Primo semestre 2023 da record per l’Aeroporto di Torino

Si chiude un primo semestre da record per Torino Airport, che con oltre 2,26 milioni di passeggeri registrati da gennaio a giugno 2023 archivia il suo miglior semestre di sempre.

Nei primi sei mesi dell’anno i volumi di traffico sono stati pari a 2.268.490 passeggeri, in crescita del +18,7% sui primi 6 mesi del 2022 (1.910.712 passeggeri) e in aumento del +12,5% sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid (2.016.709 passeggeri). Lo scalo supera così ogni primato sinora stabilito.

Quello del 2023 si conferma come il miglior mese di giugno nella storia dell’aeroporto di Torino, con 408.880 passeggeri: viene superato del +1,4% il dato registrato a giugno 2022 (403.401 passeggeri), con un incremento del +23% rispetto a giugno 2019 (332.445 passeggeri).

Tale risultato arriva dopo l’ottimo andamento del traffico neve registrato nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa, e dopo i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera.

Catania, Napoli e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto in questi primi 6 mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid.

Anche le novità lanciate con l’avvio della stagione estiva 2023 hanno contribuito a generare tali volumi di traffico. Sono 7 i nuovi voli che si sono aggiunti al network dell’Aeroporto di Torino: Alicante (dal 1° maggio), Stoccolma e Vilnius serviti da Ryanair; Parigi Orly (dal 26 maggio) servito da Volotea; Foggia, servito da Lumiwings, a cui si sono aggiunti il volo per Porto (dal 2 giugno) e il nuovo charter incoming da Stoccolma (dal 10 giugno). A queste si affiancano le ripartenze dei voli internazionali per Zara, in Croazia, Corfù, in Grecia, Ibiza, in Spagna e Tel Aviv, in Israele, oltre ai collegamenti tipicamente estivi verso destinazioni leisure italiane quali Lampedusa e Alghero.

Qui a seguire tutte le rotte della stagione estiva 2023 di Torino Airport:

14 destinazioni nazionali:

Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Foggia, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Roma Fiumicino, Trapani.

36 destinazioni internazionali:

Alicante, Amsterdam, Barcelona, Billund, Breslavia (Wroklaw), Bruxelles Charleroi, Bucharest, Casablanca, Copenhagen, Corfù, Dublin, Edinburgh, Frankfurt, Iasi, Ibiza, Krakow, Lanzarote, London Gatwick, London Stansted, Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Munich, Paris Beauvais, Paris Charles De Gaulle, Paris Orly, Porto, Prague, Seville, Stockholm, Tel Aviv, Tirana, Valencia, Vilnius, Zadar.

