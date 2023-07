News Brevi – 18.07.2023

SAC: ATTIVATO SERVIZIO NAVETTE PER GLI AEROPORTI DI COMISO, PALERMO E TRAPANI – Sac comunica che l’Aeroporto di Catania, per andare incontro alle esigenze dei passeggeri cercando di limitarne i disagi, ha approntato in accordo con Enac e con il supporto del presidente della Regione, Renato Schifani, un servizio di navette gratuite dallo scalo etneo per Comiso, Palermo e Trapani, secondo le informazioni fornite dai vettori e a riempimento. I primi autobus sono partiti stamani verso le tre destinazioni: altri autobus sono a disposizione dell’utenza per l’intera giornata pronti a trasportare i passeggeri. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni. I passeggeri sono comunque invitati a contattare le compagnie aeree per avere informazioni sul proprio volo.

TRAPANI: RADDOPPIA IL TRANSITO ORDINARIO IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DI CATANIA – La situazione al terminal del Vincenzo Florio di Trapani Birgi, dopo la prima forte ondata di ieri, è tornata alla normalità, nonostante il considerevole aumento dei voli in transito a causa dell’incendio che ha colpito l’aeroporto di Catania. I voli riprotetti dal Fontanarossa, da stamattina sono Cagliari (2 voli), Venezia (3 voli), Bologna (4 voli), Napoli, Fiumicino (6 voli), Atene, Bergamo (3 voli), Otopeni, Malpensa (3 voli), Katowice, Perugia, Francoforte, Brindisi, Malta (2 voli), Varsavia, Torino, Madrid, Pisa, Genova. Si aggiungono due charter da e verso Tenerife e Lisbona. Per un totale di 106 voli con la normale programmazione del Vincenzo Florio. La giornata del 17 luglio ha registrato 71 movimenti, divisi in 36 arrivi di cui 19 da Catania e 35 partenze di cui 17 da Catania. Quasi il doppio dei voli della normale programmazione per un totale di 9.054. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Nonostante l’attività dello scalo sia stata sottoposta a fortissimo stress, la struttura ha risposto nel migliore dei modi. Il personale sta lavorando al cento per cento delle proprie capacità, in tutti i ruoli necessari per affrontare l’emergenza che ha colpito l’aeroporto di Catania a cui abbiamo espresso, dal primo istante, la nostra fattiva vicinanza. La principale difficoltà che abbiamo incontrato è stato il reperimento dei bus, ne servono oltre 110 nella giornata odierna, per trasportare i passeggeri alla destinazione finale, Catania. Ringraziamo l’Aeronautica militare, il 6° Reggimento dei Bersaglieri dell’Esercito per aver messo a disposizione i propri mezzi e l’Ast, la Regione siciliana per il coordinamento, la Protezione civile per il supporto ed il ristoro ai passeggeri e la Prefettura con cui siamo stati in continuo contatto”.

DELTA E CHINA EASTERN OFFRONO IL BAGGAGE CHECK-THROUGH SERVICE VIA SHANGHAI PUDONG AIRPORT – I clienti Delta che viaggiano dagli Stati Uniti verso l’Interior China in coincidenza con i voli China Eastern allo Shanghai-Pudong International Airport (PVG) possono ora effettuare il check-in dei propri bagagli fino alla destinazione finale in Cina. Allo stesso modo, i clienti che viaggiano dalla Interior China verso gli Stati Uniti tramite PVG possono effettuare il check-in dei propri bagagli con China Eastern nelle loro città di origine in Cina. I clienti non devono più ritirare e ricontrollare i propri bagagli presso PVG sia per i voli in entrata che per quelli in partenza e possono semplicemente superare l’immigrazione e imbarcarsi sul volo successivo, il che migliora notevolmente l’esperienza di trasferimento presso PVG sui voli Delta e China Eastern. La procedura di collegamento, denominata “TransChina”, è disponibile su tutti i voli da/per 96 città della Cina via PVG operati dal partner, China Eastern, e dalla sua controllata Shanghai Airlines, compresi i Delta codeshare services. Con il supporto di China Eastern, Delta è diventata la prima compagnia aerea straniera in Cina a offrire TransChina nel giugno 2018. Questo servizio di trasferimento è stato sospeso nel febbraio 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia COVID-19. Delta riprenderà questo servizio a misura di cliente come prima compagnia aerea straniera il 17 luglio 2023. “Grazie alla partnership con China Eastern, possiamo offrire un grande vantaggio ai nostri comuni clienti che volano tra gli Stati Uniti e la Cina tramite Pudong Airport”, ha affermato Wong Hong, Delta’s President of China. “Continuiamo a lavorare insieme per creare una migliore esperienza di viaggio per i nostri clienti in Cina e negli Stati Uniti”. Delta Air Lines e China Eastern Airlines, entrambe membri di SkyTeam, hanno lanciato la loro partnership strategica nel 2015. La partnership consente a Delta e China Eastern di competere in modo più efficace sulle rotte tra gli Stati Uniti e la Cina, fornire più opzioni di viaggio per i clienti in entrambi i paesi e fare investimenti congiunti nell’esperienza cliente. Delta e China Eastern operano attualmente 260 voli in codeshare a settimana.

PRATT & WHITNEY ESPANDE IL P&WCSMART PORTFOLIO PER I MOTORI PT6A-34AG – Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato di aver aggiunto tre nuove offerte P&WCSMART™ progettate specificamente per gli operatori PT6A-34AG: Flat Rate Overhaul Program, Propeller Strike Repair Program, Flat Rate Engine Exchange. “Queste aggiunte supporteranno meglio i clienti fornendo costi fissi per i principali servizi di manutenzione del motore, eliminando così l’incertezza sui prezzi e fornendo al contempo original equipment manufacturer (OEM)-level engine maintenance and parts”, afferma Pratt & Whitney. “La nostra gamma P&WCSMART continua ad attrarre clienti nuovi e abituali offrendo loro il miglior rapporto qualità-prezzo del settore”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Su misura per le esigenze degli operatori con mature engines, le soluzioni P&WCSMART per PT6A-34AG sono personalizzate per aiutare i nostri clienti globali a ottimizzare la loro manutenzione con soluzioni economiche e senza sorprese, in linea con il loro modello di business. Per gli aeromobili che raggiungono la fine del loro ciclo di vita, i costi di manutenzione diventano più alti e più difficili da prevedere, ma con le nostre soluzioni P&WCSMART, gli operatori possono mantenere i loro mature engines economicamente sostenibili più a lungo”. “Con l’aggiunta delle soluzioni più recenti, il programma P&WCSMART include ora più di 25 offerte uniche suddivise in tre portafogli: PT6A, turboshaft, PW100 engines. È dotato di una varietà di opzioni che offrono tranquillità agli operatori idonei, come costi limitati per eventi di manutenzione importanti come overhauls and hot section inspections, engine exchanges and upgrade programs. Il programma P&WCSMART™ di P&WC è popolare tra i clienti perché fornisce garanzie sui costi in anticipo, consente loro di risparmiare denaro e mantiene il valore delle loro risorse”, conclude Pratt & Whitney.

PILATUS IN RICORDO DI OSCAR J. SCHWENK – Il Board of Directors, il Management e lo Staff di Pilatus in un comunicato afferma: “Pilatus è profondamente addolorata per la scomparsa di Oscar J. Schwenk, il nostro ex long-time Chairman of the Board of Directors. Ha assunto la responsabilità di Pilatus negli anni ’90 – in tempi di crisi – e nei decenni successivi ha trasformato e costruito l’azienda, trasformandola in una delle imprese industriali svizzere di maggior successo. Era un imprenditore eccezionale che, pur mantenendo i piedi ben saldi per terra, era un visionario di incredibile talento. Dobbiamo ringraziare lui e il suo team per il PC-7 MkII, il PC-12, il PC-21 e il PC-24. Tutti questi velivoli portano la sua firma e disegneranno il suo spirito nei cieli giorno dopo giorno. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. I suoi valori vivono nell’azienda e noi porteremo avanti la sua eredità, fedeli al suo motto: Once Pilatus, always Pilatus!”.

WEBCARGO BY FREIGHTOS ABILITA IL PRIMO DIGITAL INTERLINING AIR CARGO SHIPMENT – Freightos Limited, leading vendor-neutral booking and payment platform per l’international freight industry, annuncia che WebCargo by Freightos ora consente il digital interlining. “La prima prenotazione, una test shipment da parte di Qatar Airways Cargo su un volo ITA Airways, è un primo passo significativo verso la Freightos vision per un interlining rafforzato. In un mondo post-COVID, le interline activities sono diventate sempre più rilevanti. Gli airline networks continuano a rispondere a un ambiente operativo molto cambiato, con le compagnie che pongono maggiore enfasi sulle loro partnership activity. Al fine di migliorare ulteriormente l’utilizzo della capacità e l’efficienza, le compagnie aeree stanno cercando di razionalizzare l’interlining con WebCargo di Freightos, leading cargo booking platform che supporta centinaia di migliaia di air cargo eBookings ogni trimestre. Nel settore dei viaggi passeggeri, quasi il 10% di tutti gli itinerari contiene code-sharing. L’interlining è sottoutilizzato nel cargo. Con il digital interlining, le compagnie aeree possono migliorare l’utilizzo della capacità, ampliare la copertura globale e creare nuove opportunità di business”, afferma il comunicato.

BRITISH AIRWAYS SEMPLIFICA ED ESPANDE IL MODO IN CUI I CLIENTI RACCOLGONO AVIOS SUI VOLI – British Airways ha annunciato che il modo in cui i clienti raccolgono Avios sarà aggiornato dal 18 ottobre 2023, inclusa la possibilità di accumulare Avios per ancillary purchases per la prima volta. Ciò significa che i clienti saranno presto in grado di accumulare Avios quando acquistano articoli aggiuntivi come upgrade, selezione del posto prepagata ed eccedenza bagaglio, sia in anticipo che in aeroporto. L’importo degli Avios accumulati per volo si baserà sull’importo pagato piuttosto che sulla distanza percorsa, in un approccio più coerente e chiaro. Questo nuovo modello si applicherà anche ai voli commercializzati da Iberia. Ian Romanis, Director of Retail and Customer Relationship Management di British Airways, ha dichiarato: “Continuiamo ad ascoltare il feedback e le idee dei nostri clienti per far evolvere il nostro Executive Club. Si tratta di un sistema più semplice e trasparente che offre più opportunità di accumulare Avios che mai e premia la fedeltà in base alla spesa in contanti dei clienti. È un modello collaudato già utilizzato da numerose compagnie aeree globali, inclusa la nostra compagnia aerea sorella Iberia”. L’aggiornamento al nuovo modello di raccolta è l’ultima modifica all’Executive Club di quest’anno per continuare a migliorare il programma fedeltà per i soci. Più di recente, la compagnia aerea ha rivelato una serie di voli Avios-Only, con il 100% dei posti messi a disposizione esclusivamente dei Soci come Award Seats. Il primo volo Avios-Only per Sharm El Sheikh è andato esaurito in 24 ore.

QATAR AIRWAYS CELEBRA LA FINALE CELLA CONCAF GOLD CUP 2023 – Qatar Airways ha presentato la sua ospitalità di livello mondiale e il suo impegno per l’eccellenza come Official Airline Partner per l’attesa finale della Concacaf Gold Cup 2023. La partita si è svolta il 16 luglio al SoFi Stadium in California, USA. Aggiungendo un tocco di eleganza e ospitalità alla cerimonia di premiazione, il personale di cabina di Qatar Airways era presente a terra per consegnare le medaglie ai giocatori. Qatar Airways Group Chief Executive and Chairman of Qatar Tourism, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare l’esperienza complessiva degli eventi sportivi che collegano persone di diverse culture. Siamo orgogliosi di essere stati la compagnia aerea partner ufficiale della Concacaf Gold Cup 2023. Questo evento ha messo in mostra l’immenso talento e la passione per il calcio nella regione. In Qatar Airways, crediamo nel potere dello sport di riunire le persone e creare momenti indimenticabili. Congratulazioni a Messico e Panama per una partita entusiasmante e a tutti i giocatori che hanno partecipato a questo imponente torneo. Siamo onorati di aver avuto un ruolo nel rendere questo evento un successo”. Nel luglio 2021, Qatar Airways e Concacaf hanno firmato un accordo di sponsorizzazione pluriennale, rappresentando una opportunità per la compagnia aerea di entrare in contatto con i fan nelle regioni del Nord, Centro America e Caraibi, dove il calcio è profondamente radicato nella cultura e nello stile di vita. Qatar Airways ha dato il via alla partnership con la Concacaf Gold Cup 2021.

LOCKHEED MARTIN: OTTIMI RISULTATI FINANZIARI NEL SECONDO TRIMESTRE 2023 – Lockheed Martin Corporation ha annunciato oggi second quarter 2023 net sales pari a 16,7 miliardi di dollari, rispetto ai 15,4 miliardi di dollari del secondo trimestre 2022. Net earnings nel secondo trimestre 2023 pari a 1,7 miliardi di dollari, o $6,63 per azione, rispetto a 309 milioni di dollari, o $1,16 per azione, nel secondo trimestre 2022. Cash from operations di 1,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2023, rispetto a 1,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2022. Free cash flow pari a 771 milioni di dollari nel secondo trimestre 2023, rispetto a 1,0 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2022. “Lockheed Martin ha ottenuto ottimi risultati finanziari nel secondo trimestre, con un portafoglio ordini record di 158 miliardi di dollari e una crescita delle vendite dell’8% su base annua”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “I punti salienti degli ordini includevano l’ F-35 Lot 17 e assegnazioni significative per il potenziamento di PAC-3, GMLRS e altri importanti programmi, posizionandoci bene per il futuro. Abbiamo continuato la nostra allocazione di capitale dinamica e disciplinata nel trimestre. Data la forza dei nostri risultati dall’inizio dell’anno e la continua domanda per i nostri programmi e le nostre tecnologie avanzate, stiamo aumentando i nostri full year sales and earnings per share outlooks per il 2023. Siamo fiduciosi nel nostro ritorno alla crescita e alla capacità di premiare i nostri azionisti nel lungo periodo. Lungo il percorso, continueremo a sviluppare e investire nella nostra visione della sicurezza del 21° secolo”.

IATA: WORLD SAFETY AND OPERATIONS CONFERENCE (WSOC) CONFERENCE AD HANOI A SETTEMBRE 2023 – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la prima World Safety and Operations Conference (WSOC) si terrà ad Hanoi, Vietnam, dal 19 al 21 settembre 2023, con il tema “Leadership in Action: Driving Safer and More Efficient Operations”. Vietnam Airlines sarà la compagnia aerea ospitante. L’evento riunisce la precedente Cabin Ops Safety Conference, la IATA Safety Conference e i gli Emergency Response Planning and Aircraft Recovery Forums. “I confini sono aperti, gli aeroporti sono occupati e i voli sono pieni. Mentre ricostruiamo le reti e i bilanci delle compagnie aeree, è fondamentale che tutte le parti interessate dell’aviazione mantengano lo stesso forte impegno per operazioni sicure che abbiamo esercitato durante gli anni della pandemia. Il WSOC è il forum per discutere e discutere le sfide e le opportunità di oggi per mantenere l’industria su una traiettoria di miglioramento della sicurezza e operazioni più efficienti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “La safety è la massima priorità dell’aviazione ed è la pietra angolare di tutte le operazioni e pratiche di Vietnam Airlines. Siamo entusiasti di essere la compagnia aerea ospitante per questa importante conferenza inaugurale, che riunisce leader all’avanguardia, autorità di regolamentazione e una comunità globale più ampia per affrontare argomenti chiave relativi a safety and infrastructure, per garantire safety operations più solide nel settore in generale “, ha affermato Le Hong Ha, President and CEO, Vietnam Airlines, che parteciperà al panel direttivo della plenaria di apertura del WSOC, insieme a Walsh. Anche il President and COO Stanley K. Ng si unirà alla conversazione. Le tracce della sessione riguarderanno Safety, Cabin Operations, Flight Operations, Emergency Response Planning and Aircraft Recovery.

RAYTHEON APRIRA’ UNA NUOVA STRUTTURA PRESSO SKYSONG – Raytheon ha annunciato l’apertura di una nuova struttura presso SkySong, The Arizona State University (ASU) Scottsdale Innovation Center, aggiungendo 28.000 piedi quadrati di ddigital design space all’impronta dell’azienda a pochi minuti dal campus principale di Tempe. Il nuovo engineering design hub sfrutterà i talenti nell’area di Phoenix, ospitando circa 150 posizioni professionali, il 95% delle quali saranno nuovi dipendenti di Raytheon. La sede si concentrerà principalmente su digital design products che supportano la rapida crescita e la domanda per il company’s defense portfolio, che, ad oggi, è concentrata principalmente nel sud dell’Arizona.

RAYTHEON E NORTHROP GRUMMAN SI AGGIUDICANO UN ULTERIORE CONTRATTO PER HYPERSONIC SYSTEMS – Raytheon, in collaborazione con Northrop Grumman Corporation, si è aggiudicata un follow-on contract dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per ridurre il rischio per i futuri air breathing hypersonic systems. In base all’accordo, il team guidato da Raytheon costruirà e farà volare ulteriori Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) flight vehicles. “Abbiamo applicato quanto appreso da ogni test di volo HAWC riuscito per garantire che sia il sistema più sofisticato del suo genere”, ha affermato Colin Whelan, president of Advanced Technology for Raytheon. “La continuazione di questo importante programma amplierà la nostra conoscenza del volo ipersonico e ci consentirà di fornire la capacità critica di cui i nostri warfighters hanno bisogno”. “L’HAWC follow-on contract funge da engine pathfinder program nel nostro nuovo production-ready Hypersonics Capability Center in Elkton, Maryland”, afferma Dan Olson, general manager and vice president, weapons systems, Northrop Grumman. “La nostra fabbrica del futuro trasformerà senza soluzione di continuità il nostro propulsion system design convalidato in un operationally ready system per supportare ulteriori test di volo”. Raytheon e Northrop Grumman sono partner dal 2013 e hanno firmato un accordo di collaborazione nel 2019 per sviluppare, produrre e integrare i Northrop Grumman’s scramjet engines nelle Raytheon’s air-breathing hypersonic weapons. Nel settembre 2022 il team è stato selezionato per sviluppare HACM.

ICAO: PROGRESSI VERSO L’IMPLEMENTAZIONE DI ENERGIE PULITE PER L’AVIAZIONE GLOBALE – Si sono concluse presso la sede centrale dell’ICAO a Montreal consultazioni di fondamentale importanza sullo sviluppo, il finanziamento e l’impiego di energie più pulite per l’aviazione. L’evento “2023 ICAO Stocktaking on Aviation in-Sector CO2 Emissions Reductions and Pre-CAAF/3 Policy and Finance Consultation” ha monitorato i progressi verso il raggiungimento del long-term global aspirational goal (LTAG) of net-zero carbon emissions by 2050 e ha gettato le basi per le raccomandazioni politiche degli Stati Uniti alla terza ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3), che si terrà a novembre a Dubai, Emirati Arabi Uniti. “Gli eventi Stocktaking dell’ICAO offrono un’opportunità molto arricchente per conoscere tutti i nuovi sviluppi chiave e le innovazioni che stanno avvenendo verso la decarbonizzazione dell’aviazione che si sta verificando in tutto il mondo”, ha osservato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Sono rincuorato dalle numerose partnership e iniziative di collaborazione, molte delle quali coinvolgono l’ICAO, volte a consentire soluzioni innovative chiave per uno sviluppo più resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile dell’aviazione internazionale”. A queste osservazioni ha fatto eco il President of the ICAO Council, Salvatore Sciacchitano, sottolineando “l’importanza dell’ICAO Stocktaking come fonte di ispirazione e nuove idee per catalizzare collaborazioni, partnership e finanziamenti verso l’obiettivo finale della decarbonizzazione dell’aviazione, e sottolineando la necessità di ulteriori consultazioni tra gli Stati e le parti interessate per definire un quadro globale chiaro dell’ICAO al CAAF/3″. Oltre 1000 partecipanti si sono registrati per l’evento di tre giorni, in cui quasi 100 relatori provenienti da governi, parti interessate dell’aviazione e dell’energia, istituti di ricerca, start-up e società civile hanno condiviso le loro visioni, piani ambiziosi e tabelle di marcia per la decarbonizzazione dell’aviazione per la transizione energetica. Tutte le sessioni tenutesi durante l’evento sono state moderate da donne leader nel settore dell’aviazione, a testimonianza degli sforzi del settore per migliorare l’uguaglianza di genere. Il discorso programmatico è stato pronunciato dal French Aerospace Industries Association (GIFAS) Chairperson Guillaume Faury. Durante l’evento sono stati inoltre lanciati dall’ICAO diversi strumenti a sostegno degli sforzi di decarbonizzazione. Il prossimo passo in vista del CAAF/3 sarà la ICAO pre-CAAF/3 Outcomes Consultation presso la sede centrale ICAO a settembre. I delegati a questo pre-evento cercheranno una convergenza di opinioni su altrettante questioni.