L’H175 di Airbus Helicopters ottiene la CAAC certification

Airbus Helicopters ha ricevuto la certificazione dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC) per l’elicottero H175.

“Questa certificazione consentirà di iniziare le consegne dell’H175 in Cina, uno dei mercati più esigenti a livello mondiale per quanto riguarda gli elicotteri civili, con un crescente bisogno nel super-medium segment. Nel 2023 saranno consegnati ai clienti cinesi quattro H175“, afferma Airbus.

“La certificazione cinese dell’H175 è un altro grande risultato della collaborazione di successo tra Airbus Helicopters e l’industria elicotteristica cinese”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Le performance avanzate e l’affidabilità dell’H175 serviranno a fornire alla popolazione cinese la capacità di svolgere missioni di salvataggio critiche anche nelle condizioni più difficili”.

“Per sostenere la crescita del mercato elicotteristico in Cina, Airbus Helicopters si impegna a collaborare con l’industria cinese per sviluppare il Chinese civil market con prodotti come l’H175, con l’obiettivo di servire gli interessi del popolo cinese e dell’economia. In servizio dal 2015, l’H175 di Airbus appartiene alla super-medium class. La combinazione tra long-range e una qualità di volo avanzata costituisce la soluzione migliore per una serie di missioni, tra cui offshore crew change, SAR, all public services, private and business aviation. I 53 H175 attualmente in servizio hanno accumulato oltre 185.000 ore di volo in 13 Paesi”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Eric Raz – Airbus Helicopters)