Zayed Grand Mosque, il Qasr Al Hosn Fort e il Louvre Abu Dhabi, progettato da Jean Nouvel e inaugurato nel 2017, sono tutti esempi iconici del patrimonio artistico e architettonico di questa metropoli.

Questo inverno, oltre ad Abu Dhabi, Air France volerà anche verso queste destinazioni del Medio Oriente: Beirut (Libano), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Il Cairo (Egitto) e Tel Aviv (Israele), con un massimo di 49 voli settimanali”, afferma Air France.

“Gli orari dettagliati dei voli, i giorni e le tariffe possono essere consultati su airfrance.com. Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche e in attesa delle necessarie autorizzazioni governative.

Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)