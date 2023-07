Textron Aviation presenta interni completamente nuovi per la sua Cessna Single-Engine High-Wing Piston Lineup

Textron Aviation ha annunciato oggi miglioramenti significativi alla sua iconica Cessna high-wing piston aircraft lineup – Cessna Skyhawk, Cessna Skylane, Cessna Turbo Skylane e Cessna Turbo Stationair HD. “In arrivo nel 2024, i clienti potranno godere di una gamma di nuove caratteristiche standard ad alta tecnologia e di eleganti opzioni di design degli interni, tra cui sedili moderni e confortevoli, pannelli strumenti aggiornati e nuovi stili di verniciatura esterna.

I Cessna Skyhawk, Skylane, Turbo Skylane e Turbo Stationair HD sono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc“, afferma Textron Aviation.

“Per decenni, i piloti hanno scelto la Cessna piston lineup per la sua durata, il comfort e le prestazioni”, ha affermato Christi Tannahill, senior vice president, Customer Experience. “Durante la progettazione dei prossimi interni per l’iconica famiglia di aerei, era importante includere il feedback di clienti e fan. Il risultato è una sensazione più moderna e sportiva che si allinea con la nostra famiglia di Cessna Citation jets per la migliore esperienza”.

“Il primo cambiamento che i clienti noteranno è un maggiore livello di comfort e funzionalità in tutto l’aeromobile. Con nuovi power headset jacks e charging ports su ogni sedile (compatibilità con dispositivi USB A e C), sedili aggiornati con supporto e imbottitura aggiuntivi e un nuovo bracciolo centrale per i modelli Cessna Skylane, Turbo Skylane e Turbo Stationair HD, i clienti sperimenteranno un nuovo livello di eccellenza in volo.

La gamma offre anche uno stile eccezionale con prestazioni di prim’ordine. Dall’elegante black instrument panel ai nuovi pannelli laterali, window locks and air vents, l’aereo è progettato per rendere l’esperienza di volo ancora più emozionante. I proprietari possono scegliere tra una varietà di moderni standard paint schemes per personalizzare il proprio aereo e renderlo proprio. Con decenni di performance impressionanti, capacità e bassi costi operativi, la Cessna piston lineup è la scelta perfetta per gli aviatori, sia che stiano facendo il loro primo volo da solista o che stiano pianificando la loro prossima grande avventura”, prosegue Textron Aviation.

“I Cessna pistons ispirano il viaggio del volo”, ha affermato Chris Crow, vice president, Textron Aviation Piston Sales. “Se sei un pilota, è probabile che tu abbia imparato a volare su uno Skyhawk. Questo investimento dimostra il continuo entusiasmo di Textron Aviation per la nostra gamma di velivoli a pistoni e siamo entusiasti di vedere questi velivoli continuare a supportare i piloti di tutto il mondo nelle loro ambizioni di addestramento o mappare la loro prossima avventura”.

I clienti e i fan possono sperimentare i nuovi interni per la prima volta con l’azienda che presenta il design in un Cessna Skyhawk all’imminente 2023 Experimental Aircraft Association AirVenture in Oshkosh, Wisconsin

Textron eAviation inizia i Nexus Wind Tunnel Testing

Textron eAviation, una società di Textron Inc., ha annunciato di aver avviato i test in galleria del vento per supportare lo sviluppo del suo versatile velivolo eVTOL, Nexus.

I test convalideranno le performance, la stabilità e il controllo del vehicle design per confermare le stime preliminari di configurazione, autonomia e velocità, nonché il modo in cui i rotori interagiscono con l’aerodinamica del veicolo per tutte le fasi del volo, inclusi VTOL, transizione e crociera.

Rob Scholl, presidente e CEO di Textron eAviation, afferma: “L’avvio dei test in galleria del vento è una pietra miliare importante per il Nexus, che ci consente di calibrare le nostre simulazioni e convalidare il nostro progetto. Il velivolo Nexus è progettato con particolare attenzione all’economia operativa richiesta dai clienti e al rispetto dei rigorosi standard delle autorità di regolamentazione della sicurezza globale. Mentre gli eVTOL hanno configurazioni uniche in termini di layout e numero di rotori, Textron eAviation sta sfruttando la vasta esperienza di programmi come Bell V22 e V280. I dati e le informazioni acquisite da questi tunnel testing ci consentiranno di perfezionare ulteriormente i nostri modelli, per progettare un velivolo eVTOL fattibile e leader”.

“Il Nexus wind tunnel test viene condotto su un 23% scale model per valutare i rotori nell’intera gamma di conversion angles and power levels, attingendo ai decenni di esperienza di test di Textron riguardo i suoi tilt rotor, turboprop, and jet aircraft product development. I test forniscono inoltre informazioni immediate relative a tail size, engine power requirements, transition strategies, hover net thrust and aerodynamic drag, aprendo la strada verso i requisiti finali che soddisfano gli standard di certificazione.

Textron eAviation comprende il programma Nexus, la sua divisione eVTOL, e Pipistrel, il produttore sloveno di light sport aircraft. L’ultimo modello del Nexus eVTOL è progettato per avere il potenziale per servire una serie di scopi, inclusi i mercati del trasporto passeggeri, delle merci e dei servizi medici di emergenza”, conclude Textron eAviation.

(Ufficio Stampa Textron – Photo Credits: Business Wire – Textron)