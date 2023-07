Air France festeggia i 5 anni della rotta Bari-Parigi insieme ad Aeroporti di Puglia. Cinque anni di successi resi possibili grazie ad una forte domanda e a un importante traffico leisure e business.

“L’Italia è un mercato fondamentale per il Gruppo Air France-KLM, siamo orgogliosi di confermare la nostra presenza a Bari e di celebrare il successo di questa rotta. Dalla reintroduzione del volo, 5 anni fa, abbiamo visto triplicare il traffico in risposta ad una crescente domanda di traffico turistico e anche di traffico business. Questo volo permette di raggiungere Parigi comodamente con frequenze che arrivano a 10 settimanali nei mesi di luglio e agosto e di accedere alle oltre 200 destinazioni del network di Air France in Europa e nel mondo intero”, ha dichiarato Eléonore Tramus, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean.

“Festeggiamo oggi non solo i cinque anni di presenza di Air France in Puglia, ma una partnership commerciale forte, stabile, costellata di grandi successi e che ha visto Aeroporti di Puglia e Air France operare uniti da un comune obiettivo: dare risposte certe in termini di eccellenza alla crescente domanda di mobilità. Livelli di eccellenza che contraddistinguono i servizi della compagnia e gli standard di servizio nei nostri aeroporti. Così come eccellenti sono i rapporti commerciali che si sono consolidati nel corso di questi cinque anni e che hanno permesso di superare anche i momenti più bui della recente storia dell’aviazione. Non è un caso che il mercato francese rappresenti oggi il primo mercato incoming per il turismo pugliese, così come è altrettanto evidente che siano sempre più i passeggeri che apprezzano le possibilità che l’hub di Parigi offre come prosecuzioni sul lungo raggio. Su questa strada di successo intendiamo proseguire, certi come siamo che tutto ciò non potrà che portare a nuovi straordinari risultati in termini di crescita – economica, sociale, culturale per la nostra amata Puglia”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

Il volo Air France permette non solo di raggiungere Parigi in poco più di due ore ma offre anche alcune coincidenze con un tempo di transito inferiore alle tre ore all’Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Stoccolma, Copenaghen, Edimburgo, Città del Messico, Miami e Tokyo, sono raggiungibili ad esempio, da Bari con un transito a Parigi entro le due ore.

(Ufficio Stampa Air France – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Aeroporti di Puglia – Air France)