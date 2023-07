Bombardier Defense consegna gli aerei Global 6000 al Saab GlobalEye Program

Bombardier Defense ha recentemente celebrato la sesta consegna di un aereo Global 6000 allo Swedish defense supplier Saab, pronto per essere trasformato da Saab nella sua Airborne Early Warning and Control solution, nota come GlobalEye. “Questo velivolo entrerà a far parte della Swedish Air Force una volta che Saab avrà completato la trasformazione, evidenziando ulteriormente le capacità di entrambe le società nel fornire soluzioni per le nazioni di tutto il mondo.

Riunendo il meglio dell’innovazione canadese e svedese, il GlobalEye program di Saab integra i loro rinomati radar, command, control and communication systems in una multi-domain airborne surveillance solution utilizzando il velivolo Global 6000 di Bombardier. La famiglia di aeromobili Global altamente efficiente e agile è apprezzata per la sua combinazione di velocità, range and endurance, che la rende la piattaforma preferita per le esigenze di difesa dei governi in tutto il mondo”, afferma Bombardier.

“I nostri jet sono riconosciuti a livello internazionale come moderne piattaforme di riferimento da alcuni dei più grandi defense contractors del mondo, come Saab”, ha affermato Jean-Christopher Gallagher, Executive Vice-President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “La famiglia di aeromobili Global rappresenta la giusta soluzione per multi-mission, surveillance and VIP transport. Di volta in volta ha soddisfatto le aspettative dei clienti per le loro esigenze di missione più impegnative. Il team Bombardier è orgoglioso di associare i suoi aerei a partner forti, per creare soluzioni di difesa di nuova generazione in tutto il mondo”.

“Quest’ultima aggiunta alla flotta della Swedish Air Force è un altro esempio della lunga esperienza di Bombardier nell’adattare le sue piattaforme a caratteristiche specifiche di una varietà di requisiti unici dei servizi militari.

Bombardier Defense dispone di team di ingegneria e supporto interni dedicati con la capacità di incorporare modifiche richieste dai clienti e fornire soluzioni di integrazione complete, con capacità di certificazione complete per l’intero spettro di civilian, military and hybrid operations. Riconosciuto in tutto il mondo per il suo portafoglio diversificato di specialized aircraft platforms collaudate e versatili, Bombardier accumula decenni di esperienza lavorando con centinaia di special mission operators e rinomai mission systems integrators”, prosegue Bombardier.

“L’azienda canadese è impegnata ad espandere il suo track record di grande successo fornendo più multiple specialized business aircraft in tutto il mondo e ha annunciato all’inizio di quest’anno una partnership con General Dynamics Mission Systems-Canada per fornire il next-generation Multi-Mission and Anti-Submarine Warfare (ASW) aircraft. La piattaforma all’avanguardia proposta soddisferà i requisiti pubblicati dal governo del Canada per il Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) program, fornendo al contempo una soluzione lungimirante alle esigenze di difesa del paese”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)