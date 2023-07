Prende il volo il secondo Gulfstream G800

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato il primo volo del suo secondo Gulfstream G800 flight test aircraft. “L’aereo è decollato dal Gulfstream Savannah headquarters con un 30/70 blend di sustainable aviation fuel e segna una nuova fase nel percorso del G800 verso la certificazione e le consegne ai clienti.

Il G800 è decollato sabato 15 luglio alle 9:27, ha volato per 3 ore e 26 minuti, raggiungendo una velocità massima di Mach 0,935″, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il Gulfstream flight test team continua a fare passi da gigante per la nostra azienda”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il G800 offrirà ai clienti di tutto il mondo l’autonomia più lunga del settore e stiamo assistendo a una forte domanda di questa capacità insieme al comfort in cabina e alle qualità per cui Gulfstream è nota”.

Il secondo G800 flight test aircraft è dedicato a environmental control systems, avionics and flight controls e si basa sugli oltre 1.600 test points già raggiunti dal primo G800 flight test article.

“Grazie alla filosofia progettuale alla base della nostra flotta di nuova generazione, il G800 beneficia anche degli eccellenti progressi che continuiamo a fare nel Gulfstream G700 flight test program”, ha affermato Burns. “Questa commonality ci aiuta a migliorare l’efficienza e l’affidabilità per i nostri clienti, che stanno già vedendo in prima persona le performance di questi velivoli”.

“Il G800 può volare per 8.000 miglia nautiche/14.816 chilometri a Mach 0,85 e 7.000 nm/12.964 km a Mach 0,90 e offre una class-leading fuel-efficiency, grazie alla combinazione delle Gulfstream-designed advanced high-speed wing and winglet e i nuovi high-thrust Rolls-Royce Pearl 700 engines. Progettato per ospitare fino a 19 passeggeri, il G800 offre fino a quattro living areas o tre living areas con crew compartment”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)